Detectaron a otro menor que planificaba un ataque y dijo en el chat de Roblox que quería ser un “tirador real”

Es el caso 14 en dos años y fue capturado por la PFA

Los investigadores resaltaron que lo novedoso de este caso terrible de un chico que planeaba un ataque a una escuela y que fue capturado por la Policía Federal es que se comunicaba por Roblox, la plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que se trata del caso 14 en los últimos dos años de un chico que es detectado planeando un ataque on line.

En esta oportunidad, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA identificó en la zona sur del conurbano bonaerense a un menor de edad que había amenazado con concretar una masacre escolar.

Todo comenzó a partir de un informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su agregado jurídico en la Argentina, mediante el cual se alertó sobre una grave situación que se estaba desarrollando en el ámbito virtual.

“Se advirtió que en la reconocida plataforma de videojuegos en línea, mayormente utilizada por menores de edad, un usuario había ingresado al ‘chat’ manifestando su intención de convertirse en un ‘tirador real’”, comentaron las fuentes.

Pero no fue todo. Días después, descubrieron que el chico investigado expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en el año 2023 en la ciudad de Nashville, Estados Unidos de América, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

Así, se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, con la Secretaría N°16 de Sebastián Garber, desde donde se convocó al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, a fin de identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada a las mismas.

Tras las tareas de inteligencia de los policías especializados, se pudo establecer que el responsable de las intimidaciones era un chico domiciliado en la localidad de Lanús Este.

Con las evidencias obtenidas, el juez ordenó un allanamiento, el cual se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo y donde se incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una academia de tiro.

También se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la causa y quedaron a disposición del juez Villena.