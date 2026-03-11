El testimonio de otra víctima de las estafadoras de Lomas de Zamora reveló que hubo al menos cinco casos más

Dos de las mujeres que están acusadas de haber estafado a la peluquera (Facebook: Monteros Tucu)

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de las tres gitanas acusadas de una estafa millonaria a una peluquera que se quitó la vida luego de entregarles todos sus ahorros a cambio de una supuesta limpieza energética, salió a la luz el testimonio de otra víctima, quien aseguró conocer otros casos cercanos similares.

“Tenía dos posgrados y me creía la más viva”, resumió la profesional universitaria que tuvo su propia experiencia años atrás con las mujeres estafadoras. De acuerdo con su relato, ni ella ni la peluquera de 30 años, identificada como Merlín Díaz, fueron las únicas. La denuncia por fraude la redicó en 2022 y contó que la estafa no solo le causó una pérdida económica, sino que también le dejó secuelas emocionales profundas. El grupo delictivo operaba con una modalidad basada en la manipulación psicológica, tal como hicieron con Díaz a quien conveniceron de que tenía una maldición en su dinero.

De acuerdo con lo informado por el portal La Voz, la mujer relató que, como muchas de las víctimas, tardó años en hablar por la vergüenza y el temor al juicio social. “Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Lo callé durante muchos años. Te da vergüenza ir a denunciar”, sostuvo. Aunque confiaba en su capacidad para controlar sus finanzas y la seguridad de su hogar, fue sorprendida por el accionar de las acusadas. “Creía que tenía el control de la situación porque en todo momento pensé que la plata estaba en mi casa, pero no la tenía. Me creía la más viva de todas”, reconoció. Para ella, ese exceso de confianza es una de las debilidades que las estafadoras explotan en sus víctimas.

Relató que al menos cinco amigas suyas fueron engañadas por las mismas mujeres y que varias evitaron denunciar porque el dinero era parte del patrimonio familiar o sus parejas desconocían la situación. El quiebre se produjo cuando, en una reunión, decidieron enfrentar juntas el problema y denunciar a la banda.

La investigación penal apunta a tres mujeres, identificadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, todas prófugas desde que se libraron las órdenes de detención. La Policía de Lomas de Zamora sigue su rastro desde hace más de un mes, fecha posterior a la estafa que derivó en el suicidio de Díaz, quien les dio 14 millones de pesos luego de que la convencieran de que su dinero estaba “maldito” y necesitaba un “ritual de limpieza”.

La víctima fatal trabajaba en una peluquería a donde las sospechosas asistieron

El plan comenzó el 15 de enero, cuando las acusadas frecuentaron la peluquería en Ingeniero Budge, lograron ganarse su confianza y la persuadieron para que les diera sus ahorros. Pese a la advertencia de su pareja, Díaz mantuvo el contacto en secreto y, cinco días después, entregó la suma pactada. Luego de recibir el dinero, las acusadas dejaron de responderle.

“Avisame si ya están viniendo”, le había escrito a una de las gitanas minutos después de haberle agradecido la ayuda. “Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, insistió. Sin embargo, ante la ausencia de respuestas la Díaz dejó algunas cartas para sus familiares en donde explicaba lo sucedido, antes de suicidarse. “Amor, adiós. Te amo. Perdón, amor. Te mentí. Espero me perdones. Solo te pido que me quemes, no me hagas nada”, escribió para su pareja.

El análisis de los dispositivos electrónicos permitió a los investigadores identificar a las imputadas, aunque cuando la policía llegó al barrio La Perla de Temperley, las mujeres ya se habían fugado. El fiscal Ignacio Torrigino emitió la orden de detención y la búsqueda continúa. Las cartas de Díaz, en las que detalla los datos de las acusadas y las decenas de llamadas que realizó, son pruebas centrales en la causa. “Me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”, concluyó.