Desarticularon una organización dedicada a captar apuestas ilegales desde un casino clandestino en CABA

La inspección al local

Una organización clandestina dedicada a la captación de apuestas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), a cargo de Juan Rozas. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas resultaron imputadas por la explotación, administración y organización de un sistema de juego prohibido.

El caso se originó cuando en redes sociales circuló un video en el que un grupo de jóvenes que al pasar por el barrio 21-24, señalaba una vivienda que funcionaba como casino ilegal. La investigación de la FEJA reveló que el lugar había comenzado como casino presencial, luego migró al formato virtual y operaba a través de sitios web de apuestas no habilitados.

En la causa participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad, de la Policía porteña y de la Lotería de la Ciudad. Así, los investigadores identificaron dos domicilios que actuaban como sucursales físicas de una plataforma de ciberapuestas.

Material incautado

Según la reconstrucción del caso, la captación de apuestas se realizaba tanto en forma presencial como a través de internet, sin controles de protección al jugador ni mecanismos para impedir el acceso de menores.

Durante los allanamientos, autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, se secuestró documentación relevante, dinero en efectivo y dispositivos vinculados a la operatoria ilegal. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad imputó a las cuatro personas involucradas por explotar y administrar juegos de azar fuera del marco legal argentino.

Personal policial en el allanamiento

El titular de la FEJA, Juan Rozas, recordó que la forma más sencilla de identificar sitios legales de apuestas en Argentina es verificar que operen bajo el dominio “.bet.ar”. Toda plataforma que funcione fuera de ese dominio debe considerarse de riesgo y potencialmente ilegal.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad mantiene la investigación para determinar si existen más implicados o ramificaciones en la red de apuestas ilegales desbaratada.