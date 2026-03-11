Dos hermanos agredieron a golpes a agentes de tránsito de Neuquén y accedieron a una probation para evitar el juicio

El hecho había ocurrido en un control de motos en Neuquén

Dos hermanos, acusados de agredir a un inspector de tránsito durante un operativo municipal en la ciudad de Neuquén el año pasado, evitarán ir a un juicio oral tras admitir su responsabilidad y aceptar una serie de condiciones impuestas por la Justicia.

La resolución fue adoptada este martes durante una audiencia en la Ciudad Judicial, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF), con el acuerdo de los abogados de la Municipalidad, propuso una probation para ambos imputados. La medida fue aceptada por la jueza de garantías Carina Álvarez.

El episodio que derivó en el proceso judicial ocurrió el 22 de marzo de 2025, entre las 2 y las 3 de la madrugada, durante un control vehicular en la calle Ara San Juan, en la Isla 132. Un inspector municipal intentó identificar a un motociclista y solicitar la documentación necesaria, pero la situación se tornó violenta. Según la acusación, el hombre identificado como T. E. A. reaccionó de manera agresiva y golpeó al agente municipal en la cabeza. Durante el altercado, otra persona no identificada se sumó al ataque lo que provocó que la víctima cayera al suelo. Allí, el acusado siguió golpeándolo en la espalda y las piernas.

Pocos minutos después, la hermana del imputado, cuyas iniciales son A. A. A., llegó al sitio e intentó agredir al inspector. De acuerdo con la investigación, impidió que otra funcionaria municipal -que había lleado al lugar para dar asistencia en el procedimiento- pudiera identificar a las personas presentes, y la empujó en medio del control. Como resultado de la agresión, la agente de tránsito sufrió lesiones.

La hermana del hombre agredió a otra inspectora municipal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esto, el MPF imputó al hombre por resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público y por la participación de dos o más personas, además de daño agravado. En tanto, la hermana fue acusada por resistencia a la autoridad en calidad de autora. La magistrada valoró la solución alcanzada y el pedido de disculpas de los imputados.

En el mismo expediente también había sido imputado un adolescente menor de edad, cuya situación fue resuelta previamente en la justicia juvenil.

Durante la audiencia, la asistente letrada Fernanda Sabatini, de la Fiscalía de Actuación Genérica, explicó que la suspensión de juicio a prueba fue propuesta porque los delitos atribuidos prevén penas condicionales y ambos imputados carecen de antecedentes penales, según indicó LM Neuquén. Tanto los acusados como la querella municipal estuvieron de acuerdo con esta alternativa al proceso judicial.

Las condiciones que deberán cumplir

Los acusados tendrán que asistir a un curso de “Reeducación Vial,” dictado por el Observatorio Vial de la Municipalidad durante tres meses. Además, entre las reglas de conducta establecidas se incluye el cumplimiento de 96 horas de tareas comunitarias cada uno en un club deportivo del barrio Confluencia; y realizar un aporte económico conjunto de 100 mil pesos a una institución deportiva del mismo barrio, fijar domicilio y evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

Si los hermanos cumplen con todas las condiciones durante el plazo fijado, la causa se extinguirá y no se realizará el juicio. Si incumplen alguna de las reglas, el proceso penal podría reactivarse.

Durante la audiencia que dio lugar a la decisión de las autoridades, uno de los acusados leyó un pedido público de disculpas: “Queremos expresar públicamente nuestro arrepentimiento por lo ocurrido el 22 de marzo del 2025 en la ciudad de Neuquén. Sabemos que ese día generó una situación de violencia durante un procedimiento de tránsito y que eso no debió haber pasado”, afirmó. El imputado agregó que lamentaban lo sucedido y las consecuencias para el inspector que cumplía funciones y pidió disculpas tanto al agente como a la dirección de Tránsito y a la comunidad. “Nos comprometemos a reflexionar sobre lo ocurrido”, manifestó.