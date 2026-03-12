Estafas con camionetas de alta gama: las alquilaban en CABA, no las devolvían y las encontraron en Bolivia

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA) informó que se lograron recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados

El robo de camionetas para ser llevadas a países limítrofes por pasos ilegales no es nuevo; lo que a los investigadores les llamó la atención ahora fue la metodología empleada en este caso: los delincuentes iban a una agencia de alquiler de autos de la Ciudad de Buenos Aires, se llevaban los coches de alta gama por tres días y no los devolvían. Para el momento en que las víctimas se daban cuenta de la sustracción, los vehículos ya habían desaparecido. En esta oportunidad, encontraron tres en Bolivia, pero a más de 600 kilómetros de la frontera.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo comenzó por una denuncia radicada el pasado 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, pero que la banda había alquilado las camionetas en una agencia de CABA el 24 de febrero pasado. Se trataba de dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Así, se abrió una causa a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11, con asiento en la ciudad de La Quiaca. El delito es “estafa por abuso de confianza”.

“Técnicamente, el delito no es robo porque no hubo violencia. El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", comentaron las fuentes consultadas por este medio.

Las tres camionetas de alta gama recuperadas

En la causa, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de Jujuy, que comenzó con las tareas para ubicar los rodados.

Debido a la magnitud del caso, también se solicitó la colaboración de Gendarmería y de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que permitió iniciar un seguimiento que finalmente derivó en la localización de los vehículos en distintas localidades del vecino país.

Esta semana desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy se informó que, como resultado de una investigación que contó con la participación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, se logró recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados.

Las camionetas fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el departamento de Chuquisaca, y en Challapata, ubicada a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca–Villazón, algo que sorprendió a los investigadores. Ahora, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios.

Sin embargo, lo que puso en alerta a los investigadores fue que, aparentemente, es una banda que opera de esta manera hace tiempo y que tiene contactos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, y que manda las camionetas a la frontera.