Un joven fue atacado a tiros en una estación de servicio abandonada en las afueras de Rosario

Imagen de la estación de servicio abandonada en las afueras de Rosario, lugar donde fue encontrado un joven baleado. (Rosario3)

Un joven de 21 años, identificado como R. M., fue atacado a balazos en la tarde-noche de ayer mientras regresaba a pie a su domicilio en la localidad de Zavalla, en la provincia de Santa Fe.

El ataque al joven se produjo luego de que R. M. finalizara su jornada laboral en un lavadero de camiones situado entre la ruta provincial 17s y la ruta 14, sobre la A012.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el joven emprendió el regreso a su casa caminando, recorriendo seis kilómetros hacia el norte como lo hace habitualmente. Y al acercarse al cruce con la 17s, pasó frente a una estación de servicios abandonada. Allí, fue interceptado y herido por disparos efectuados por personas que residen en el predio.

La víctima recibió dos heridas de bala en la región dorsal izquierda y a pesar de la gravedad de las lesiones, logró escapar de sus agresores y recorrió a pie el tramo que restaba hasta su vivienda, ubicada en las afueras de Zavalla. Al llegar, se desvaneció y fue asistido por su patrón, quien lo trasladó en primer momento al Samco local, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, fue derivado al sanatorio Mapaci, en el centro de Rosario, para una atención más especializada. Pese a que sus heridas eran de gravedad, el hombre quedó fuera de peligro.

El predio donde ocurrió la agresión es una antigua estación de servicios, actualmente deteriorada. Los antiguos surtidores ya no funcionan y el lugar, que en el pasado albergó un comedor, hoy se encuentra en ruinas. En la actualidad, este espacio es habitado de forma irregular por varias personas.

El Sanatorio Mapaci en Rosario, el centro médico donde está internado el joven herido de bala en una estación de servicio abandonada

Según fuentes policiales, aún se investigan los motivos que desencadenaron el ataque contra el joven. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo conflictos previos o intentos de robo en la zona. La investigación se encuentra ahora en una etapa preliminar y se espera poder determinar la secuencia exacta de los hechos a partir de las declaraciones de los testigos y el material recogido en el lugar.

Luego de los hechos, personal de la Subcomisaría 6ª de Soldini intervino en el caso por razones de jurisdicción. En un operativo realizado en la misma estación de servicios sobre la ruta A012, la Policía aprehendió a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17 años, quienes fueron señalados como presuntos responsables del ataque.

Uno de los varones detenidos posee antecedentes penales. Entre sus antecedentes figuran delitos como boquillero y robo de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez. El otro hombre identificado, B. G. C., es oriundo de General Lagos y había realizado una denuncia previa relacionada con un hecho de inseguridad.

El episodio denunciado por este último ocurrió la noche del 20 de febrero, mientras trabajaba como vigilador en el mismo predio rutero. Según su propio relato a la policía de Soldini, esa noche fue víctima de una entradera: tres hombres lo maniataron, lo golpearon y le sustrajeron la billetera y herramientas. Los investigadores consideran este antecedente relevante para el análisis del contexto en el que se produjo el ataque a Rodrigo.

Ahora, los tres detenidos permanecen bajo custodia a disposición de la justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar en el esclarecimiento total del caso.