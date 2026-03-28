Crimen y Justicia

Estaba desaparecido hace tres meses y encontraron su mano en descomposición en Caleta Olivia: “Me lo mataron”

Mario García fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025. Por su desaparición, dos adultos mayores habían sido detenidos por presuntamente tener una vinculación con el hecho

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Primer plano de un hombre sonriendo, vestido con uniforme de chef blanco, frente a una pared de ladrillos y una sección oscura debajo
Mario García estaba desaparecido desde diciembre de 2025

Recientemente, la identificación de una mano hallada en avanzado estado de descomposición en un descampado de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, reveló el destino de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que se encontraba desaparecido desde el 8 de diciembre de 2025. Tras la confirmación, la familia pidió que se investigue como un crimen.

Luego de que el miembro humano fuera sometido a un estudio de ADN, este viernes se confirmó de manera concluyente que correspondía al vecino buscado hace más de tres meses. El descubrimiento marcó un punto de inflexión en la investigación, aunque la causa continuará bajo secreto de sumario.

La mano había sido encontrada el 21 de enero de este año, después de que un vecino denunciara a las autoridades la aparición de restos humanos en una zona descampada. En ese momento, el testigo realizaba una rutina de ejercicio físico cuando dio con las partes.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, los peritos forenses trabajaron para identificar el origen de cada una de las partes. Fue así que, por medio de un método de comparación directa con el material genético de José García (hermano de la víctima), el laboratorio determinó que existía una compatibilidad total.

Tras encontrarse las partes, se ordenaron más rastrillajes en la zona (Gentileza: Canal 2 - Caleta Video Cable)
Tras encontrarse las partes, se ordenaron más rastrillajes en la zona (Gentileza: Canal 2 - Caleta Video Cable)

“El ADN al que sometieron a mi hermano es 100% compatible con la mano que encontraron”, apuntó Gisella Cruz, otra de las hermanas de Mario, tras indicar que esto reforzaría los resultados previos obtenidos por huellas dactilares. No obstante, aún quedaría pendiente determinar si el resto de las partes pertenecerían al hombre.

A pesar de que el informe forense confirmó la muerte de García, su familia criticó la postura del juez al considerar que actualmente “no se puede investigar como un homicidio”. Según contó Gisella, las autoridades les habrían comunicado que “no tienen el laboratorio para poder cotejar, hacer una prueba genética de todas las partes para ver si realmente pertenecen a la misma persona”.

Por este motivo, informaron que los restos óseos recuperados serán trasladados desde el laboratorio de Río Gallegos hacia Buenos Aires, en donde realizarán un examen integral de compatibilidad genética. Este proceso, cuya duración y plazos permanecen indeterminados, representaría el principal obstáculo para avanzar sobre una hipótesis criminal.

“A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó. A alguien le molestó, por eso se lo llevaron, por eso me lo mataron”, denunció públicamente la hermana de Mario al apuntar que “por más que me digan que no es un homicidio, es un homicidio”.

Encontraron una mano en un descampado de Caleta Olivia, Santa Cruz
La zona en la que fue encontrada la mano del vecino de Caleta Olivia

Tras manifestar que esperaba que “quien esté implicado no pueda dormir tranquilo”, la mujer señaló que “no lo mataron y lo dejaron ahí hasta que lo encontraron, lo que hicieron fue macabro”. Al plantear la teoría de que el hombre habría sido descuartizado, alertó sobre la posibilidad de que hubiera “asesinos sueltos” por la ciudad.

Cabe recordar que, hasta el momento, hay un hombre y una mujer mayores de edad detenidos en el marco de la desaparición de Mario García. La aprehensión tuvo lugar a principios de marzo en el barrio 2 de Abril, luego de que las autoridades levantaran sospechas sobre su presunta asociación con la desaparición. Sin embargo, aún no trascendieron identidades ni cargos debido a que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

Según consta en la causa, García fue visto por última vez el 8 de diciembre en el barrio 2 de Abril, cuando subió de forma voluntaria a la parte trasera de una camioneta blanca cerca de las 14 horas. Desde ese momento, se perdió todo contacto con él.

De hecho, ante la falta de novedades sobre su paradero, el Ministerio de Seguridad Nacional había oficializado el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos para quien pudiera aportar datos certeros sobre su localización. Siempre y cuando se corroborara que el colaborador no tenía ningún tipo de implicancia en el hecho.

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