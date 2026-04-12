Crimen y Justicia

La Plata: el jardinero detenido por el asesinato de un jubilado se negó a declarar

El principal sospechoso por el crimen de Nestor Daniel Copoletti de 79 años en La Plata no quiso declarar su versión de los hechos ante la Justicia y seguirá detenido mientras continúa la investigación

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Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, fue hallado sin vida en la ciudad de La Plata
Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, fue hallado sin vida en la ciudad de La Plata

En el marco de la investigación por el asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, el principal sospechoso se negó a declarar ante la justicia. El supuesto responsable del crimen es el jardinero de la víctima, un hombre de 31 años identificado como Lionel Gonzalo Maciel, quien fue detenido durante un allanamiento fiscal realizado por efectivos del Gabinete de Homicidios en la ciudad de La Plata.

Luego de su decisión, el hombre continuará detenido por el homicidio del jubilado que encontraron el 6 de abril en un galpón de su vivienda de Villa Elisa. El cuerpo fue hallado entre herramientas y una bicicleta, sobre un charco de sangre.

En la causa, los peritajes forenses determinaron que la víctima falleció a raíz de traumatismo encéfalo craneano: esto sucedió debido a golpes con un objeto contundente, presentando múltiples fracturas en el cráneo y rostro. Además de una hemorragia meníngea y lesiones en una mano relacionadas con un aparente intento de defensa.

La identificación del sospechoso se consiguió gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que lo ubicaron cerca del lugar hacia la hora del crimen, según el reporte citado del medio local. Además, una persona aportó un testimonio clave y los investigadores detectaron que el acusado habría desechado prendas de vestir en otra vivienda, donde también se realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia y gestionados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta.

La vivienda de Néstor Copoletti en Villa Elisa, ciudad de La Plata donde fue hallado
La vivienda de Néstor Copoletti en Villa Elisa, ciudad de La Plata donde fue hallado

Cómo fue la detención del jardinero

El jardinero Lionel Gonzalo Maciel, de 41 años, fue detenido el miércoles 8 de abril por la noche como principal sospechoso del homicidio de Néstor Daniel Copoletti. Los investigadores lo encontraron en la calle 48 a pocas cuadras de la vivienda de la víctima y fue aprehendido por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata tras un allanamiento de urgencia solicitado por el fiscal.

El material clave del caso es la autopsia, la cual confirmó que el jubilado falleció por hemorragia en la base del cráneo, provocada por una serie de golpes en la cabeza, según la investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza Marcela Garmendia. Esto indicaría que la muerte fue debido a un acto violento.

Aunque las entradas de la vivienda de Copoletti no presentaban signos de violencia, para el fiscal Condomí Alcorta, el crimen fue en ocasión de robo y sospechan que hurtó dos armas del jubilado junto con pastillas y herramientas. “Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, expresaron las fuentes del expediente.

El detenido por el crimen del jubilado en La Plata
El detenido por el crimen del jubilado en La Plata

Las evidencias surgieron por el testimonio de un vecino, que ubicó a Maciel en el barrio tras el crimen. El testigo lo escuchó gritar desde la rama de un árbol: “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía”. Luego relató que el jardinero le ofreció pastillas de clonazepam al mismo vecino. El hombre también fue visto portando una mochila cargada de herramientas.

Por otro lado, los investigadores también detectacto que el detenido había descartado prendas de ropa tras el crimen en otro domicilio. Esta vivienda también fue allanada en búsqueda de material para la investigación judicial del crimen de Néstor Daniel Copoletti.

La relación entre imputado y víctima era cercana: la suegra de Maciel trabajaba como mucama en la casa del jubilado. Además, la autopsia detectó heridas defensivas en los brazos de Copoletti, lo que indica que intentó resistirse durante el ataque. Maciel enfrentará declaración indagatoria ante el fiscal Condomí Alcorta en las próximas horas.

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