Crimen y Justicia

Detuvieron al conductor de una Hilux que circulaba con patente adulterada: ofreció 300 mil pesos de coima

Ocurrió en un control de rutina en Córdoba sobre la Ruta Nacional 9. La policía caminera detectó irregularidades en la chapa y el motor de la camioneta

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El conductor aprehendido enfrenta cargos por cohecho, la Justicia avanza con peritajes sobre el chasis y el motor
El conductor aprehendido enfrenta cargos por cohecho, la Justicia avanza con peritajes sobre el chasis y el motor

Un hombre de 45 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quedó detenido en un control policial en la Ruta Nacional 9 por ofrecer 300 mil pesos de coima a personal del cuerpo de la Policía Caminera de Córdoba a fin de eludir una multa.

El episodio, tuvo lugar en el kilómetro 759, a la altura de Sinsacate. Según expresaron fuentes del caso a Infobae, todo comenzó cuando los agentes policiales detectaron irregularidades en la documentación de una camioneta de la marca Toyota de color gris.

Cuando los uniformados de la Dirección General de Policía Caminera advirtieron anomalías en los números identificatorios del rodado, pidieron al conductor que descienda del vehículo.

En ese momento, el hombre de 45 años se baja y ante la inminente retención de la camioneta, habría intentado ofrecer la suma de 300 mil pesos en efectivo para evitar el accionar policial y continuar su trayecto hacia el norte del país. La suma total fue ofrecida en 18 billetes de 20 mil pesos.

El dinero ofrecido como soborno quedó incautado junto con la camioneta, ambos a disposición de la Justicia
El dinero ofrecido como soborno quedó incautado junto con la camioneta, ambos a disposición de la Justicia

Al ver las intenciones del conductor, la reacción de los agentes fue inmediata: rechazaron el ofrecimiento y procedieron a la aprehensión del hombre oriundo de Buenos Aires por el delito de cohecho, ajustándose a lo previsto en la legislación vigente.

Durante la inspección, los efectivos detectaron inconsistencias técnicas tanto en la documentación como en las marcas del motor.

El personal de la Policía Caminera actuó tras advertir anomalías en los números identificatorios del vehículo
El personal de la Policía Caminera actuó tras advertir anomalías en los números identificatorios del vehículo

El operativo culminó con el secuestro de la Toyota Hilux y la incautación del dinero ofrecido como soborno. Tanto el detenido como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga la legalidad del rodado y el origen de las irregularidades.

En las próximas horas, la Justicia avanzará con peritajes sobre el chasis y el motor para determinar el alcance de las infracciones.

El hombre enfrenta cargos por cohecho y eventuales violaciones al Código Penal a raíz de las anomalías detectadas durante el control.

Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

Tragedia en ruta 35: una mujer de 47 años falleció tras chocar contra un camión e incendiarse su auto
Tragedia en ruta 35: una mujer de 47 años falleció tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

Una mujer de 47 años falleció este domingo por la madrugada en la Ruta Nacional 35 al chocar contra un camión y luego prenderse fuego el auto en el que circulaba.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30, a la altura del kilómetro 565, en cercanías de la localidad cordobesa de Del Campillo. Ese tramo de la ruta es conocido como “La Curva de Charo” y se caracteriza por su complejidad para la conducción, lo que vuelve aún más relevante el análisis de las condiciones en las que se produjo el accidente.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el accidente involucró a dos vehículos que, por causas que aún no fueron determinadas, colisionaron de manera violenta y posteriormente se incendiaron. Como consecuencia del impacto y el fuego, la mujer perdió la vida en el lugar.

La víctima circulaba a bordo de un Nissan March, vehículo que resultó completamente afectado por las llamas tras el choque. Al arribar los equipos de emergencia, se constató que la conductora ya no presentaba signos vitales, producto de la gravedad del siniestro.

El otro rodado involucrado, un camión Mercedes Benz con acoplado, era conducido por un hombre de 45 años. Tras la colisión, el transporte de carga terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, con importantes daños estructurales también provocados por el incendio que se desató luego del impacto.

A pesar de la magnitud del hecho, el camionero no presentaba lesiones visibles al momento de ser asistido, aunque igualmente fue evaluado por personal médico en el lugar como parte del protocolo habitual en este tipo de accidentes.

El siniestro generó un importante despliegue de recursos en la zona. Trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y dotaciones de bomberos voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras intensas tareas. Las labores se extendieron durante varias horas, tanto para sofocar las llamas como para asegurar el área y permitir el trabajo de los peritos.

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