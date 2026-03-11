Crimen y Justicia

Desarticularon una organización dedicada a captar apuestas ilegales desde un casino clandestino en CABA

La banda fue descubierta tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad. Hay cuatro imputados

Guardar
La inspección al local
La inspección al local

Una organización clandestina dedicada a la captación de apuestas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), a cargo de Juan Rozas. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas resultaron imputadas por la explotación, administración y organización de un sistema de juego prohibido.

El caso se originó cuando en redes sociales circuló un video en el que un grupo de jóvenes que al pasar por el barrio 21-24, señalaba una vivienda que funcionaba como casino ilegal. La investigación de la FEJA reveló que el lugar había comenzado como casino presencial, luego migró al formato virtual y operaba a través de sitios web de apuestas no habilitados.

En la causa participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad, de la Policía porteña y de la Lotería de la Ciudad. Así, los investigadores identificaron dos domicilios que actuaban como sucursales físicas de una plataforma de ciberapuestas.

Material incautado
Material incautado

Según la reconstrucción del caso, la captación de apuestas se realizaba tanto en forma presencial como a través de internet, sin controles de protección al jugador ni mecanismos para impedir el acceso de menores.

Durante los allanamientos, autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, se secuestró documentación relevante, dinero en efectivo y dispositivos vinculados a la operatoria ilegal. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad imputó a las cuatro personas involucradas por explotar y administrar juegos de azar fuera del marco legal argentino.

Personal policial en el allanamiento
Personal policial en el allanamiento

El titular de la FEJA, Juan Rozas, recordó que la forma más sencilla de identificar sitios legales de apuestas en Argentina es verificar que operen bajo el dominio “.bet.ar”. Toda plataforma que funcione fuera de ese dominio debe considerarse de riesgo y potencialmente ilegal.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad mantiene la investigación para determinar si existen más implicados o ramificaciones en la red de apuestas ilegales desbaratada.

Temas Relacionados

Barrio 21-24Apuestas Ilegalesjuego clandestinoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chizitos con cocaína: un auto mal estacionado fue clave para descubrir 15 toneladas de alimentos con droga

Son ocho los detenidos por el caso de los estupefacientes que venían desde Bolivia y, previo paso por un hotel de Liniers, iban hacia Cipolletti en micro

Chizitos con cocaína: un auto

“Entre 20 y 25 años de prisión”: Burlando anticipó la pena que buscará para los acusados por la muerte de Maradona tras la postergación del nuevo juicio

El abogado de la familia Maradona explicó en Infobae a la Tarde que el inicio del juicio oral se retrasó por razones procesales y feriados, y sostuvo que buscarán penas severas para el equipo médico acusado por homicidio simple

“Entre 20 y 25 años

La muerte de Liam Payne: será la justicia porteña quien juzgue a los dos acusados de haberle dado cocaína

El Tribunal Superior de Justicia decidió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 juzgará a los dos imputados del caso del cantante fallecido en un hotel de Palermo

La muerte de Liam Payne:

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Una mujer trans alcoholizada atropelló

“Tirale en la cabeza”: la historia de la mañana de furia en Zárate que terminó con un joven asesinado

Miguel Ángel Pereyra y su hijo Julián fueron condenados a más de 20 años de cárcel por el crimen de Franco Russo, ocurrido en agosto de 2024. El dramático video de la golpiza previa

“Tirale en la cabeza”: la
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

PSG le gana al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho por los octavos de final de la Champions League

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

TELESHOW
Nació Justina, la tercera hija

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

INFOBAE AMÉRICA

De Santa Monica a Southend:

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

Golpe al narcotráfico en el este de la capital panameña: incautan 489 paquetes de droga

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking