Asistían a un centro para tratar sus adicciones y denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual: hay tres detenidos

El ingreso al hogar Regreso al Padre en el barrio Puerta del Sol (Gentileza: Diario Norte)

Una trama de abusos sexuales y maltratos ocurridos en el centro de recuperación de adicciones Regreso al Padre, ubicado en la localidad de Sáenz Peña, provincia de Chaco, derivó en la detención de tres hombres que fueron señalados como los responsables de la administración del lugar. La denuncia formulada por residentes y ex internos se dio a conocer esta semana.

La causa se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo del fiscal Gustavo Valero, quien ordenó la detención de los tres acusados este viernes. Todo se destapó cuando varios pacientes adultos afirmaron haber sido víctimas de agresiones físicas, maltratos verbales, castigos y restricciones de comunicación, además de condiciones deficientes de alimentación y alojamiento.

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La denuncia fue ratificada el pasado 18 de mayo, cuando varios ex internados se presentaron en la sede policial. Allí, relataron los hechos sufridos durante su estadía en la institución que funciona en el barrio Puerta del Sol. Asimismo, contaron que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, tras haber sido engañados por una oferta en internet.

A partir de esto, este viernes a la mañana, la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña realizó un allanamiento en el establecimiento, en donde se confirmó la detención de los tres hombres acusados de presuntamente haber cometido los abusos sexuales y las lesiones.

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Los acusados fueron detenidos el viernes (Gentileza: Diario Norte)

De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el fiscal Valero instruyó el caso como “supuesto abuso sexual y lesiones contra los denunciantes”, por lo que inició las diligencias para el llamado a declaración de imputados. No obstante, los acusados todavía no habrían brindado su versión de los hechos investigados.

Durante la jornada de este sábado, la Fiscalía ordenó que se realizara un segundo allanamiento en la propiedad. Este se extendió por más de cinco horas, debido a que las autoridades confirmaron el levantamiento de diversa documentación relevante para la causa. Además, tomaron los testimonios de otros integrantes de la comunidad.

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En esta etapa, las denuncias apuntan a que los responsables habrían cometido abusos sexuales contra al menos dos de los internados y malos tratos físicos contra otros residentes. Inclusive, un grupo de aproximadamente diez jóvenes, acompañados por familiares, formalizó la denuncia ante la Justicia y la Policía, sumando detalles sobre abuso de autoridad, agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la fiscalía, los ex residentes describieron un ambiente marcado por los insultos, castigos y aislamiento. También indicaron haber sufrido restricciones alimentarias y señalaron que las condiciones habitacionales eran inadecuadas.

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Los tres acusados serían indagados el próximo martes en la Fiscalía de Sáenz Peña

Actualmente, la investigación continúa en curso y, según la información oficial, el próximo martes los acusados serán trasladados a la Fiscalía para que les designen un abogado defensor. Asimismo, recibirían la notificación formal de imputación.

Por otro lado, los vecinos del barrio Puerta del Sol manifestaron su indignación ante los hechos conocidos, tras señalar que el hogar se presentaba con una fachada religiosa.

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El testimonio de dos de los denunciantes

Este fin de semana, dos jóvenes identificados como Juan Manuel y Jorge rompieron el silencio tras declarar ante la justicia sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales que afirman haber sufrido en el hogar Regreso al Padre. Sus relatos se sumaron a los de otros ex internos, en donde describieron un patrón de hambre, amenazas, sometimiento permanente y castigos ejercidos por los directivos.

Uno de los episodios más graves fue narrado por Juan Manuel, quien aseguró haber sido obligado a practicar sexo oral a un directivo a cambio de un sándwich. “Es algo que da vergüenza contarlo, pero Dios me da la fuerza para contarlo, para que se sepan todas las verdades”, afirmó.

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Tras contar que el hambre era constante, explicó que esto lo llevaba a verse forzado a someterse de esa manera para obtener comida. “Es algo inhumano y algo que me traumó mucho psicológicamente”, apuntó, tras asegurar que el sometimiento era cotidiano.

Uno de los ex internos contó que le habían quitado su medicación para el asma y debía soportar los ataques (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por Noticiero 9, al abandonar el hogar, durante las primeras noches no lograban dormir y seguían esperando recibir órdenes para poder moverse, como si la rutina interna persistiera fuera del lugar. “Salí a ser mandado por primera vez y la verdad que estaba esperando, parado así, esperando que me digan si podés, no podés”, relató.

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En el caso de Jorge, contó que sufre de asma, pero que desde su ingreso uno de los responsables le retuvo el aerosol e incluso le negaba la medicación durante episodios de ahogo. Cuando pedía ayuda, le respondían que fingía o que era un cuadro de abstinencia.

“Me decía que yo me hacía, que era abstinencia, que yo estaba loco. La pasé muy mal”, recordó. Además, aseguró que le habrían hecho amenazas de muerte y comentarios que lo instaban a quitarse la vida.

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Al momento de su salida, uno de los jóvenes denunció haber recibido un golpe en la boca y que los responsables intentaron levantar una denuncia policial falsa para encubrir los hechos. También le retuvieron documentación y ropa antes de expulsarlo del predio.

A pesar de todo, ambos valoraron los vínculos con otros internos: “El tiempo que estuve en prisión no se compara con lo que pasé en este lugar en dos meses”. En línea con esto, ambos concluyeron: “Queremos que se haga justicia y que esta persona no esté en ese lugar”.