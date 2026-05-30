Crimen y Justicia

Pedirán liberar a los detenidos por presuntos abusos en un centro de rehabilitación, tras conocerse las pericias

Los resultados de los exámenes realizados a uno de los denunciantes dieron un giro rotundo en la investigación contra el hogar Regreso al Padre de Chaco. Los detalles y cómo continuaría la causa

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El ingreso al hogar Regreso al Padre en el barrio Puerta del Sol (Gentileza: Diario Norte)
El ingreso al hogar Regreso al Padre en el barrio Puerta del Sol (Gentileza: Diario Norte)

A una semana de que se conociera una aberrante denuncia por presuntos abusos sexuales y maltratos en contra de los responsables de administrar el hogar Regreso al Padre, conocido por brindar asistencia a personas en tratamiento por consumo problemático, la Justicia de Chaco reveló que los resultados de las pericias descartaron la presencia de signos compatibles con un abuso.

Este viernes, la Oficina Médico Forense confirmó que los resultados de los estudios practicados a uno de los jóvenes, de 27 años, dieron negativo en compatibilidad con abuso sexual. Asimismo, indicaron que el segundo denunciante se negó a ser inspeccionado por los peritos.

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Al mismo tiempo que los especialistas afirmaron que el hombre no contaba con lesiones en la superficie corporal, señalaron que tampoco había lesiones en las regiones genital, paragenital, perianal y perineal. En línea con esto, en el examen anal evaluaron que este presentaba rasgos normales, con un leve borramiento de los pliegues y congestión anal (inflamación).

De esta manera, la causa podría dar un giro rotundo en las próximas horas. Según la información publicada por Diario Chaco, el abogado de los tres acusados, Ariel Gustavo Ojeda, anticipó que el lunes pedirá la liberación de sus dos clientes que continúan detenidos. Asimismo, reclamaría por un cambio de carátula y el sobreseimiento de todos los sospechosos.

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El resultado de las pericias se dieron a conocer este viernes
El resultado de las pericias se dieron a conocer este viernes

El caso había quedado en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, oficina que se encuentra a cargo del fiscal Gustavo Valero, quien el viernes pasado dispuso la detención de los tres acusados. En los días previos, los dos ex internos habían denunciado haber sufrido supuestas agresiones físicas, maltratos verbales, castigos, restricciones de comunicación y deficiencias tanto en la alimentación como en las condiciones de alojamiento.

Ante las autoridades, los denunciantes contaron que habían llegado desde Santa Fe con la intención de iniciar un tratamiento contra las adicciones en el centro que funcionaba en el barrio Puerta del Sol. Asimismo, relataron que tomaron conocimiento del lugar a partir de una oferta publicada en internet, a la que habrían calificado como un engaño.

Como parte de la investigación, la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña llevó a cabo un allanamiento en el centro el viernes por la mañana, donde se concretó la detención de los tres imputados por presuntos abusos sexuales y lesiones.

Según información publicada por Diario Norte, el fiscal Valero instruyó la causa bajo la figura de “supuesto abuso sexual y lesiones contra los denunciantes”. Al día siguiente, se realizó un segundo allanamiento en el establecimiento. La intervención se extendió por más de cinco horas, ya que se procedió al secuestro de documentación relevante y a la toma de testimonios de otros internos.

El abogado de los acusados anunció que pediría el sobreseimiento de sus clientes (Gentileza: Diario Norte)
El abogado de los acusados anunció que pediría el sobreseimiento de sus clientes (Gentileza: Diario Norte)

Las denuncias señalaron que al menos dos internos habrían sido víctimas de abuso sexual y otros residentes habrían sufrido maltratos físicos. Un grupo de aproximadamente diez jóvenes, acompañados por familiares, formalizó la denuncia ante la justicia y la policía.

De acuerdo con los relatos recabados por la Fiscalía, los denunciantes describieron un ambiente caracterizado por insultos, castigos y aislamiento, además de restricciones alimentarias y condiciones habitacionales inadecuadas.

Uno de los denunciantes relató que habría sido forzado a realizar sexo oral a un directivo a cambio de comida. Tras describir al episodio como traumático, sostuvo que las privaciones eran constantes. Al punto de que, al dejar el hogar, contó que sentía dificultades para dormir y que seguía esperando instrucciones, como si la rutina del centro persistiera fuera del lugar.

Por su parte, el segundo denunciante contó que padece asma y que al ingresar al lugar le retuvieron el aerosol y le negaron la medicación durante crisis. Además, afirmó que los responsables le decían que fingía o que sus síntomas eran producto de la abstinencia.

Incluso, denunció haber recibido amenazas de muerte, incitaciones al suicidio y la retención de documentos y ropa. De hecho, en el momento de su salida, denunció haber sido golpeado y que intentaron hacerle una denuncia falsa para encubrir los hechos.

“Queremos que se haga justicia y que esta persona no esté en ese lugar”, sostuvieron los denunciantes, tras manifestar que esperaban que los futuros pacientes del centro de rehabilitación no tuvieran que atravesar las mismas experiencias que ellos.

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