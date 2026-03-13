Crimen y Justicia

Casio, Rolex y Diesel: Aduana secuestró más de 26 mil relojes truchos valuados en casi mil millones de pesos

Las réplicas eran transportadas en un camión de origen paraguayo que fue interceptado en la frontera con Posadas. El cargamento quedó a disposición de la Justicia

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La Aduana incautó más de
La Aduana incautó más de 26 mil relojes falsificados, incluyendo modelos que imitan marcas como Diesel y Rolex, con un valor estimado de casi mil millones de pesos.

Un camión de origen paraguayo fue interceptado durante un control de rutina en la frontera de Posadas, Misiones, y quedó a disposición de la Justicia luego de que descubrieran que llevaba más de 26.500 relojes falsificados.

Los modelos, que imitaban marcas como Diesel y Rolex, fueron incautados durante un procedimiento realizado por la Aduana argentina en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el valor de la mercadería decomisada estaba valuada en $963.075.010,10.

La intervención, informada por la División Investigaciones y Operativa Regional de la Dirección Regional Noreste, se produjo cuando los agentes que llevaban a cabo el operativo le pidieron al camión que detenga su marcha. Era solo a fines de corroborar su documentación.

Un agente de la Aduana
Un agente de la Aduana inspecciona parte de los 26 mil relojes falsos secuestrados, valuados en casi mil millones de pesos, en una operación contra el contrabando.

Sin embargo, todo la Secretaría de Riesgo Regional reportó inconsistencias detectadas en los documentos de tránsito internacional del vehículo y alertó a las autoridades.

Ese fue solo el principio: por una cuestión protocolar, los agentes aduaneros inspeccionaron físicamente la carga y encontraron decenas de cajas cerradas con cinta adhesiva color naranja que, a su vez, estaban dentro de unas bolas de naylon.Al abrirlas, las autoridades detectaron que contenía una gran cantidad de imitaciones de relojes de alta gama.

Entre los productos hallados se identificó un total de 19.570 unidades imitación Casio, 3.400 tipo Rolex, 2.600 réplica Diesel y 1.000 simulando Oakley. Para verificar la autenticidad, la División Prohibiciones y Fraude Marcario analizó imágenes y detalles, concluyendo que los artículos vulneraban derechos de marcas reconocidas.

Un reloj falsificado, similar a
Un reloj falsificado, similar a los G-Shock, es parte del cargamento

Ante esta situación se dio inmediata intervención a la Jefatura de División y a la Dirección Regional, que dispusieron la apertura de actuaciones por presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero) y a la Ley 22.362 de Marcas. Esta regula la propiedad, registro, uso y protección de marcas y designaciones.

Las cajas con los relojes
Las cajas con los relojes

Además, establece que la marca registrada otorga el uso exclusivo por 10 años (renovables), sanciona la falsificación con penas de prisión y multa, y permite registrar palabras, dibujos, envases, combinaciones de colores.

La ley prevé sanciones penales (como prisión de 3 meses a 2 años y multas) para quien falsifique, imite o utilice fraudulentamente una marca registrada.

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