Crimen y Justicia

Detectaron cocaína en el organismo de una beba de dos meses en Rosario

Al conocerse los resultados de los análisis de la menor, que presentaba síntomas de intoxicación, la madre la cargó y huyó del hospital

La beba había sido ingresada
La beba había sido ingresada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de Rosario

Una beba de dos meses fue diagnosticada con intoxicación por cocaína en Rosario. El caso, reportado por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y confirmado por el director del centro, Eduardo Casim, tuvo un giro crítico cuando la madre de la menor, al conocerse los resultados de los análisis, la retiró del hospital y se dio a la fuga, dificultando la continuidad de la atención médica y la protección de la niña.

El episodio se desencadenó tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre posible violencia familiar en el entorno de la beba. Según publicó el medio La Capital, la madre llevó a su hija al hospital, donde los exámenes toxicológicos detectaron la presencia de cocaína en la orina de la menor.

La reacción hospitalaria fue inmediata: tras constatarse el resultado de los análisis, el personal sanitario intentó retener a la madre y a la niña para realizar un seguimiento clínico estrecho, pero la mujer se retiró del centro de salud con la beba antes de que se pudieran activar los protocolos de protección infantil. Según Aire de Santa Fe y La Capital, el equipo médico articuló esfuerzos con centros de salud barriales y el Servicio Local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para localizar a la madre, sin éxito en lo inmediato.

El director del hospital, Eduardo Casim, explicó que la presencia de cocaína en el organismo de la beba podría deberse al consumo materno y la posterior transmisión a través de la lactancia.

“Si el consumo es importante en el último período del embarazo, el recién nacido puede tener síntomas de abstinencia”, señaló Casim a La Capital. El pediatra remarcó los riesgos de la exposición prenatal y posnatal: el consumo de cocaína durante el embarazo puede provocar desde abortos espontáneos hasta severos problemas neurológicos, bajo peso al nacer y complicaciones en el desarrollo de órganos vitales.

El especialista detalló que la exposición del lactante puede producirse no solo por la lactancia, sino, en menor medida, por inhalación pasiva en ambientes donde se manipulan sustancias. Los síntomas clínicos en los recién nacidos pueden incluir irritabilidad, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, lo que obliga a un seguimiento interdisciplinario y la eventual intervención del Estado para proteger la integridad de los menores en situaciones de riesgo.

El caso fue reportado oficialmente y abrió una investigación judicial e institucional. El equipo del hospital Vilela, integrado por médicos, psiquiatras, trabajadoras sociales y juristas, evalúa permanentemente la necesidad de separar a los niños del adulto responsable si se determina que el entorno familiar constituye un peligro para su salud. La denuncia formal habilitó la intervención de organismos provinciales que, de acuerdo con el marco legal vigente, pueden disponer el retiro de la tenencia a los adultos responsables si se constata el incumplimiento de las medidas de protección o el fracaso en la reintegración familiar.

La madre de la beba, cuyo historial incluye consumo de drogas ilegales y otras problemáticas sociales, no tenía orden de detención al momento del hecho, lo que permitió que abandonara el hospital con la niña a su cargo. Las autoridades del hospital indicaron que la mujer era bien conocida por los servicios sociales y manifestaron su preocupación por la hostilidad que mostró ante los requerimientos para que la menor permaneciera en observación.

Desde el hospital y los organismos de protección se reiteró el pedido para que la madre retorne con la beba al centro de salud y permita la atención médica necesaria. La exposición a drogas ilegales en la infancia, como advirtió el director Casim, puede generar consecuencias a mediano y largo plazo: mayores riesgos de complicaciones neurológicas, problemas de desarrollo y de salud general. Por este motivo, el abordaje institucional requiere la intervención de equipos interdisciplinarios y la acción coordinada entre salud, justicia y organismos de protección.

