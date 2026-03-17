Crimen y Justicia

Se entregó el joven acusado de asesinar a puñaladas a su padrastro por no darle dinero para comprar drogas

Brian Fabían M. era buscado por la muerte de Pedro Miguel Pérez

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Un joven, buscado en relación
Un joven, buscado en relación con el asesinato de su padrastro en Rosario por motivos de dinero y compra de drogas, aparece en una imagen de archivo para su identificación. (Rosario3)

Un joven de 27 años se presentó ante las autoridades en la comisaría 19ª y quedó detenido como presunto responsable del homicidio de Pedro Miguel Pérez, de 58 años.

El crimen ocurrió en una vivienda de barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, donde la víctima residía con su pareja y el hijo de esta, identificado como Brian Fabián M.. La violencia del hecho y la posterior entrega del sospechoso causaron conmoción en la comunidad local.

Según los datos recabados, el episodio se registró el pasado 6 de marzo, cuando Pérez fue atacado mientras dormía en su domicilio de Larralde al 3200. El hombre sufrió múltiples puñaladas y golpes severos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Luego de una semana de agonía, falleció en el centro de salud, según se informó oficialmente.

La investigación policial apunta a una disputa familiar como principal móvil del hecho. De acuerdo con testimonios recogidos, el agresor habría solicitado dinero a la víctima para la compra de estupefacientes, lo que derivó en un ataque que terminó con la vida de Pérez.

La hija del hombre relató, a través de su cuenta de Facebook, que el acusado le pidió a su padre 15 mil pesos para comprar droga. Ante la negativa de Pérez, el joven lo habría agredido mientras dormía. De acuerdo con ese testimonio, Pérez recibió 15 puñaladas, un golpe con una maza y una perforación en el cráneo. La mujer definió a su padre como un “hombre decente” y recordó que tenía un puesto de venta de torta y pollo asado sobre la avenida Rivarola.

El hombre fue atacado mientras
El hombre fue atacado mientras dormía

En línea con lo publicado por el portal Rosario3, la secuencia del ataque quedó registrada en la causa como uno de los hechos de violencia familiar más graves reportados en la zona oeste en los últimos meses. Según fuentes policiales, la víctima fue hallada en estado crítico y presentaba lesiones compatibles con un arma blanca y traumatismos provocados por un objeto contundente.

Tras el fallecimiento de Pedro Miguel Pérez en el Heca, la Policía de Investigaciones avanzó con la identificación del presunto autor material.

El sábado, Brian Fabián M. se presentó voluntariamente en la comisaría 19ª, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. De inmediato, quedó detenido y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

La principal línea de investigación apunta a que el ataque fue premeditado y ejecutado mientras la víctima se encontraba indefensa. El informe preliminar de la autopsia indica que Pérez presentaba heridas punzocortantes y fracturas en el cráneo, compatibles con los mecanismos de agresión descritos por la familia.

En cuanto al agresor, se sabe que no contaba con antecedentes penales previos, pero sí existían reportes informales de conflictos domésticos previos en la vivienda compartida.

La Fiscalía a cargo del caso dispuso la imputación formal de Brian Fabián M. por el delito de homicidio agravado y en las próximas horas, se espera la toma de declaración indagatoria y la incorporación de nuevos elementos de prueba. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la comisaría 19ª, a disposición de la Justicia.

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