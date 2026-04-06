Detuvieron a un adolescente por amenazas virales a escuelas: tenía acceso a un revólver con municiones

Un adolescente fue detenido por agentes de la PDI tras ser identificado como el responsable de difundir amenazas virales dirigidas a diversas escuelas.

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe en Sunchales, acusado de ser el autor de amenazas que circularon en redes sociales y que advertían sobre posibles ataques en escuelas de esa ciudad, Rafaela, y la región.

La medida fue ordenada la Fiscalía de Menores a cargo de Carina Gerbaldo, en el marco de una causa por “amenazas calificadas”, indicó El Litoral.

El procedimiento se realizó en la casa del sospechoso, identificado como S.L.B.M., ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron un revólver cargado —propiedad del presunto autor de las amenazas de alto impacto— y diversos dispositivos informáticos quue serán sometidos a peritajes con el objetivo de establecer el origen y alcance de los mensajes difundidos, detalló el medio santafesino.

Fuentes del caso señalaron a Infobae que el joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V. En tanto, la investigación continúa y no se descarta la individualización de otros involucrados.

Agentes de la PDI participan en la operación que llevó a la detención de un adolescente implicado en amenazas virales dirigidas a establecimientos educativos.

El arresto se da a una semana de la violenta irrupción de un menor de 15 años a una escuela de San Cristóbal con una escopeta. En el ataque, el adolescente mató a Ian Cabrera, de 13 e hirió a otros dos. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, tenía planeado agredir a estudiantes y maestros, pero un portero logró reducirlo antes de que pudiera continuar con la masacre.

De acuerdo a El Litoral, además, ocurre en un contexto de inquietud por episodios vinculados a la seguridad en ámbitos escolares de la región: se reportó a las autoridades en Suchales un hecho en el que alumnos habrían ingresado con armas blancas a un establecimiento educativo. Según se informó, ante este escenario se implementaron medidas preventivas.

Al mismo tiempo, se registró un episodioen una institución de San José del Rincón, donde una amenaza difundida como “broma” y que aludía a un ataque violento, generó alarma entre estudiantes, docentes y familias, obligando a activar protocolos de seguridad.

El tirador de San Cristóbal

El tirador de Santa Fe fue registrado por sus compañeros Créditos: @mariogaloppo

El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo, pasadas las 7 de la mañana, cuando los alumnos de la institución educativa aguardaban para izar la bandera. La muerte de Cabrera se produjo en medio de una balacera provocada por un adolescente de 15 que ingresó al colegio con un arma -que pertenecía a su abuelo.

“El agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, que junto al resto de las autoridades de gobierno se abocaron a trabajar en lo que había ocurrido. La tragedia dejó también a dos estudiantes heridos por esquiras y otros seis que se lastimaron cuando intentaban escapar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Más tarde, los investigadores dieron con un usuario que utilizaba el joven para compartir videos sobre tiradores de célebres masacres escolares y contenido vinculado a la muerte.

Fue puesto bajo custodia de las autoridades el mismo día de los hechos y permanece alojado en un centro especializado para menores. Dado que la normativa que permitiría juzgar penalmente a menores de su edad todavía no se implementó, el adolescente resulta inimputable en esta etapa.