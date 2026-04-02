Crimen y Justicia

Extraño episodio en Almagro: una policía baleó a 4 personas con las que viajaba en un auto de aplicación

Ocurrió en la intersección de Venezuela y Maza. La agente sospechó que era víctima de algún delito y les disparó. Quedó detenida. Los heridos, tres hombres y una mujer, fueron trasladados a distintos hospitales

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El auto en el que viajaba la policía de la Federal junto a los otros tres hombres

Una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) baleó a tres hombres con su arma reglamentaria esta mañana, en un confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Almagro, al sospechar que era víctima de algún delito. Luego del tiroteo, la mujer quedó detenida.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, todo ocurrió alrededor de las 08:10 en la zona de la avenida Belgrano y la calle Maza. Según los primeros datos de la investigación, la oficial compartía un viaje en un auto Chevrolet Corsa de una aplicación de viajes, junto a cuatro personas: el conductor, otros dos hombres y una mujer.

La agente, al parecer, había abordado el vehículo en el barrio de Liniers, mientras que los otros pasajeros provenían de la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detuviera la marcha. Ante la negativa del conductor y al sospechar que podría estar siendo víctima de un robo, la agente decidió efectuar disparos dentro del vehículo y los hirió a las cuatro personas con las que viajaba.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba el Corsa y que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro es un hombre de 33 años que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido del lado izquierdo del tórax.

De igual manera, en el asiento trasero, un tercer hombre -de 50 años- recibió un tiro en la pierna izquierda, mientras que una mujer de 30 años, que se encontraba en el medio, fue baleada en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos fueron derivados por el SAME a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.

Policía Federal a los tiros en Villa Crespo

En enero, un cabo de la PFA, que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias, fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo, después de descender de su vehículo y realizar disparos con un arma de fuego.

El hecho dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna, quien fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos y redujo al agresor.

Al llegar los oficiales, hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma. No obstante, fue reducido a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

El sospechoso, cabo de la Policía Federal Argentina, habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública, según indicaron fuentes policiales.

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

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