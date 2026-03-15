Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años tras una denuncia de ocultamiento contra su madre

Sur Álvarez Tovar, la niña que está siendo buscada por la Justicia de Mendoza

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de una nena de 7 años, llamada Sur Álvarez Tovar, quien estaría siendo ocultada por su madre en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien dispuso el reintegro de la menor a su padre, identificado como A.A., después de que este presentara una acción judicial en los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, la madre, Sofía Micaela Tovar, no cumplió con la orden judicial de entrega de la niña y habría cambiado su nombre, lo que complica la localización.

La nena tiene 7 años y el último dato sobre su paradero indica que fue anotada en una escuela de San Isidro

El último dato oficial indica que la menor y su mamá estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela. Desde la investigación afirman que se descartan posibles cambios de establecimiento o de características personales, ya que existen antecedentes de modificaciones de este tipo.

En concreto, la resolución judicial establece el regreso de Sur a Mendoza y la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, que vela por los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También se autorizó la difusión de imágenes, datos y señas particulares de la menor en medios y plataformas públicas, para ayudar a su localización y para que se cumpla la decisión judicial. Las tres fotos que acompañan esta nota fueron difundidas por las autoridades en un comunicado oficial.

La Justicia sospecha que la menor podría estar siendo llamada con otro nombre

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza recordaron que este tipo de procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar el cumplimiento de las resoluciones de la Justicia.

Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se pide a la ciudadanía dar aviso en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.