Crimen y Justicia

“Tirale en la cabeza”: la historia de la mañana de furia en Zárate que terminó con un joven asesinado

Miguel Ángel Pereyra y su hijo Julián fueron condenados a más de 20 años de cárcel por el crimen de Franco Russo, ocurrido en agosto de 2024. El dramático video de la golpiza previa

Guardar
Video: la pelea previa al asesinato de Franco Russo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó el viernes pasado a Miguel Ángel Pereyra y a su hijo, Julián, por el crimen de su vecino Franco Russo, cometido en Zárate el 3 de agosto de 2024. El padre recibió 24 años de prisión; el hijo, 22.

Ambos fueron detenidos poco después del hecho por la Policía Bonaerense; Marcelo Matzkin, el entonces intendente de Zárate, difundió las imágenes de la fuga de los Pereyra, que escaparon en su Volkswagen Golf blanco con la luneta destrozada, el mismo auto con el que llegaron para matar a su víctima.

La golpiza que sufrió Russo, previa al disparo, fue filmada por cámaras de seguridad. El video, que se volvió viral en cuestión de horas, ilustra esta nota. El crimen de Russo fue una muestra de lo peor de la Argentina desquiciada, que medía sus conflictos rabiosos a tiros.

Russo, de 28 años, ni siquiera era el blanco original de la rabia de Pereyra padre, el principal acusado. El joven comerciante, básicamente, fue asesinado de rebote.

Franco Russo, la víctima
Franco Russo, la víctima

De acuerdo al fallo firmado por los jueces Lucía Leiro, Facundo Quinteiros y Daniel Ropolo, con una investigación realizada por la fiscal Andrea Palacios y una acusación llevada adelante en el proceso por el fiscal Martín Zocca; Pereyra, apodado “Toti” y carnicero de oficio, se presentó ese día por la mañana en el edificio donde vivía la pareja de Russo, ubicado en la calle Galesio al 200.

“Una vez allí, pateó la puerta de ingreso al edificio, llamando a los gritos a su hijo Julián”, apodado “El Mago”. Pereyra hijo, precisamente, vivía en el mismo edificio. La joven, ofuscada, le respondió: “Tu hijo no me deja dormir. Ahora, no me dejás dormir vos”.

El carnicero respondió con una caterva de insultos. “Sos una trola”, le espetó a la mujer: “Te cogés al dueño del edificio. No te cago a palos porque sos mujer”.

La novia de Russo, aterrorizada, le envió un audio a su pareja: en ese momento, Pereyra padre intentaba entrar al departamento, golpeando la puerta. Luego, Pereyra padre se fue.

Regresaría con su hijo menos de dos horas más tarde. No al edificio, sino al comercio de Russo en la calle Belgrano al 1200, también en Zárate, con el Volkswagen blanco y una pistola calibre .38 en el cinto de Pereyra padre.

La detención de Julián Pereyra
La detención de Julián Pereyra

“Allí se les acercó Franco Alberto Russo, quien en medio de una discusión, le arrojó golpes de puño a Miguel Ángel Pereyra, quien trastabilló y cayó a la cinta asfáltica. Luego intervino en el hecho Julián Federico Pereyra, se produjo una pelea entre Julián y Franco, lo que le dio tiempo a Miguel Ángel a reincorporarse del suelo”, asegura el racconto judicial del hecho.

Así, Miguel Ángel Pereyra tomó su arma. Su hijo le habría dicho: “TIRALE UN TIRO EN LA CABEZA”.

Russo recibió tres disparos, ninguno en la cabeza. Los asesinos huyeron en el VW Gol. Horas después, Pereyra padre se entregaba en una comisaría, al enterarse de la muerte de Russo. Su hijo Julián fue capturado por la DDI de la zona poco después, en la casa de su primo.

La fuga de los Pereyra
La fuga de los Pereyra en el VW Gol

Pereyra padre habló sobre el crimen durante el proceso, en un monólogo disgregado, extraño. Dijo que llevaba una .38 en el cinto porque iba “a cobrar un alquiler” y que había llegado al edificio donde vivía la pareja del comerciante asesinado para despertar a su hijo.

“En ese momento, entró al auto y su hijo también; tenía miedo, pensó que se iba a morir, no entendía qué pasó, tenía sangre en la cara y estaba blanco. De repente escuchó algo, una explosión; le habían tirado algo en la luneta y explotó. Se asustaron, pensó que era un tiro y salió, sin parar, por el susto”, apuntó el carnicero sobre el momento del hecho, de acuerdo a la transcripción de su relato.

La novia de Russo, su hermana y varios vecinos del edificio declararon en su contra. Su pena fue más grave, ya que fue imputado por amenazar a la novia de la víctima y por portar la pistola sin autorización legal.

Temas Relacionados

Franco RussoZárateúltimas noticiasHomicidios

Últimas Noticias

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Una mujer trans alcoholizada atropelló

Qué pasó en la clínica de Belgrano donde murió un paciente que fue a colocarse un implante dental

Miguel Ángel Berlini sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. Su familia denuncia una grave negligencia médica. Las claves del caso, punto por punto

Qué pasó en la clínica

“El Chelo” del grupo Green fue acusado de violación: la denuncia y la pericia que ordenó la Justicia

Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, ordenó las primeras medidas en el caso que tiene como acusado al histórico cantante de cumbia. Qué pasó con su causa previa por abusar de una menor

“El Chelo” del grupo Green

Violencia en un hotel de Paraná: un hombre murió de un disparo en la nuca y la mujer que lo acompañaba sobrevivió a dos tiros en la boca

Un confuso episodio ocurrió el lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, de la capital provincial de Entre Ríos. La Justicia maneja varias líneas de investigación. La principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio. Ella lucha por su vida en el Hospital San Martín

Violencia en un hotel de

Comenzó el juicio contra un sicario acusado de uno de los crímenes narco más atroces de Argentina

Las víctimas fueron torturadas y asesinadas en “la carnicería” de la Villa 31. Sus cuerpos, desmembrados, fueron quemados en “el paredón de la muerte”

Comenzó el juicio contra un
DEPORTES
Imágenes inéditas del proyecto de

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

La escandalosa separación de Luka Doncic en medio de una batalla legal que sacude a la NBA

La frase de Maxi López sobre los rumores de un arribo de Icardi a River: “Necesitamos a alguien que haga goles”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

TELESHOW
A 7 años de la

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Muñecos de paja, banquetes y

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

Estafas en Estados Unidos provocan pérdidas estimadas de 119.000 millones de dólares al año

Brasil exigió explicaciones a TikTok por videos que simulan agresiones a mujeres con cuchillos reales