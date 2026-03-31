Habló el abuelo del joven que le disparó a un compañero en San Cristóbal: “La escopeta fue robada”

En una entrevista exclusiva, el abuelo del adolescente que disparó y mató a su compañero Ian en una escuela de San Cristóbal (América TV)

El abuelo del adolescente que disparó a un compañero en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, aseguró que la escopeta calibre 12/70 utilizada en el hecho fue robada de su propiedad, y confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente.

“La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, dijo en el canal América.

El tirador de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe

Además aclaró que él no vive en San Cristóbal y que hablaba muy poco con su nieto. Y agregó: “Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”, sostuvo.

Luego del ataque, un asistente escolar intervino, logró desarmar al agresor sujetándolo por el cuello y facilitó su traslado a un centro de alojamiento de menores en Santa Fe.

El joven quedó catalogado como inimputable debido a que la nueva Ley Penal Juvenil aún no está vigente, ya que solo se aplicará 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La línea de Policía frente al establecimiento educativo en San Cristóbal, Santa Fe (Victor Rivero)

Vale recordar que ayer, la Policía de Santa Fe identificó abuelo de G.D, el joven de 15 años señalado como el presunto tirador. El abuelo admitió que la escopeta es de su propiedad. Incluso, había señalado, hasta la noche de anteayer domingo, el arma se encontraba en su casa.

Tal como muestra la imagen que aparece en esta nota, el arma homicida, que ya tiene en su poder el fiscal del caso, Mauricio Espinoza, es de doble cañón y todavía estaba cargada al momento de su hallazgo.

Los agentes, que realizaron un relevamiento fotográfico y criminalístico, encontraron dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos cal. 12/70 UAB, un taco contenedor cartucho, una mochila y un buzo de color negro y perdigones varios.

Una escopeta de doble cañón y culata de madera yace sobre la hierba, identificada como el arma homicida en el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.

Y del patio norte del colegio, secuestraron dos tacos contenedores de cartucho. Por último, informaron que la escopeta tenía dos vainas percutadas.

Asimismo, los policías levantaron rastros en ambas manos, cuello y cara con stubs del imputado, identificado como G.C., y se realizó dermotest con cinta adhesiva y difenilamina. El resultado fue positivo en ambas manos.

El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima

El Gobierno santafesino trabaja en simultáneo con las áreas de Salud, Educación y Justicia y Seguridad. Por lo pronto, la Policía provincial no realizó allanamientos en la casa del chico acusado, que fue reducido por un trabajador de la escuela.

Mientras tanto, los testimonios de padres y allegados de la escuela se acumulan en torno a la situación.Un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró en Infobae en Vivo que G.D -que no tiene antecedentes penales- sufría una clara situación de bullying. “Para ellos es molestarse y nada más, pero lo que veía pasarle a este chico era mucho”, declaró.

“La semana pasada dijo que iban a morir todos. Según uno de los compañeritos de mi hija, lo escuchó decir eso durante una clase”, afirmó el padre. Nadie reportó esta amenaza ni actuó ante esta advertencia, de acuerdo a su testimonio.

En cuanto a los heridos, seis alumnos fueron enviados al hospital local con lesiones superficiales. Otros dos pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela, entre ellos un varón de 13 años que fue recibido en código rojo, aunque lúcido y en condición estable.