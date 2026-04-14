Crimen y Justicia

“¡Es una banda, viejo!”: la reacción de un hombre luego de conocer el resultado del test de alcoholemia de un amigo

Ocurrió en el departamento San Martín, en la provincia de Mendoza. Qué nivel de alcohol en sangre tuvo el automovilista

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Conducía con 2,44 de alcohol en sangre por Mendoza y le retuvieron la licencia

Un control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, detectó a un conductor de 33 años que circulaba con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más elevados en la provincia cuyana en lo que va del año.

El resultado del test de alcoholemia sorprendió tanto a los inspectores como al acompañante del infractor, quien expresó: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, al ser indagado por los agentes, el conductor reconoció haber consumido fernet antes de ponerse al volante.

Conducía con 2,44 de alcohol en sangre por Mendoza y le retuvieron la licencia
El infractor reconoció que había tomado fernet antes de ponerse al volante.

Tras la confirmación del elevado nivel de alcohol con el que conducía, el personal procedió a retener la licencia de conducir y el vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente en la provincia mendocina. La legislación local establece que manejar con una concentración superior a 1,00 g/L constituye una contravención, con sanciones que pueden llegar a los $5.500.000.

De acuerdo con lo comunicado por la ANSV, los operativos de control se realizan de manera diaria en puntos estratégicos de la provincia. Las bases de fiscalización se encuentran en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se despliega el personal encargado de verificar la documentación y las condiciones de conducción. El objetivo, remarcaron desde el organismo, consiste en prevenir siniestros viales y desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol.

La ANSV recordó que el consumo de alcohol representa uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial en la Argentina. En los controles recientes se detectó un aumento en la cantidad de conductores que superan los límites permitidos, situación que motiva la intensificación de los operativos en toda la región. “La tolerancia cero al alcohol al volante es fundamental para reducir la cantidad de víctimas fatales en el tránsito”, afirmaron voceros del organismo.

Antecedente

Días atrás, un conductor de 50 años fue detenido dos veces en apenas 14 días por manejar completamente alcoholizado en la provincia de Chubut. De acuerdo con los test de alcoholemia que le practicaron en ambas ocasiones, el nivel del alcohol en sangre fue excesivamente alto.

Según comunicaron desde la ANSV, el hombre fue detectado en las ciudades de Trelew y Rawson. En la primera, los agentes descubrieron que manejaba con 2,49 gramos de alcohol en sangre. En la segunda ocasión, el conductor circulaba con 2,81. Se trata de un nivel considerado “grave”.

detenido por alcoholema en chubut

La retención de la licencia de conducir fue inmediata.

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