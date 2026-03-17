Crimen y Justicia

Apuñalaron a una joven con una tijera en una pelea en la puerta de un boliche de Rosario

La víctima sufrió heridas cortantes en el cuero cabelludo y en la cara, y debió ser asistida por personal médico

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La pelea se produjo a
La pelea se produjo a la salida de un boliche en Rosario, donde la víctima sufrió varios cortes (Rosario3)

En medio de una pelea a la salida de un bolcihe en la ciudad de Rosario, una joven fue atacada con un objeto punzante en el rostro y la cabeza, por otra mujer.

La pelea entre las dos jóvenes ocurrió sobre la calle Urquiza al 1800 y quedó registrada en un video capturado por los testigos.

Según informó el portal Rosario3, el episodio ocurrió el sábado por la madrugada afuera del local bailable. Durante el enfrentamiento la agresora sacó una tijera y propinó cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo a la joven de 18 años.

La víctima debió ser asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que determinó que, pese a la gravedad de las lesiones, la joven se encontraba fuera de peligro y no requirió traslado hospitalario.

La rápida intervención de los
La rápida intervención de los presentes en el lugar evitó males mayores (Rosario3)

A fines del mes pasado, una mujer de 33 años fue víctima de un violento ataque en patota a la salida de un local bailable durante la madrugada del fin de semana.

El hecho, registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata, mostró cómo al menos siete personas golpearon a la víctima, a su hermano y a un amigo, en pleno centro de la ciudad, a metros de la Plaza San Martín. Según pudo saber Infobae, de fuentes relacionadas con el caso, la agresión se produjo cuando el grupo regresaba a sus domicilios tras asistir al boliche.

Las imágenes, que fueron clave para la identificación de los agresores, exhibieron la secuencia en la que la mujer, identificada como Araceli, fue rodeada y atacada junto a sus acompañantes. El incidente ocurrió en el cruce de la avenida 7 y calle 50, una zona concurrida del casco histórico platense. De acuerdo con lo consignado por este medio, la brutalidad del ataque quedó documentada gracias a las cámaras de seguridad, lo que permitió la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Violenta pelea a la salida de un boliche en La Plata

Las autoridades policiales detallaron que el grupo rodeó a las víctimas, lanzando golpes de puño, patadas y objetos contundentes. La situación se agravó cuando una de las agresoras tomó a Araceli del cabello y la arrojó al asfalto, donde continuaron agrediéndola. Una vez en el suelo e indefensa, otra mujer utilizó una cartera para golpearla en el rostro. La víctima, visiblemente afectada y desorientada, fue auxiliada por un joven que intentó retirarla de la avenida, aunque perdió el conocimiento y debió ser trasladada en brazos hasta la vereda.

Tras recibir el alerta al 911, personal de la Comisaría 1a de la Policía Bonaerense se presentó en el lugar. Cuando los efectivos arribaron, hallaron a la mujer tendida sobre la vereda, rodeada por personas que aguardaban el arribo de una ambulancia del SAME. Luego del traslado al hospital Rossi, los médicos constataron que la víctima presentaba lesiones leves.

En el lugar del hecho, agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) y la Policía Bonaerense aprehendieron a seis sospechosos, identificados como N.N.B. (36 años), M.M.A. (23), G.C.C. (18), A.N.A. (20), L.M. (25) y N.D.V. (18). Todos ellos fueron imputados por lesiones en riña bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata.

En declaraciones a El Día, la víctima relató: “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más nada.” Consultada sobre el posible móvil, la mujer vinculó la agresión a un intento de robo: “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes.” Finalmente, reconoció la gravedad de lo sucedido: “La saqué barata. Me podrían haber matado.

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