Crimen y Justicia

Detectaron a otro menor que planificaba un ataque y dijo en el chat de Roblox que quería ser un “tirador real”

Es el caso número 14 en los últimos dos años. La PFA hizo los operativos en Lanús y notificó al chico y a su mamá de la formación de la causa. Qué le secuestraron

Guardar
Es el caso 14 en dos años y fue capturado por la PFA

Los investigadores resaltaron que lo novedoso de este caso terrible de un chico que planeaba un ataque a una escuela y que fue capturado por la Policía Federal es que se comunicaba por Roblox, la plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que se trata del caso 14 en los últimos dos años de un chico que es detectado planeando un ataque on line.

En esta oportunidad, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA identificó en la zona sur del conurbano bonaerense a un menor de edad que había amenazado con concretar una masacre escolar.

Todo comenzó a partir de un informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su agregado jurídico en la Argentina, mediante el cual se alertó sobre una grave situación que se estaba desarrollando en el ámbito virtual.

“Se advirtió que en la reconocida plataforma de videojuegos en línea, mayormente utilizada por menores de edad, un usuario había ingresado al ‘chat’ manifestando su intención de convertirse en un ‘tirador real’”, comentaron las fuentes.

Pero no fue todo. Días después, descubrieron que el chico investigado expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en el año 2023 en la ciudad de Nashville, Estados Unidos de América, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

Así, se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, con la Secretaría N°16 de Sebastián Garber, desde donde se convocó al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, a fin de identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada a las mismas.

Tras las tareas de inteligencia de los policías especializados, se pudo establecer que el responsable de las intimidaciones era un chico domiciliado en la localidad de Lanús Este.

Con las evidencias obtenidas, el juez ordenó un allanamiento, el cual se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo y donde se incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una academia de tiro.

También se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la causa y quedaron a disposición del juez Villena.

Temas Relacionados

AmenazasEscuelasRobloxPolicía FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lo acusan de robar cuatro countries en 10 días y de una casa llevarse USD 100 mil: lo atraparon con un arsenal

El cabecilla de la banda fue arrestado junto a un familiar durante un allanamiento en Capitán Sarmiento

Lo acusan de robar cuatro

Chizitos con cocaína: un auto mal estacionado fue clave para descubrir 15 toneladas de alimentos con droga

Son ocho los detenidos por el caso de los estupefacientes que venían desde Bolivia y, previo paso por un hotel de Liniers, iban hacia Cipolletti en micro

Chizitos con cocaína: un auto

Desarticularon una organización dedicada a captar apuestas ilegales desde un casino clandestino en CABA

La banda fue descubierta tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad. Hay cuatro imputados

Desarticularon una organización dedicada a

“Entre 20 y 25 años de prisión”: Burlando anticipó la pena que buscará para los acusados por la muerte de Maradona tras la postergación del nuevo juicio

El abogado de la familia Maradona explicó en Infobae a la Tarde que el inicio del juicio oral se retrasó por razones procesales y feriados, y sostuvo que buscarán penas severas para el equipo médico acusado por homicidio simple

“Entre 20 y 25 años

La muerte de Liam Payne: será la justicia porteña quien juzgue a los dos acusados de haberle dado cocaína

El Tribunal Superior de Justicia decidió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 juzgará a los dos imputados del caso del cantante fallecido en un hotel de Palermo

La muerte de Liam Payne:
DEPORTES
PSG goleó 5-2 al Chelsea

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

TELESHOW
La reacción de Emilia Mernes

La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

INFOBAE AMÉRICA

¿La genialidad de Leonardo da

¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador