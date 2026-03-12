Crimen y Justicia

Un joven fue atacado a tiros en una estación de servicio abandonada en las afueras de Rosario

Tres personas fueron detenidas por el ataque. La víctima se encuentra internada en terapia intensiva

Guardar
Imagen de la estación de
Imagen de la estación de servicio abandonada en las afueras de Rosario, lugar donde fue encontrado un joven baleado. (Rosario3)

Un joven de 21 años, identificado como R. M., fue atacado a balazos en la tarde-noche de ayer mientras regresaba a pie a su domicilio en la localidad de Zavalla, en la provincia de Santa Fe.

El ataque al joven se produjo luego de que R. M. finalizara su jornada laboral en un lavadero de camiones situado entre la ruta provincial 17s y la ruta 14, sobre la A012.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el joven emprendió el regreso a su casa caminando, recorriendo seis kilómetros hacia el norte como lo hace habitualmente. Y al acercarse al cruce con la 17s, pasó frente a una estación de servicios abandonada. Allí, fue interceptado y herido por disparos efectuados por personas que residen en el predio.

La víctima recibió dos heridas de bala en la región dorsal izquierda y a pesar de la gravedad de las lesiones, logró escapar de sus agresores y recorrió a pie el tramo que restaba hasta su vivienda, ubicada en las afueras de Zavalla. Al llegar, se desvaneció y fue asistido por su patrón, quien lo trasladó en primer momento al Samco local, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, fue derivado al sanatorio Mapaci, en el centro de Rosario, para una atención más especializada. Pese a que sus heridas eran de gravedad, el hombre quedó fuera de peligro.

El predio donde ocurrió la agresión es una antigua estación de servicios, actualmente deteriorada. Los antiguos surtidores ya no funcionan y el lugar, que en el pasado albergó un comedor, hoy se encuentra en ruinas. En la actualidad, este espacio es habitado de forma irregular por varias personas.

El Sanatorio Mapaci en Rosario,
El Sanatorio Mapaci en Rosario, el centro médico donde está internado el joven herido de bala en una estación de servicio abandonada

Según fuentes policiales, aún se investigan los motivos que desencadenaron el ataque contra el joven. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo conflictos previos o intentos de robo en la zona. La investigación se encuentra ahora en una etapa preliminar y se espera poder determinar la secuencia exacta de los hechos a partir de las declaraciones de los testigos y el material recogido en el lugar.

Luego de los hechos, personal de la Subcomisaría 6ª de Soldini intervino en el caso por razones de jurisdicción. En un operativo realizado en la misma estación de servicios sobre la ruta A012, la Policía aprehendió a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17 años, quienes fueron señalados como presuntos responsables del ataque.

Uno de los varones detenidos posee antecedentes penales. Entre sus antecedentes figuran delitos como boquillero y robo de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez. El otro hombre identificado, B. G. C., es oriundo de General Lagos y había realizado una denuncia previa relacionada con un hecho de inseguridad.

El episodio denunciado por este último ocurrió la noche del 20 de febrero, mientras trabajaba como vigilador en el mismo predio rutero. Según su propio relato a la policía de Soldini, esa noche fue víctima de una entradera: tres hombres lo maniataron, lo golpearon y le sustrajeron la billetera y herramientas. Los investigadores consideran este antecedente relevante para el análisis del contexto en el que se produjo el ataque a Rodrigo.

Ahora, los tres detenidos permanecen bajo custodia a disposición de la justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Temas Relacionados

jovenbaleadoestación de servicio abandonadadetenidosRosario

Últimas Noticias

Por el crimen del tarotista en Córdoba, condenaron a perpetua al único acusado

El hombre relató frente a la audiencia cómo fueron los últimos minutos con la víctima, a quien tapó con una frazada “porque no supo qué hacer”

Por el crimen del tarotista

Explosivos en la AMIA y en la Embajada de Israel, la amenaza que llegó en un mail a la mutual judía

En medio de la Guerra de Medio Oriente, el mensaje, que recordaba los atentados de 1992 y de 1994, fue enviado con el título “Yihad Islámica”, un grupo terrorista islámico

Explosivos en la AMIA y

Detuvieron a uno de los acusados del robo a una joyería en Quilmes en el que un delincuente usó una silla de ruedas

Al sospechoso, que tiene un extenso prontuario, lo encontraron y capturaron en Wilde. Lo buscaban desde julio del año pasado

Detuvieron a uno de los

La abogada argentina presa en Brasil ofreció disculpas: “Me equivoqué y estoy asumiendo mi responsabilidad”

Tras casi dos meses bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro por injuria racial, Agostina Páez compartió un mensaje en redes sociales en el que admitió su error

La abogada argentina presa en

El video de un influencer visto por un policía terminó con un casino ilegal en el barrio 21-24

Era manejado por una pareja y sus hijas mayores de edad y los cuatro fueron imputados. El agente le avisó a un fiscal y se allanó el lugar

El video de un influencer
DEPORTES
Los mejores memes y reacciones

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

La polémica por el único cambio de Claudio Úbeda a los 92 minutos del empate de Boca ante San Lorenzo: la furiosa reacción de la gente

TELESHOW
Dos participantes fueron eliminados de

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

Entre monumentos, gastronomía y glamour, Wanda Nara mostró sus paseos por las calles de Milán: “Mi casa hace 17 años”

El desconsolado llanto de Luana, tras el derecho a réplica de su exnovio en Gran Hermano: “Completamente arrepentida”

En medio del relax de Nico Vázquez y Dai Fernández en la playa, Gime Accardi y Seven Kayne mostraron sus días en Málaga

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que Estados Unidos

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán pero advirtió que la ofensiva militar continuará

El diminuto cráneo de 9,5 milímetros que desafía las teorías sobre la vida en Sudamérica prehistórica

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura