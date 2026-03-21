Dos homicidios, una fuga prolongada y la colaboración de vecinos: capturaron en La Boca a un joven de 20 años prófugo

Detuvieron a un delincuente de 20 años acusado de dos homicidios

Un delincuente de 20 años, buscado por dos homicidios y un robo agravado, fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de La Boca, tras una investigación que permitió establecer que se ocultaba en la zona con la ayuda de vecinos.

El sospechoso registraba múltiples pedidos de captura por delitos graves. Una de las causas por homicidio, incluso, se inició cuando aún era menor de edad.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, que lo localizaron y detuvieron en la calle Martín Rodríguez al 800, a pocas cuadras del estadio Alberto J. Armando.

De acuerdo con la investigación, el acusado permanecía oculto en el barrio y contaba con la colaboración de vecinos para evadir a la Justicia.

El detenido, cuya identidad no fue difundida, era buscado, entre otros hechos, por un homicidio ocurrido el 23 de enero del año pasado. A unas tres cuadras del lugar de su captura, en Necochea al 1200, se había reunido con dos hombres y, en medio de una discusión, efectuó varios disparos.

Como consecuencia, uno de ellos murió y el otro resultó herido, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad

A partir de las tareas de campo, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la casa en donde se ocultaba y lograron detenerlo cuando salió a la calle.

El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad. La primera causa por homicidio se remonta a antes de cumplir los 18 años y derivó en una orden de captura emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura del 30 de marzo de 2023, dispuesto por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, por abuso de arma de fuego, y otro del 23 de noviembre de 2022, dictado por el Juzgado de Menores N°3, por robo agravado por su comisión con arma de fuego en poblado y en banda.

Finalmente, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que ordenó su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente buscado en la Ciudad de Buenos Aires

En febrero pasado, un peligroso delincuente de la Ciudad de Buenos Aires fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca. Se trata de “Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, encabezada por Susana Callejas, dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

Las prendas secuestradas durante el operativo.

Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.

El “Dengue” quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, que continúa las diligencias para determinar la posible existencia de cómplices y el alcance de la actividad delictiva del imputado.