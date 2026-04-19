EN VIVO | Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026 (REUTERS)

La intensificación del enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, paso comercial estratégico a nivel mundial, elevó el riesgo de un agravamiento de la crisis energética global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el régimen de Irán no podrá “chantajear” a Washington con el nuevo cierre de la vía marítima.

El titular del Parlamento iraní aludió al “fracaso” estadounidense en distintos frentes, como la destrucción de la capacidad aérea y de misiles de Irán, la anulación de la Armada, el lanzamiento de un ataque terrestre y la apertura del estrecho. “En todos estos ámbitos, no han tenido éxito”, afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf.

En cuanto a las negociaciones, el parlamentario subrayó que avanzan las conversaciones con Estados Unidos hacia la paz, pero advirtió que el acuerdo final “está lejos”. La tregua de dos semanas entre ambos países finaliza el próximo miércoles.

En el sur de Líbano, un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros nueve soldados resultaron heridos tras una explosión ocurrida durante operaciones militares en el sur del Líbano, según informó el Ejército israelí, en medio de la tregua de los 10 días.