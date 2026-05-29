Crimen y Justicia

Desarticularon una banda liderada por un padre y su hijo que comercializaba droga en La Matanza

Hubo 4 allanamientos en donde incautaron pasta base, marihuana, tusi y cocaína en polvo. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales

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Operativo policial en La Matanza
La policía de la provincia de Buenos Aires exhibe un arsenal de armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y teléfonos móviles incautados durante un operativo en La Matanza (Policía de Buenos Aires)

Este jueves la Policía de Buenos Aires detuvo a cinco personas dedicadas a la venta de estupefacientes en el partido de La Matanza, entre ellos un padre y su hijo identificados como los líderes de la organización. La investigación que permitió desarticular la banda duró más de un año.

El operativo coordinado por la Subestación Sur del partido, incluyó cuatro allanamientos simultáneos y derivó en el secuestro de armas de guerra, múltiples tipos de drogas y equipamiento de comunicaciones. Entre los detenidos hay dos jóvenes identificados como F.E.R.V. de 24 años, alias “El Chilenito”, y J.J.D.L.N. de 26; junto a tres adultos G.D.R. (54), alias “El Chileno”; E.H.C. (29); y L.A.C. (31).

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Los investigadores señalan que G.D.R. y su hijo F.E.R.V. encabezaban la estructura delictiva y operaban a través de domicilios particulares utilizados como puntos de venta, bajo la modalidad conocida como narcomenudeo.

El 3 de marzo del año pasado personal de la Estación Departamental tomó conocimiento de la actividad de venta de estupefacientes atribuida al dúo padre-hijo. A partir de ese momento, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Temática de Estupefacientes Departamental y la UFI 20 Departamental impulsaron tareas de inteligencia criminal que incluyeron diligencias de comprador previo, filmaciones y la recopilación de distintos elementos probatorios. Esos elementos permitieron obtener las órdenes de allanamiento sobre cuatro objetivos.

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Operativo policial en La Matanza
Armas de fuego, estupefacientes, teléfonos celulares y radios (Policía de Buenos Aires)

De acuerdo a lo que pudo conocer Infobae de fuentes relacionadas al caso, además de los cinco detenidos e imputados, la Policía secuestró un arsenal de material ilícito: contabilizaron 350 envoltorios de pasta base con un peso de 63 gramos, 200 dosis de marihuana con un peso de 430 gramos, dos trozos de pan compacto de 735 gramos, trozos sueltos de pasta base de 110 gramos, tres frascos con flores de marihuana de 110 gramos, tres envoltorios de droga sintética “tusi” de 28 gramos y clorhidrato de cocaína con un peso de 138 gramos.

Operativo policial en La Matanza
Elementos incautados, incluyendo drogas, exhibidos tras un operativo antidrogas de la PBA (Policía de Buenos Aires)

También incautaron una pistola marca Prietto Beretta calibre 9 mm, con silenciador. En el marco de la investigación penal, se sumaron al decomiso una pistola tipo ametralladora sin marca ni numeración y una pistola calibre .380 Bersa Thunder modelo Combat Plus con numeración suprimida. Junto a las armas, se hallaron cargadores y municiones.

El resto del material secuestrado abarcó dos teléfonos celulares, equipos de comunicación tipo handy, dos balanzas de precisión, la suma de 150 pesos en efectivo y prendas de la Policía Federal Argentina.

Intenso despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza
Secuestraron distintos tipos de drogas, armas y dinero (Policía de Buenos AIres)
Intenso despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza
Según los investigadores, padre e hijo lideraban la banda (Policía de Buenos Aires)

Respecto a “El Chileno”, trascendió que tenía un extenso historial en el sistema judicial desde 2013. El primero registrado fue por asociación ilícita, tentativa de estafa y tenencia ilegal de arma el 18 de febrero de ese año.

La lista incluye hechos como encubrimiento (18 de abril de 2018); tenencia para consumo, portación ilegal de arma de uso civil, encubrimiento y supresión de número registral (15 de agosto de 2018); tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (24 de mayo de 2021); encubrimiento calificado (29 de septiembre de 2024).

Intenso despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza
En total hay cinco detenidos entre ellos dos jóvenes y tres adultos (Policía de Buenos Aires)
Intenso despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza
Otro de los sospechosos detenidos en La Matanza, custodiado por un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Policía de Buenos Aires)

Ante el resultado de los allanamientos y el material reunido, la fiscalía interviniente dispuso la aprehensión formal de los cinco imputados y su traslado a sede judicial.

Los cargos imputados comprenden tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra, violación de domicilio y encubrimiento agravado.

Intenso despliegue de fuerzas de seguridad en La Matanza
Un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto a uno de los detenidos (Policía de Buenos Aires)

Atraparon una banda que cultivaba su marihuana en un campo

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló el 7 de mayo pasado una organización dedicada al cultivo y comercialización de marihuana en un predio rural de Aguadita de Vargas, en la provincia de La Rioja. El procedimiento, ordenado por la Justicia Federal, resultó en la detención de cuatro personas y el decomiso de 21 armas de fuego, más de 7 kilos de droga y tres vehículos.

El predio allanado funcionaba como base de producción y procesamiento de la banda. Allí, los efectivos hallaron aproximadamente 7 kilos de marihuana en forma de cogollos y unas 170 plantas de cannabis en distintas etapas de crecimiento, lo que evidenciaba una estructura de cultivo con capacidad para abastecer de manera sostenida el mercado local de la capital provincial.

El operativo tuvo origen en una denuncia anónima que habilitó a la Justicia Federal a abrir una causa y ordenar los allanamientos. Según las primeras pesquisas, la organización operaba con una estructura jerarquizada: el campo servía como núcleo de producción, desde donde la droga era trasladada y distribuida en distintos puntos de la ciudad.

Junto a los estupefacientes, los agentes incautaron 21 armas de fuego y una cantidad significativa de municiones, según informó el portal Nueva Rioja. El arsenal hallado sugiere que la banda contaba con capacidad de fuego para resguardar su actividad. A eso se sumó el secuestro de tres vehículos que, de acuerdo con las primeras investigaciones, eran parte de la logística de distribución en la provincia.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, que instruye la causa a través del juez interviniente. Sus identidades no fueron difundidas por las autoridades, aunque se precisó que todos tenían participación activa en la operativa diaria de la organización, desde el cultivo hasta la entrega de la mercadería.

En el marco de los procedimientos, los efectivos realizaron peritajes sobre las armas y los rodados secuestrados con el fin de determinar si alguno de esos elementos tiene vinculación con otras causas abiertas en La Rioja o en jurisdicciones vecinas. Las autoridades no descartaron que el análisis de los teléfonos y dispositivos electrónicos decomisados derive en nuevas imputaciones.

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