Crimen y Justicia

Dos homicidios, una fuga prolongada y la colaboración de vecinos: capturaron en La Boca a un joven de 20 años prófugo

La primera causa se remonta a cuando era menor de edad. Se ocultaba en el barrio porteño, donde contaba con la ayuda de vecinos para esconderse

Guardar
Detuvieron a un delincuente de 20 años acusado de dos homicidios

Un delincuente de 20 años, buscado por dos homicidios y un robo agravado, fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de La Boca, tras una investigación que permitió establecer que se ocultaba en la zona con la ayuda de vecinos.

El sospechoso registraba múltiples pedidos de captura por delitos graves. Una de las causas por homicidio, incluso, se inició cuando aún era menor de edad.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, que lo localizaron y detuvieron en la calle Martín Rodríguez al 800, a pocas cuadras del estadio Alberto J. Armando.

De acuerdo con la investigación, el acusado permanecía oculto en el barrio y contaba con la colaboración de vecinos para evadir a la Justicia.

El detenido, cuya identidad no fue difundida, era buscado, entre otros hechos, por un homicidio ocurrido el 23 de enero del año pasado. A unas tres cuadras del lugar de su captura, en Necochea al 1200, se había reunido con dos hombres y, en medio de una discusión, efectuó varios disparos.

Como consecuencia, uno de ellos murió y el otro resultó herido, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

El imputado también registraba antecedentes
El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad

A partir de las tareas de campo, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la casa en donde se ocultaba y lograron detenerlo cuando salió a la calle.

El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad. La primera causa por homicidio se remonta a antes de cumplir los 18 años y derivó en una orden de captura emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura del 30 de marzo de 2023, dispuesto por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, por abuso de arma de fuego, y otro del 23 de noviembre de 2022, dictado por el Juzgado de Menores N°3, por robo agravado por su comisión con arma de fuego en poblado y en banda.

Finalmente, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que ordenó su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente
Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente buscado en la Ciudad de Buenos Aires

En febrero pasado, un peligroso delincuente de la Ciudad de Buenos Aires fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca. Se trata de “Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, encabezada por Susana Callejas, dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

Las prendas secuestradas durante el
Las prendas secuestradas durante el operativo.

Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.

El “Dengue” quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, que continúa las diligencias para determinar la posible existencia de cómplices y el alcance de la actividad delictiva del imputado.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLa BocaCiudad de Buenos AiresCABADetenciónHomicidio

Últimas Noticias

Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

El artista tenía 54 años. Lo hallaron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar. Sufría asma. La Justicia investiga las causas

Murió el primer baterista de

“¿Querés ganar plata? Laburá”: vecinos atraparon y golpearon a un motochorro en una playa de Mar del Plata

El delincuente, que robó cadenitas, relojes y celulares, quedó detenido por la Policía. Su cómplice logró escapar. El video de la agresión y los insultos

“¿Querés ganar plata? Laburá”: vecinos

Rescataron a un mono carayá que estaba enjaulado en una casa de La Matanza

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del animal en el barrio. Ya se dispuso su traslado al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires

Rescataron a un mono carayá

Brutal asesinato en Paraná: un cuidacoches mató a la actual pareja de su ex tras una discusión

Un hombre de 32 años fue aprehendido por el homicidio de la actual pareja de la ex, quien fue hallado con una navaja incrustada luego de una pelea en Paraná

Brutal asesinato en Paraná: un

Encontraron muerto a un hombre de 82 años que era buscado hace más de un mes en Chaco: hay dos detenidos

Bernabé Navarro había salido de casa en bicicleta, con la intención de ver un partido de fútbol amateur. Nunca regresó hasta que este fin de semana su cuerpo fue hallado en una zona rural

Encontraron muerto a un hombre
DEPORTES
Brutal KO del argentino Franco

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor?

Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

Racing visitará a Belgrano en busca de arrimarse a la punta de su zona en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente recibirá a Talleres en busca de volver a la victoria en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Lautaro Midón dio el golpe y avanzó a semifinales del Challenger de Asunción

TELESHOW
Murió el primer baterista de

Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

Vuelve Midachi: “Entre nosotros nunca hablamos de política ni de fútbol”

Emilia Mernes, de la guitarra heredada al fenómeno popstar: familia, récords y una guerra con Tini y María Becerra

Antonio Ríos: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”

Donato de Santis, entre la despedida de MasterChef y su regreso a Italia: “Mi próximo proyecto es cuidar mi salud y mi familia”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra fría 2.0: Brasil está

Guerra fría 2.0: Brasil está en la mira del espionaje ruso

El OIEA pidió “moderación militar” tras el informe iraní sobre un ataque a la central nuclear de Natanz

La dictadura cubana desafía a EEUU: advirtió que no negociará su sistema político “con nadie”

Las impactantes imágenes de una guardería destruida por un ataque iraní en el centro de Israel

Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah a tres semanas del inicio de la guerra