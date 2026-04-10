Crimen y Justicia

Violento asalto en Córdoba: un hombre engañó a una jubilada para entrar a su casa y robarle

Un hecho de violencia registrado en una residencia de la ciudad de San Francisco, activó la intervención del grupo Eter, personal de Investigaciones y el Comando de Acción Preventiva

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La policía busca a un hombre tras asaltar a una jubilada en la ciudad de San Francisco, Córdoba
La policía busca a un hombre tras asaltar a una jubilada en la ciudad de San Francisco, Córdoba

Una jubilada de 85 años fue víctima de un asalto violento en su vivienda en San Francisco, durante la tarde del lunes. El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al domicilio con engaños y agredió a la mujer para robarle una suma estimada en 200.000 pesos. El agresor permanece prófugo y es buscado por personal policial, incluido el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter) y el Comando de Acción Preventiva.

La Policía de Córdoba logró identificar al presunto atacante, quien posee antecedentes por robos y hurtos en la zona, según detalló ElDoce.TV. Para dar con el fugitivo, se organizaron dos allanamientos simultáneos en barrio Hospital durante el jueves, aunque resultaron sin éxito.

Según el testimonio de la víctima a las autoridades, el hecho se produjo porque el delincuente utilizó engaños para ingresar a la vivienda y atacar a la jubilada. Al principio, la mujer escuchó ruidos en la entrada de su casa y, al acercarse, fue sorprendida por un hombre que entró por la fuerza.

El asaltante la atacó, empujadandola hacia el interior y arrojandola al piso violentamente. Luego, revisó sus pertenencias hasta encontrar una suma de 200.000 pesos, entre otros elementos que robó. Aunque lograron identificarlo, todavía no lo capturaron y por eso se montó operativos que incluyó a varios grupos. Tanto el grupo Eter, personal de Investigaciones y el Comando de Acción Preventiva siguen tratando de localizarlo.

Despliegan operativos policiales para encontrar al delincuente sospechoso por el ataque (Fuente: El Periódico)
Despliegan operativos policiales para encontrar al delincuente sospechoso por el ataque (Fuente: El Periódico)

Crimen contra un jubilado en Córdoba

Un jubilado de 80 fue hallado muerto en la noche del jueves 9 de abril en una vivienda de barrio Villa El Libertador, en la provincia de Córdoba. La victima, en el barrio conocido como “Don Zárate”, se encontraba con graves lesiones en el cráneo y las autoridades policiales detuvieron a un sospechoso por el crimen del hombre.

Personal del servicio de emergencias acudió a la casa ubicada en calle Forestieri al 5000, donde los médicos comprobaron el deceso y describieron un severo traumatismo de cráneo en la víctima. Efectivos policiales arrestaron a un hombre, que permanece a disposición de la Fiscalía de Córdoba, de acuerdo con la información difundida. Además, una motocicleta fue secuestrada durante el operativo porque era utilizada por el principal sospechoso y quedó registrada como parte de la investigación.

La causa busca establecer las circunstancias y los motivos del hecho, mientras se mantienen reservadas las identidades tanto del fallecido como del detenido. Mientras todo un barrio es sacudido por un violento episodio, trascendió que el detenido pertenecería el circulo familiar del jubilado.

Otro violento ataque

Hace pocas semanas, una jubilada de 76 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Modesto Moreno al 1300, cuando al menos tres delincuentes armados y encapuchados forzaron una reja para ingresar al domicilio.

Un asalto a jubilada moviliza amplio despliegue policial
Un asalto a jubilada moviliza amplio despliegue policial

Los asaltantes sorprendieron a la mujer mientras dormía. Bajo amenazas con un arma de fuego, lograron reducirla y maniatarla. Durante el ataque, le exigieron una suma importante de dinero, aunque no lograron obtenerla. Tras no encontrar nada dentro de la casa, los delincuentes escaparon del lugar llevándose un automóvil Peugeot 2008 y documentación personal de la jubilada.

La intervención policial se produjo poco después del asalto. La víctima pudo dar aviso una vez que los ladrones se retiraron y fue asistida por personal de seguridad. La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación del caso, entre ellas el análisis de cámaras y controles en la zona para intentar dar con los responsables. Este episodio generó preocupación entre los vecinos de Villa María, quienes manifestaron inquietud ante la reiteración de robos violentos en viviendas de adultos mayores.

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