“La cobardía que otorga el anonimato digital”, la bronca de los padres de Loan por las imágenes creadas con IA

Las dos imágenes manipuladas que derivaron en el comunicado de los padres de Loan

La difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial en el contexto de la búsqueda de Loan Danilo Peña llevó a sus padres, María y José, a emitir un comunicado donde exponen la dimensión de la exposición y el hostigamiento que enfrentan desde la desaparición de su hijo.

“Los órganos judiciales y fiscales intervinientes serán los encargados de determinar quiénes han sido y quiénes continúan siendo los sujetos que, desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia y con motivaciones ajenas al hipócrita y declamado interés de ‘encontrar a Loan’”, reza una parte del texto.

“No tenemos ni necesitamos enemigos. Nuestro único interés hoy es conocer quiénes se llevaron, ocultan y retienen a Loan. Nosotros solo queremos que nos devuelvan a Loan. Si devuelven a Loan vivo, sano y salvo, que les den la libertad a todos; todo lo demás no importa nada. El tiempo, la investigación judicial y la confianza en las instituciones colocarán a cada uno según su lugar", dice el mensaje de los padres del nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de Corrientes y por el que hay 17 imputados que van a juicio por la sustracción y el ocultamiento del menor y por entorpecer la investigación.

Y sigue: "Cada uno deberá hacerse responsable de lo que hizo durante todo este tiempo en que Loan no ha vuelto vivo, sano y salvo con su familia. Si sirviera nuestra libertad para encontrar a Loan, ya la habríamos ofrecido”.

El mensaje enfatiza que la familia ha sido sometida a una serie de procedimientos judiciales y mediáticos, y que han puesto a disposición de la Justicia todos sus recursos personales y tecnológicos para contribuir en la investigación.

El texto difundido por los padres subraya que, desde el 13 de junio de 2024, día en que se denunció la desaparición de Loan, la familia ha enfrentado allanamientos, interrogatorios y la revisión de sus dispositivos electrónicos. “Desde el 13 de junio de 2024 estamos a disposición de la Justicia. Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga”, sostiene el comunicado.

La viralización de imágenes falsas, generadas mediante inteligencia artificial, constituye uno de los focos centrales del documento. Los padres detallan que han circulado contenidos apócrifos en redes sociales, acompañados de acusaciones, amenazas y escraches, que los involucran en situaciones ajenas a la investigación judicial.

“Ante las falsas, gratuitas y reiteradas agresiones, intimidaciones, amenazas de muerte, acusaciones de hostigamiento físico, los escraches y la difusión en redes sociales de contenidos falsos que involucraron a los padres y los parientes de Loan Dario Peña, incluidos el montaje de imágenes manipuladas o generadas artificialmente con inteligencia artificial (IA) que los ubican en escenas ajenas a la Justicia, en situaciones irreversibles, humillantes o degradantes, corresponde que realicemos algunas precisiones”, manifiestan en el texto.

María y José, los papás de Loan

El documento dirigido a la opinión pública y a los medios agrega que gran parte de la sociedad no conoce el alcance de la persecución que, según la familia, han sufrido por parte de sectores que “supuestamente debían informarlos, defenderlos y también de fuerzas públicas, organismos de derechos humanos y abogados de causas ajenas”.

El comunicado señala que muchas de las versiones y contenidos falsos se originaron en grupos cerrados de WhatsApp, cuyas publicaciones ya fueron identificadas y transcriptas por la Justicia.

Las autoridades judiciales y fiscales, según el texto, se encuentran analizando la procedencia de los mensajes, imágenes y contenidos difundidos en torno al caso.

“Los órganos judiciales y fiscales intervinientes serán los encargados de determinar quiénes han sido y quiénes continúan siendo los sujetos que, desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia”, expone el comunicado.

En otro tramo, los padres de Loan afirman que los ataques no han logrado desviar su objetivo principal: encontrar a su hijo. Sostienen que no temen a la investigación ni a las consecuencias personales, y enfatizan: “No somos nosotros quienes estamos ocultos. No les tenemos miedo a nada ni a nadie. El único miedo que tenemos es pensar qué le puede estar pasando a Loan, dónde está, quién lo tiene, si pasará frío, qué debe estar necesitando, si tendrá miedo, si estará enfermo, si lo estarán lastimando, si estará herido”.

La familia remarca que ha colaborado en todo momento y que ninguna instancia quedó sin revisar. “No ha quedado nada librado al azar. No ha quedado nada sin revisar, sin buscar, sin ser verificado”, destacan en la comunicación. Además, reiteran su disposición a ser investigados de forma constante hasta que Loan sea devuelto a su hogar.

“Por eso ofrecemos nuestra entera disposición: que nos investiguen todos los días, que vuelvan, que nos revisen, que nos interroguen y, si correspondiere, que nos encierren. Pero que nos devuelvan a Loan”, insisten los padres.

El texto, además, rechaza el uso del caso como instrumento mediático y pide que se priorice la búsqueda de Loan por sobre la “manipulación informativa central” y el “marketing del dolor”. “Hoy, para recuperar de inmediato a Loan, solo nos queda que se rompa el pacto de silencio, principalmente de Laudelia y de quienes saben lo que pasó y dónde está”, afirman.

El dolor de la madre de Loan Peña

La familia agradece el acompañamiento de los medios y periodistas que, en palabras del comunicado, “nos ayudaron a redactar esta comunicación pública para hacer saber cuál es el estado emocional en el que estamos y cuál será nuestra actitud hasta que termine este juicio”.

Ofrece, además, su perdón a quienes los han hostigado y asegura que confían en que la Justicia será quien determine las responsabilidades. “A quienes nos han hostigado, vapuleado, calumniado e injuriado, y lo siguen haciendo, ofreciéndolo sistemáticamente en nombre de la inteligencia, les ofrecemos nuestro perdón; les espera la Justicia donde corresponde actuar, y ya lo hemos hecho”.

El mensaje familiar concluye con un pedido: que la investigación siga su curso y que Loan pueda regresar a su casa. “La única prioridad de esta familia sigue siendo la misma desde el primer día: que se conozca la verdad y que Loan aparezca”.