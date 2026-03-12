Descubrió que robaban en su casa, siguió a los ladrones en su auto y casi lo matan a tiros: un detenido

La Renault Kangoo de los delincuentes se detuvo y la víctima frenó a la par y fue en ese contexto que balearon a la víctima del robo

H., por ponerle un nombre a la víctima, llegó a su vivienda de la localidad bonaerense de Marcos Paz y se dio cuenta de que algo estaba mal. En el interior de la propiedad había ladrones que, al notar la llegada del vehículo del dueño de casa, escaparon por la parte de atrás en un coche. H. los siguió, se les puso a la par y lo balearon: detuvieron a uno de los sospechosos.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que la DDI de Luján de la Policía Bonaerense este jueves se llevó a cabo un allanamiento en el partido Moreno y apresó a un sujeto vinculado al robo e intento de homicidio de H..

Heberto Jorge Pepe, de 58 años, quedó detenido por el delito de “homicidio agravado criminis causa en tentativa” y “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego apta para el disparo”, en una causa que investiga la Unidad Funcional de Instrucción N°2, a cargo de Matías Lattaro.

Todo sucedió el 15 de febrero pasado por la noche. Tres sospechosos se movilizaban a bordo de una camioneta Renault Kangoo blanca por Marcos Paz y así arribaron al domicilio de un vecino portando armas de fuego.

El detenido por robar y balear a un vecino de Marcos Paz

“Aguardaron a que los dueños de la vivienda salieran y forzaron una reja, logrando ingresar a la propiedad y apoderarse de dinero en efectivo, elementos de electrónica, prendas varias, entre otros elementos de valor”, detallaron las fuentes del caso a este medio.

Al notar el regreso del propietario, los delincuentes se retiraron por la parte trasera del domicilio y abordaron la camioneta Renault Kangoo en la que habían llegado. Pero la víctima se dio cuenta y comenzó a seguir a los sospechosos.

Cuando llegaron al cruce de las calles Berlín y Centenario, como se ve en el video que encabeza esta nota, la Renault Kangoo se detuvo y la víctima se ubicó a la par. Nunca imaginó lo que sucedería después: el sospechoso que manejaba el vehículo comenzó a dispararle, secundado por otro de los ladrones que se bajó de la camioneta y volvió a gatillarle. Así pudieron darse a la fuga.

Como pudo, H. se bajó del coche, intentó caminar, regresó a su vehículo y se fue al hospital Cuenca de Cañuelas. Ingresó a la guardia la madrugada del 16 de febrero con heridas de arma de fuego en el rostro, en el brazo y en el estómago: se salvó de milagro. Allí contó que le habían hecho un escruche, que siguió a los ladrones y que fue en ese contexto que lo balearon.

Los delincuentes le robaron $10 millones, USD 1.100, alhajas, prendas de vestir y aparatos de telefonía celular.

En las últimas horas, la Justicia de Garantías de Moreno avaló el allanamiento en una casa de la calle Colombia al 1400 de Moreno, donde lograron la detención de uno de los sospechosos.

Le secuestraron una pistola marca Browning con numeración suprimida, USD 701, $ 271.650, ocho celulares, prendas de vestir y tres joysticks de consola.