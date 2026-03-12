Crimen y Justicia

Cerraron dos búnkers de drogas en el barrio 1-11-14: cobraban con billeteras virtuales

Tras seis allanamientos, se incautaron más de 2 kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base, armas de fuego y más de 150 municiones. Hay cinco detenidos

Guardar

La irrupción de la Policía de la Ciudad en dos búnkers de droga en el barrio 1-11-14

La Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos en los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde cerró dos búnkers, secuestró 2,6 kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base, armas de fuego, más de 150 municiones y detuvo a cinco personas.

En la secuencia, que fue registrada en video, se puede ver el momento de la irrupción de los agentes en las propiedades requisadas. Las imágenes encabezan esta nota.

Elementos incautados, incluyendo un arma
Elementos incautados, incluyendo un arma de fuego y un cargador, durante la irrupción de la Policía de la Ciudad en dos búnkers de droga en el barrio 1-11-14.

Durante los procedimientos, realizados el fin de semana pasado, quedaron detenidos dos hombres peruanos (hombre de 57 y mujer de 37 años), una mujer de nacionalidad boliviana de 60 años y dos argentinos de 40 y 34 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

En el Barrio Illia se llevaron a cabo tres allanamientos en distintas propiedades y se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon.

En la continuidad de los operativos también se desarrollaron otras tres intervenciones en casas del Barrio Rivadavia, donde se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2.153 gramos, más otros envoltorios sueltos con un peso de 210 gramos.

Evidencia de estupefacientes, dinero en
Evidencia de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos para fraccionar droga incautados en dos búnkers del barrio 1-11-14 tras una exitosa operación de la Policía de la Ciudad.

Además, se secuestraron elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares, una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada, tres armas de fuego con cien municiones y dos cuadernos con anotaciones vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.

De acuerdo a la información, la investigación se inició en agosto de 2025 a partir de un punto de venta donde se realizaban pagos mediante la plataforma Mercado Pago, y permitió detectar una organización integrada por personas argentinas y peruanas que operaba en los barrios 1-11-14, Illia 2 y Rivadavia 1, utilizando puntos de guarda estratégicos para el acopio y la comercialización.

Tras la consulta con el juez Repetto, se dispuso el secuestro de los elementos de interés, la detención de todas las personas involucradas, el cierre preventivo de los dos búnkers y la incautación de los rodados señalados.

En su cuenta de “X”, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves por la mañana, que la Ciudad solicitó la expulsión inmediata de los ciudadanos extranjeros apresados durante el operativo policial.

Temas Relacionados

Villa 1-11-14Policía de la CiudadNarcomenudeoúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

Ocurrió en Pilar. El sospechoso le habría sacado a la mujer 30 millones de pesos y 400 dólares

Detuvieron a un hombre acusado

La abogada argentina detenida en Brasil por racismo podría ser condenada a 15 años de cárcel

Lo aseguró Carla Junqueira, su defensora, en diálogo con Infobae a las Nueve. El juicio arranca el próximo 24 de marzo

La abogada argentina detenida en

Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

El cantante fue detenido en la madrugada de este jueves en medio de una investigación de la fiscal Lorena Pecorelli

Detuvieron a “El Chelo” del

Femicidio en La Rioja: confirmaron la causa de muerte de la mujer asesinada por su expareja frente a sus hijos

Jessica Mercado fue asesinada por su expareja en una vivienda del barrio Francisco I. Luego, el presunto autor se quitó la vida frente a los hijos de la víctima

Femicidio en La Rioja: confirmaron

Cayó un hombre que esclavizó y abusó de una menor tras permanecer prófugo durante 10 años

La víctima había sido engañada por una pareja, que le había prometido trabajo en su local. La trasladaron desde Bolivia, nunca le pagaron y la sometieron por varios meses

Cayó un hombre que esclavizó
DEPORTES
La reflexión de Pierre Gasly

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

El show de teorías en las redes por la misteriosa “desaparición” de Doku durante una jugada de Manchester City-Real Madrid por Champions League

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

TELESHOW
La China Suárez festejó en

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo líder supremo de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

Cómo es el nuevo atlas digital interactivo que muestra los órganos humanos con ultra precisión

Cuba alcanzó un récord de 1.214 presos políticos: “La represión es una constante frente a cualquier expresión de descontento”

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”