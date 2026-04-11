Un joven confesó que mató a su abuelo en un violento ataque en Córdoba

Un asalto a jubilada moviliza amplio despliegue policial

Un hombre de 84 años fue asesinado en una vivienda de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba. Este episodio fue registrado durante las últimas horas del jueves y se impulsó una investigación judicial que tuvo una revelación en las últimas horas. A un día del crimen, el nieto de la víctima, confesó ser responsable del ataque.

El joven de 25 años confesó haber asesinado a su abuelo, José Luis Zárate, en una vivienda ubicada en calle Vicente Forestieri al 4800. La policía halló al jubilado con lesiones severas en el rostro y cuero cabelludo, compatibles con una agresión violenta. Ante esa situación, fue imputado por homicidio simple y está a disposición del fiscal Víctor Chiapero.

El nieto de la víctima arribó al Hopital San Roque donde reconoció ante personal médico su responsabilidad en el ataque. El joven se presentó poco después del hecho y relató que había agredido a su abuelo tras una discusión. Las primeras declaraciones del detenido abrieron nuevas líneas de investigación en torno al posible móvil del crimen. El joven aseguró que era víctima de abuso por parte del abuelo, una versión que ahora evalúa la justicia cordobesa.

Aunque no existían denuncias previas por episodios de violencia por parte de ninguno, la fiscalía también trabaja sobre la hipótesis de una posible cadena de tensiones familiares no documentadas. Dentro del entorno más cercano, algunos testimonios aportaron detalles sobre el distanciamiento familiar, especialmente después del fallecimiento de la madre del acusado.

El sospechoso permanece alojado en la cárcel de Bouwer, a disposición del fiscal Víctor Chiapero, quien conduce la investigación. En paralelo, la policía secuestró una motocicleta utilizada por el joven y continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el desarrollo de los hechos.

El hallazgo del hombre en Córdoba

Las fuentes policiales detallaron que el cuerpo de José Luis Zárate de 84 años, fue encontrado por un equipo del servicio de emergencias que confirmó el deceso en el lugar. Los peritajes médicos iniciales determinaron que las lesiones del jubilado eran compatibles con una violenta golpiza, que le pudieron haber causado un edema cerebral, hematomas o un coma que lo llevaron a la muerte.

La vivienda donde encontraron muerto al hombre en la calle Foresteri al 4800 (Google Maps)

La secuencia del crimen se inició cerca de las 16, cuando el nieto llegó encolerizado a la vivienda de la calle Vicente Forestieri al 4889. Según testimonios recogidos por los investigadores, el joven golpeó la puerta a los gritos y fue el propio Zárate quien decidió dejarlo entrar. Los primeros minutos de la visita estuvieron marcados por una discusión verbal, pero después los gritos se apaciguaron y ambos permanecieron dentro de la casa.

Entre las versiones de los vecinos del barrio, comenzó a circular que el ataque se habría producido con una silla, aunque ese punto no fue confirmado oficialmente. Un testigo citado por ElDoce.TV aseguró que la discusión entre abuelo y nieto se tornó violenta dentro de la vivienda y que la víctima quedó agonizando en el comedor.

El servicio de emergencias llegó cuando Zárate ya había fallecido por el traumatismo de cráneo severo, esto se determinó en los primeros exámenes médicos. Tras el violento episodio, voceros de la Policía de Córdoba informaron que el operativo en la escena del crimen se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer el vínculo entre los involucrados y los motivos del ataque.

La causa avanza mientras los investigadores reconstruyen la secuencia y el contexto familiar. La fiscalía todavía no descarta ninguna hipótesis y sigue esperando los resultados de las próximas indagatorias para definir los próximos pasos judiciales. La versión de un posible abuso y el entorno social de la víctima serán aspectos claves para el avance de la instrucción.