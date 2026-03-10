Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un hombre en Misiones: su compañero de alquiler está acusado de tirarlo desde un tercer piso

Ocurrió en un departamento de la calle Gómez Portiño de Posadas, provincia de Misiones tras una pelea

Un vehículo policial se encuentra
Un vehículo policial se encuentra en la escena donde un hombre falleció al caer de un balcón en el tercer piso de un edificio en Posadas, Misiones (El Territorio)

Un hombre de 27 años fue trasladado ayer lunes al juzgado de instrucción de Posadas, provincia de Misiones para comparecer por primera vez ante la Justicia, en el marco de la investigación por la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk: su compañero de habitación que murió tras caer de un tercer piso.

El hecho ocurrió el último viernes en un edificio, ubicado sobre la calle Gómez Portiño. La causa, que conmociona a los vecinos de la zona, avanza bajo la carátula de homicidio simple.

El acusado, identificado como M. A., fue llevado al mediodía de ayer ante el juez Fernando Verón, quien subroga la causa. Tras designar abogado defensor, M. A. escuchó las pruebas reunidas en su contra. Actualmente, es el único detenido y principal sospechoso por el crimen, por lo que permanece alojado en la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I, mientras prosiguen las diligencias.

Según informó el portal El Territorio, durante la audiencia, el joven negó haber arrojado a Marcelo por el balcón. De acuerdo con su declaración, la víctima “habría decidido tirarse” luego de una pelea mantenida dentro del inmueble. El acusado ofreció detalles sobre los minutos previos al desenlace fatal, aunque la versión aún es materia de análisis judicial.

La investigación se activó alrededor de las 4 de la madrugada del viernes, tras una llamada al 911 que alertó sobre la presencia de un joven lesionado en la zona de skatepark cercana al edificio. El aviso indicaba que un hombre de 27 años, identificado como M. A., presentaba una lesión cortante en el cuello. Personal de la Comisaría Decimosexta acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Madariaga para recibir atención médica.

A partir de este hallazgo, la Policía inició averiguaciones para esclarecer el origen de las lesiones. Según fuentes oficiales, surgió que momentos antes el joven habría participado en una pelea con su compañero de alquiler en el departamento que compartían.

Al llegar al edificio, los policías localizaron en el sector de estacionamiento el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Krejzezúk, de 31 años, domiciliado en la provincia de Corrientes.

Su compañero de cuarto es
Su compañero de cuarto es el principal acusado aunque lo negó y apuntó al suicidio

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la pelea entre ambos hombres habría comenzado en el interior de la vivienda y culminado con la caída de la víctima al sector de estacionamiento. La presencia de un charco de sangre en el departamento, constatada por personal de la Policía Científica en presencia del juez Verón y la fiscal Amalia Spinnato, fue interpretada como señal de una escalada de violencia previa al desenlace.

El juez Fernando Verón notificó formalmente a M. A. sobre la carátula provisoria de homicidio simple. Durante la audiencia indagatoria, el acusado decidió prestar declaración y sostuvo que no arrojó a la víctima, sino que Marcelo habría tomado la decisión de saltar tras la disputa. Los elementos reunidos hasta el momento lo mantienen como único detenido por la causa, en tanto la instrucción continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.

En el marco de la investigación, el juzgado dispuso que el joven permanezca bajo custodia policial tras recibir el alta médica. La medida busca garantizar su disponibilidad ante la Justicia y evitar riesgos procesales mientras se amplía la recolección de evidencia.

El caso sigue bajo análisis del juzgado de instrucción, que deberá establecer si se trató de un homicidio o si existieron otras circunstancias que llevaron a la muerte de Krejzezúk.

Y por el momento, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales a la espera de los resultados de las pericias y el análisis de los testimonios recolectados en el lugar del hecho.

Comenzó el juicio contra el

Una mujer quedó detenida en

Fijaron la fecha del juicio

Detuvieron a un hombre que

