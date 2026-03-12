Crimen y Justicia

Estafas con camionetas de alta gama: las alquilaban en CABA, no las devolvían y las encontraron en Bolivia

Sospechan de una banda que utiliza esta metodología para cruzarlas por la frontera. Los detalles del caso

Guardar

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA) informó que se lograron recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados

El robo de camionetas para ser llevadas a países limítrofes por pasos ilegales no es nuevo; lo que a los investigadores les llamó la atención ahora fue la metodología empleada en este caso: los delincuentes iban a una agencia de alquiler de autos de la Ciudad de Buenos Aires, se llevaban los coches de alta gama por tres días y no los devolvían. Para el momento en que las víctimas se daban cuenta de la sustracción, los vehículos ya habían desaparecido. En esta oportunidad, encontraron tres en Bolivia, pero a más de 600 kilómetros de la frontera.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo comenzó por una denuncia radicada el pasado 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, pero que la banda había alquilado las camionetas en una agencia de CABA el 24 de febrero pasado. Se trataba de dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Así, se abrió una causa a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11, con asiento en la ciudad de La Quiaca. El delito es “estafa por abuso de confianza”.

Técnicamente, el delito no es robo porque no hubo violencia. El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", comentaron las fuentes consultadas por este medio.

Las tres camionetas de alta
Las tres camionetas de alta gama recuperadas

En la causa, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de Jujuy, que comenzó con las tareas para ubicar los rodados.

Debido a la magnitud del caso, también se solicitó la colaboración de Gendarmería y de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que permitió iniciar un seguimiento que finalmente derivó en la localización de los vehículos en distintas localidades del vecino país.

Esta semana desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy se informó que, como resultado de una investigación que contó con la participación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, se logró recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados.

Las camionetas fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el departamento de Chuquisaca, y en Challapata, ubicada a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca–Villazón, algo que sorprendió a los investigadores. Ahora, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios.

Sin embargo, lo que puso en alerta a los investigadores fue que, aparentemente, es una banda que opera de esta manera hace tiempo y que tiene contactos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, y que manda las camionetas a la frontera.

Temas Relacionados

JujuyRobosInseguridadBoliviaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: dio negativo el trabajo de la Brigada de Explosivos

La advertencia se había recibido pasado el mediodía. La zona estuvo restringida por personal de la Policía Federal Argentina hasta que se descartó el peligro

Amenaza de bomba en el

Condenaron a siete años de prisión a la narcomodelo de Salta acusada de traficar 15 kilos de marihuana

Martina Oliva fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia. Su novio Joaquín Tolaba recibió una condena a 10 años por la misma causa

Condenaron a siete años de

Descubrió que robaban en su casa, siguió a los ladrones en su auto y casi lo matan a tiros: un detenido

Ocurrió en Marcos Paz y la víctima, de 43 años, recibió heridas de bala en el rostro, brazo y estómago

Descubrió que robaban en su

Se entregó una de las sospechosas de la estafa mortal con una limpieza espiritual: por qué sigue libre

Está acusada de haberle robado $14 millones a una peluquera a la que convenció que tenía un “trabajo malicioso”. La víctima se quitó la vida. Hay, al menos, dos prófugas

Se entregó una de las

“No lo podía despertar”: el drama de una madre que evacuó a su hijo con autismo del derrumbe de Parque Patricios

Teresa Alfaro relató la escena de terror que vivió en la madrugada del 3 de marzo, cuando debió huir de su departamento tras el colapso de una losa

“No lo podía despertar”: el
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia se mide ante Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

TELESHOW
Luego de sus días en

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador conmemora 49 años

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas

Cómo Ucrania logró fabricar drones sin depender de componentes chinos