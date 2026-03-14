Estaba prófugo por el crimen de un vecino y lo detuvieron en Quilmes tres años después

El hombre de 60 años fue capturado mientras caminaba por Quilmes

Después de permanecer casi tres años y medio prófugo de la Justicia, este viernes detuvieron a un hombre acusado de haber asesinado a su vecino y herido a otro hombre a disparos. La captura se concretó en la localidad bonaerense de Quilmes, luego de que descubrieran la zona en donde se ocultaba.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la detención fue producto de una investigación coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela junto al Ministerio Público Fiscal (MPF). Así, pudieron determinar que el fugitivo, identificado como A. G. (60), se movía entre Quilmes y El Palomar.

El caso se remonta a la noche del 23 de octubre de 2022, cuando el acusado y otros dos sujetos tuvieron una pelea vecinal con la víctima fatal, Juan Nicolás Gómez, y H. A. U., el hombre que terminaría herido post balacera.

Aunque no se determinó el motivo detrás del altercado, las autoridades constataron que, minutos después de la pelea, A. G. y sus cómplices interceptaron a las víctimas en las inmediaciones de las calles La Haya y Costa Rica, en Florencio Varela.

Tras ser ingresada la noche del ataque, la víctima murió al día siguiente

De acuerdo con el expediente, los tres hombres portaban armas de fuego, mientras que los damnificados habrían estado desarmados. Producto del tiroteo, H. A. U. resultó herido en el abdomen y el brazo derecho, mientras que Gómez recibió dos impactos que provocaron lesiones internas graves.

A raíz de la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Mi Pueblo. No obstante, al día siguiente, el personal médico confirmó la muerte producto de la gravedad de las heridas.

Desde ese momento, el caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela. Aunque intentaron detener al acusado, confirmaron que había abandonado su domicilio y se mantuvo escondido hasta ahora.

Por este motivo, se ordenó que se realizara una investigación destinada a localizar al prófugo. Fue así que, tras una serie de tareas investigativas, estableció que A. G. alternaba su estadía entre una vivienda en El Palomar y otra en la zona de Quilmes.

La zona donde fue detenido el prófugo por homicidio

A partir de esta limitación, la policía implementó dispositivos de vigilancia encubierta sobre ambos domicilios y, finalmente, logró arrestar al sospechoso en la intersección de las calles Larrea y Entre Ríos, en Quilmes. Luego de que fuera trasladado hacia la dependencia policial, se espera que sea imputado en las próximas horas.

Capturaron a un hombre que mató a su vecino después de haber discutido con su pareja

Durante diez años, la tranquilidad habitual de Villa Tranquila se vio alterada por la ausencia de Enrique Marcelo Paz, conocido localmente como “Porky”. Su paradero era un enigma para las autoridades desde el día en que fue acusado del homicidio de su vecino, Miguel César Molina, en Dock Sud.

La reciente aparición de Paz en el barrio marcó el desenlace de una larga búsqueda, debido a que un familiar de la víctima lo identificó mientras realizaba trámites en la zona. Luego de que diera aviso a la policía, lograron detenerlo tras un operativo de vigilancia encubierta. El acusado no opuso resistencia.

El hombre ya fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego

La investigación había permanecido activa a pesar del paso de los años y de los cambios administrativos en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Avellaneda-Lanús. El expediente nunca fue archivado, ya que las autoridades reunieron pruebas y testimonios que señalaban a Paz como el presunto autor del hecho, pero su fuga mantenía el caso estancado.

El episodio que desencadenó la acusación ocurrió el 9 de mayo de 2015. Ese día, tras una discusión con su pareja, Paz salió de su hogar en estado de alteración y, armado, se dirigió hacia la esquina de Estanislao del Campo y General Levalle. Allí se cruzó con Molina, de 31 años, con quien no tenía antecedentes de conflictos. Según la reconstrucción policial, tras un breve intercambio Paz disparó contra el abdomen de Molina, quien murió poco después en el hospital Pedro Fiorito.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, Paz no dejó rastros en el sistema laboral ni bancario. El único registro oficial vinculado a su nombre fue el cobro de dos planes sociales, lo que dificultó la tarea de los investigadores para rastrearlo.

Luego de que fuera detenido, lo trasladaron a la Fiscalía, donde se negó a declarar. Sin embargo, en esa instancia, recibió la notificación de imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La causa se encuentra ahora en etapa de prisión preventiva y se espera que avance hacia el juicio oral.