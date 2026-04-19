EN VIVO | Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb

La intensificación del enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, paso comercial estratégico a nivel mundial, elevó el riesgo de un agravamiento de la crisis energética global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el régimen de Irán no podrá “chantajear” a Washington con el nuevo cierre de la vía marítima.
El titular del Parlamento iraní aludió al “fracaso” estadounidense en distintos frentes, como la destrucción de la capacidad aérea y de misiles de Irán, la anulación de la Armada, el lanzamiento de un ataque terrestre y la apertura del estrecho. “En todos estos ámbitos, no han tenido éxito”, afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf.
En cuanto a las negociaciones, el parlamentario subrayó que avanzan las conversaciones con Estados Unidos hacia la paz, pero advirtió que el acuerdo final “está lejos”. La tregua de dos semanas entre ambos países finaliza el próximo miércoles.
En el sur de Líbano, un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros nueve soldados resultaron heridos tras una explosión ocurrida durante operaciones militares en el sur del Líbano, según informó el Ejército israelí, en medio de la tregua de los 10 días.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb
El viceministro de Asuntos Exteriores de los rebeldes hutíes en Saná advirtió que podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, si el presidente estadounidense Donald Trump continúa bloqueando los avances hacia la paz.
“Si Saná decide cerrar la puerta de Bab al-Mandeb, entonces toda la humanidad y los genios serán completamente impotentes para abrirla”, escribió Hussein al-Ezzi en una declaración publicada en X.
El funcionario agregó: “Lo mejor para Trump —y para el mundo cómplice— es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y demostrar el respeto que merecen los derechos de nuestro pueblo y nuestra nación”.
El estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, es estratégico para el transporte marítimo global, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez. En su punto más angosto, tiene 29 kilómetros de ancho, lo que limita el tránsito a dos canales para los envíos de entrada y salida.
Irán aseguró que restablecerá gradualmente el acceso a Internet
Mehdi Abtahi, viceministro de Ciencia, Investigación y Tecnología de Irán, anunció que el acceso a internet internacional para la comunidad académica del país se restablecerá de manera gradual, iniciando por los profesores universitarios.
Abtahi explicó que el ministerio ya ha implementado medidas para facilitar el acceso a los docentes a partir de una lista preexistente, y que este proceso se ampliará progresivamente a todos los miembros del profesorado.
El funcionario indicó que la información de los profesores fue remitida al Ministerio de Comunicaciones y que el restablecimiento del acceso para los investigadores comenzará, en general, a través del profesorado universitario, antes de extenderse a institutos de investigación y otros centros académicos.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, señaló que tras el alto al fuego vigente con Estados Unidos, que se extiende hasta el próximo miércoles, las fuerzas iraníes están “totalmente preparadas” para responder con contundencia si las fuerzas estadounidenses incurren en “el más mínimo error”.
Estados Unidos intensificó sus operaciones frente al estrecho de Ormuz
“Marineros y marines a bordo del buque de desembarco USS Rushmore (LSD 47) realizan operaciones de bloqueo en el mar Arábigo“, informó el Comando Central de Estados Unidos vía X.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Israel como un “gran aliado” en medio del alto al fuego con el régimen iraní que caducará el próximo miércoles en caso de Washington y Teherán no avancen con sus negociaciones para la paz en Medio Oriente.
Murió un soldado de las FDI y otros nueve resultaron heridos en una explosión en el sur del Líbano
Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros nueve soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras la explosión de un artefacto en el sur del Líbano, informó el Ejército israelí. La víctima fatal fue identificada como el sargento de primera clase (reserva) Lidor Porat, de 31 años, integrante del 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram” y oriundo de Ashdod.
El incidente ocurrió en plena vigencia del alto el fuego en el Líbano. Según una investigación preliminar, el artefacto explosivo había sido colocado por Hezbolá y detonó cuando un vehículo de ingeniería del batallón pasó sobre él mientras realizaba tareas en territorio controlado por las FDI.
La explosión alcanzó a los soldados apostados en la zona que custodiaban la maquinaria pesada, causando la muerte de Porat y lesiones a otros nueve uniformados: uno en estado grave, cuatro con heridas de gravedad moderada y cuatro más con lesiones leves.
Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con bombardeos a varios objetivos en el área. Los heridos fueron evacuados en helicóptero a un hospital y sus familias ya fueron notificadas, según el comunicado militar. Las FDI investigan los detalles del incidente.