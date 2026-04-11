Crimen y Justicia

Asesinaron a quemarropa a un exconvicto de Rosario: hay cuatro detenidos

En el ataque también resultó herido un joven de 19 años, quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La víctima fatal había estado preso por venta de drogas

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La calle donde ocurrió el homicidio en Rosario
La calle donde ocurrió el homicidio en Rosario

Un exconvicto de 34 años fue asesinado en la ciudad de Rosario en las últimas horas. La víctima, que tenía antecedentes penales y había estado en prisión por comercialización de estupefacientes, recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba en una vivienda de la calle Santa Matilde al 4300. Según informaron fuentes policiales a Infobae, en el lugar también resultó herido un joven de 19 años, quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y permanece fuera de peligro.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, personal de la Unidad Regional II y del Comando Radioeléctrico acudió a la escena tras un llamado de vecinos por detonaciones. Al llegar, hallaron a dos hombres tendidos sobre una cama.

El primero, identificado como Gastón Angel Ereñú, presentaba una herida compatible con arma de fuego y fue declarado muerto en el lugar por el servicio de emergencias. El segundo, Tomás Ezequiel L., tenía una lesión en la pierna y fue derivado para recibir atención médica.

Marihuana incautada en uno de los allanamientos
Marihuana incautada en uno de los allanamientos

De acuerdo con el reporte policial, los agresores habrían sido seis hombres que se movilizaban en tres motocicletas. Dos de ellos descendieron, ingresaron a la vivienda, efectuaron los disparos y luego escaparon, llevándose una de las motos del lugar, la cual, según la pareja del fallecido, era robada.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a Infobae que Ereñú comercializaba estupefacientes por cuenta propia y contaba con múltiples antecedentes penales, incluyendo robos, extorsiones y encubrimiento. El hombre había cumplido condena por eso.

Más elementos secuestrados de los procedimientos
Más elementos secuestrados de los procedimientos

Tras el homicidio, la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) Región II y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de Rosario. Fue en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes y el homicidio de la víctima.

Los procedimientos, ordenados por el fiscalCabrera Molino, se llevaron a cabo en viviendas de las calles Garzón, José Ingenieros y Campbell, entre otras.

Durante los operativos, el personal secuestró 18 envoltorios con sustancia blanquesina presuntamente estupefaciente, 2 plantas de marihuana, 1 bolsa con picadura, 9 teléfonos celulares, 2 tablets, 1 arma de fuego de fabricación casera, 1 cartucho calibre .22 y 318.000 pesos argentinos. También se incautaron cuatro motocicletas y un vehículo Chevrolet C-10.

El arma de uno de los detenidos
El arma de uno de los detenidos

El saldo de los allanamientos incluyó la detención de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, así como el traslado de otros implicados para su identificación. Las fuentes consultadas precisaron que la investigación continúa abierta bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico y la UVAL, con la intervención de la Justicia de Menores en los casos correspondientes.

La causa por homicidio y comercialización de estupefacientes permanece en curso.

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