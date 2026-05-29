Cayó una prestamista acusada de extorsión en Mar del Plata: le reclamaba $96 millones a una mujer por una deuda de $1 millón

El momento en que personal de la DDI Mar del Plata detuvo Andrea Romina Mostafa, una prestamista acusada de extorsión

Una investigación de la DDI Mar del Plata culminó con la detención de una mujer acusada de extorsión y usura, tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido amenazada y presionada para saldar una deuda que creció de forma desproporcionada. Durante el operativo, ordenado por la UFI N°12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, los agentes secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación ligada a la maniobra.

Todo comenzó en enero de 2023, cuando la víctima, una mujer de 50 años, solicitó un préstamo de $1.000.000 a Andrea Romina Mostafa (45). Según la denuncia, ambas acordaron la firma de pagarés por $330.000, con el compromiso de devolver el dinero en cuatro meses. Sin embargo, tras retrasarse en algunos pagos, Mostafa elevó la suma adeudada a $7.000.000.

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Ante la imposibilidad de afrontar la deuda, la mujer entregó su vehículo, un Citroën Berlingo, como parte de pago. Pero la situación se agravó. De acuerdo con la denuncia, la prestamista empleó métodos extorsivos, como amenazas telefónicas y disparos de arma de fuego contra la vivienda de la víctima, para exigir nuevas sumas de dinero.

Así, la deuda continuó aumentando: primero a $25.000.000 y, finalmente, a $96.000.000, monto por el que Mostafa incluso habría exigido la entrega de la casa de la denunciante para cancelar la deuda.

Andrea Romina Mostafa fue trasladada a la Unidad Penal 50 de Batán

Con intervención de la fiscalía, personal del Gabinete de Extorsivos de la DDI reunió pruebas clave, entre ellas recibos, comprobantes de pago y conversaciones telefónicas, que permitieron solicitar una orden de allanamiento y detención para la sospechosa. El procedimiento se realizó en un departamento ubicado en la esquina de Rivadavia y Chile, en el centro de Mar del Plata.

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Durante el allanamiento, los investigadores detuvieron a Mostafa y secuestraron tres teléfonos celulares, anotaciones y pagarés a nombre de la víctima, carpetas con recibos de la denunciante y de otras personas, una notebook, 2.200 dólares y $1.275.000 en efectivo.

Además, los policías encontraron una caja con 13 relojes de alta gama y bijouterie de oro. Por disposición judicial, los objetos fueron fotografiados para intentar determinar si habían sido entregados por otras posibles víctimas como forma de pago.

La investigación continúa para establecer si otras personas fueron afectadas por maniobras similares. Tras el operativo, Mostafa fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

Buscan determinar si los relojes fueron entregados por otras víctimas como forma de pago

A comienzos de mayo, un abogado del fuero local de Salta fue imputado por delitos económicos similares, entre ellos estafas procesales, usura agravada y abuso de firma en blanco contra personas en situación de vulnerabilidad. La causa, dirigida por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, abarca más de 70 expedientes judiciales.

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Según la acusación, el imputado, junto a una colaboradora, captaba personas con necesidades económicas, les exigía la firma de pagarés en blanco y luego completaba los documentos con cifras y datos falsos o desproporcionados para iniciar juicios ejecutivos.

La maniobra habría dejado a muchas víctimas sin posibilidad de defensa, con embargos sobre sus bienes y sin haber sido notificadas correctamente. En ese expediente, los allanamientos realizados en 19 domicilios permitieron secuestrar documentación, dinero y pagarés. Entre las medidas cautelares adoptadas se dispuso la prohibición de salida del país y la retención de documentación de los imputados, mientras avanza la investigación para determinar la magnitud del perjuicio.

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