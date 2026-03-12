Otro revés judicial para uno de los acusados de la desaparición de Loan en Corrientes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la defensa oficial de Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, el nene de 6 años del que nada se sabe desde el 13 de junio de 2024, cuando desapareció del paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio tras un almuerzo en la casa de su abuela.

Benítez, al igual que otros seis imputados, está preso y pronto a ser enjuiciado en la causa por la sustracción y el ocultamiento del nene. En ese mismo debate serán juzgados otros 10 imputados, acusados de entorpecer la investigación.

Este jueves Benítez recibió otro revés de la Justicia a sus ganas de acceder a la prisión domiciliaria. El máximo tribunal penal dejó firme la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que había negado ese beneficio el 28 de noviembre del año pasado, consolidando así la negativa ante la última instancia posible.

La defensa de Benítez había presentado un recurso de casación tras la negativa inicial, pero este también fue denegado, lo que motivó la presentación directa ante la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

El eje del planteo fue la situación de vulnerabilidad de los hijos menores del imputado y el principio del interés superior del niño.

Los jueces Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Mariano Hernán Borinsky fundamentaron su decisión en la falta de un tema federal claramente fundado en los argumentos de la defensa. Subrayaron que, si bien una resolución como la denegatoria de prisión domiciliaria puede afectar derechos que requieren tutela inmediata y por ello suelen asimilarse a sentencias definitivas, es indispensable que la presentación demuestre claramente un agravio de índole federal que amerite su intervención.

“La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general”, sostuvieron los magistrados, tras remarcar que el planteo se limitó a “invocar defectos de motivación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso”.

Para la Cámara de Casación, tales diferencias no integran la doctrina de arbitrariedad, defectos graves del pronunciamiento ni tampoco una cuestión federal según los precedentes obligatorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Loan Danilo Peña

“No corresponde la intervención de la jurisdicción de este Tribunal”, señalaron los jueces de Casación al descartar la existencia de los requisitos necesarios para abrir la instancia revisora. Por eso, resolvieron “declarar inadmisible la queja interpuesta por la Defensa Pública Oficial".

Esta semana se conoció que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que tiene a su cargo el juicio por la desaparición de Loan, aunque no ha puesto fecha aún, quedó con una vacante tras la jubilación de uno de sus tres jueces integrantes: Fermín Amado Ceroleni.

Con la salida de Ceroleni, quedan como integrantes del tribunal el juez de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, y el de General Roca -Río Negro-, Simón Pedro Bracco. Y resta hallar el sustituto.

Mientras tanto, son 17 imputados del caso: los siete detenidos del expediente donde se investiga la sustracción y el ocultamiento del menor que cumplió los 6 años estando desaparecido, y los 10 acusados en la causa por el desvío de la investigación, los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

Los 7 imputados en el expediente ‘Naranjal’ son: Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Los 10 imputados por la causa paralela son: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Y se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024. Tenía por entonces 5 años. Nada se sabe de él desde ese día y lo único suyo que se encontró fue un botín en un lodazal, que se plantó con el intento de desviar la búsqueda.

La Justicia lo sigue buscando, con un expediente paralelo por trata de personas que tiene al frente a la misma jueza de la causa principal: Cristina Pozzer Penzo. “No se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”, explicaron fuentes oficiales.