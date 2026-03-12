Cerraron dos búnkers de drogas en el barrio 1-11-14: cobraban con billeteras virtuales

La irrupción de la Policía de la Ciudad en dos búnkers de droga en el barrio 1-11-14

La Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos en los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde cerró dos búnkers, secuestró 2,6 kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base, armas de fuego, más de 150 municiones y detuvo a cinco personas.

En la secuencia, que fue registrada en video, se puede ver el momento de la irrupción de los agentes en las propiedades requisadas. Las imágenes encabezan esta nota.

Elementos incautados, incluyendo un arma de fuego y un cargador, durante la irrupción de la Policía de la Ciudad en dos búnkers de droga en el barrio 1-11-14.

Durante los procedimientos, realizados el fin de semana pasado, quedaron detenidos dos hombres peruanos (hombre de 57 y mujer de 37 años), una mujer de nacionalidad boliviana de 60 años y dos argentinos de 40 y 34 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

En el Barrio Illia se llevaron a cabo tres allanamientos en distintas propiedades y se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon.

En la continuidad de los operativos también se desarrollaron otras tres intervenciones en casas del Barrio Rivadavia, donde se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2.153 gramos, más otros envoltorios sueltos con un peso de 210 gramos.

Evidencia de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos para fraccionar droga incautados en dos búnkers del barrio 1-11-14 tras una exitosa operación de la Policía de la Ciudad.

Además, se secuestraron elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares, una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada, tres armas de fuego con cien municiones y dos cuadernos con anotaciones vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.

De acuerdo a la información, la investigación se inició en agosto de 2025 a partir de un punto de venta donde se realizaban pagos mediante la plataforma Mercado Pago, y permitió detectar una organización integrada por personas argentinas y peruanas que operaba en los barrios 1-11-14, Illia 2 y Rivadavia 1, utilizando puntos de guarda estratégicos para el acopio y la comercialización.

Tras la consulta con el juez Repetto, se dispuso el secuestro de los elementos de interés, la detención de todas las personas involucradas, el cierre preventivo de los dos búnkers y la incautación de los rodados señalados.

En su cuenta de “X”, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves por la mañana, que la Ciudad solicitó la expulsión inmediata de los ciudadanos extranjeros apresados durante el operativo policial.