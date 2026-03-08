Crimen y Justicia

“Los Menores”: del ex peluquero convertido en el narco más buscado al plan para matar a un gobernador

El hallazgo de un arsenal de guerra oculto bajo tierra puso en alerta a Santa Fe. Los orígenes de la banda que reemplazó a Los Monos en las calles de Rosario. Este domingo cayó uno de sus miembros

El operativo en el que descubrieron el arsenal enterrado

“Tengan cuidado con ´Los Menores´”. La advertencia llegó en 2024 tras el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y salió de la boca de uno de los capos narcos más temibles y sanguinarios del país: Ariel “Guille” Cantero.

El líder de la banda narco Los Monos, condenado a 139 años de cárcel, no ni exageraba -seguramente, impulsado por un interés particular- sobre la organización criminal que se impuso en las calles de Rosario en los últimos años con una forma de violencia diferente a la del clan Cantero más selectiva pero no menos brutal.

Desde entonces, “Los Menores” no dejaron de sonar en las crónicas policiales ligadas al negocio de la droga en la ciudad santafesina. Incluso, este domingo la Policía de Investigaciones detuvo a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años, uno de los prófugos de alto perfil que integraba la nómina de los 10 delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe.

Pero antes de la captura de Chami hubo otro episodio que puso en alerta a las autoridades: el hallazgo de un arsenal enterrado en un terreno en la localidad de Roldán vuelve a poner la lupa sobre la organización narco que es liderada por un ex peluquero prófugo. Incluso, su actividad comercial está inscripta en ese rubro.

Una excavación profunda revela una compleja red de tuberías subterráneas y escombros, con maquinaria pesada y herramientas en el sitio de trabajo para reparaciones

Se trata de Matías Ignacio Gazzani. Con 30 años recién cumplidos, es el prófugo más buscado del país. El gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita atraparlo.

No es menor que autoridades santafesinas sostengan que las armas iban a ser utilizadas en un presunto atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Aunque no quisieron dar más detalles sobre ese supuesto plan.

Matías Ignacio Gazzani es el prófugo más buscado del país

Detrás del arsenal aparece la figura de Lisandro “Limón” Contreras, el principal socio de Gazzani. También llamado “Licha”, vivía en un country de Tigre hasta que fue capturado en diciembre de 2024 por su conexión con el doble homicidio de “Pillín” y su ladero, Daniel Attardo.

Fue enviado al módulo de máxima seguridad de la cárcel de Piñeiro, que encierra a narcotraficantes y a sicarios.

Una bolsa negra abierta revela un fusil tipo Alpha M con culata de madera y varios estuches azules para armas, hallados en el marco de un operativo cerca de Estación Funes

El origen de “Los Menores”

Ahora bien, ¿quiénes son “Los Menores”?, ¿cómo surgieron?, y ¿cuáles son las alianzas del grupo que ocupó el lugar que dejó vacante la familia Cantero?.

La estructura nació en un escenario complejo de extrema vulnerabilidad y violencia, marcado por la caída de los principales capos: Esteban Alvarado y “Guille” Cantero.

“Los Menores” se extendió en el noroeste de Rosario, específicamente, en el Barrio 7 de Septiembre, donde el ex peluquero reclutaba menores como soldados y sicarios.

Agentes de seguridad exhiben un arsenal de armas de fuego, municiones y cargadores confiscados durante el operativo

Antes, Gazzani vendía droga para otro narco, Luis Claudio Lobo, miembro de Los Monos. Además, era archienemigo de Brian “Negro” Villalba, sicario del capo peruano Julio Rodríguez Granthon, que dominó esa zona con un esquema muy aceitado de distribución de cocaína en el territorio.

Al mismo tiempo, el peluquero también rivalizó con Matías “Pino” César, ladero de “Guille” Cantero, autor de balaceras al Poder Judicial en 2018 y creador en la prisión de “La Mafia Nueva Generación”, una pequeña célula que ejecutaba ataques para el líder de Los Monos. .

El nombre de Gazzani comenzó a resonar con un doble crimen en 2022 en el barrio ubicado detrás de la fábrica de La Virginia, y con una terrible balacera, en 2023, contra un cantobar en el que fueron asesinados dos hombres. Uno de ellos era un policía que prestaba servicios adicionales en el local.

"Licha" Contreras está acusado de liderar la banda que mató a "Pillín" Bracamonte en Rosario

Pese a sus vínculos con Los Monos, sobrevuela la idea de que es Esteban Alvarado, rival histórico del clan Cantero, quien estaría financiando al grupo por el control de la barra de Central.

“Pillín”, incluso, era asociado con la facción del líder de Los Monos. “La barra la manejaba él, pero le pagaba un canon a Guille para poder hacerlo”, detallaron investigadores a este medio.

Los delitos cometidos por “Los Menores” van desde asesinatos por conflictos personales hasta disputas por territorios, con una impronta muy fuerte entre 2020 y 2023.

La importancia que tomaron “Los Menores” se refleja en números: de 18 capturas priorizadas, la Policía de Santa Fe detuvo en 20 meses a 11 integrantes de la banda.

Y, en cuanto a ese límite borroso entre Alvarado y Guille en el que se mueven “Los Menores”, demuestra que hoy en Rosario hay una nueva configuración que reemplazó al enfrentamiento binario que desató una ola de crímenes narco entre 2012 y 2022, aseguraron las fuentes.

El arsenal

Respecto al arsenal hallado, preocupó -no sólo en Santa Fe- el poder de fuego de la banda. Entre las armas había dos fusiles semiautomáticos: un AR15 y un AKM (Norinco 84S). Ambos pueden perforar chalecos antibalas.

El hallazgo ocurrió tras un trabajo articulado entre el área de Inteligencia de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación. En el procedimiento, que incluyó allanamientos en la ciudad de Rosario y en Ibarlucea, se incautó dinero, una pala retroexcavadora y una lancha.

Las fuentes consultadas destacaron la importancia de la implementación de la Ley de Inteligencia que permitió la creación de “un sistema de inteligencia que cuenta con una Unidad de Análisis, con una Central de Inteligencia de Operaciones Especiales como brazo operativo y una Dirección de Información Patrimonial”.

“Chami”

Los menores. Alexis Emanuel Mendoza, conocido como “Chami”, fue arrestado este domingo en Rosario

Alexis Emanuel Mendoza, conocido como “Chami”, fue arrestado este domingo en Rosario tras un operativo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil.

La recompensa ofrecida por el Gobierno de Santa Fe alcanzó los 30 millones de pesos para quienes aportaran información sobre su paradero. Mendoza permanecía prófugo desde el 16 de mayo de 2025 y estaba siendo investigado como integrante relevante de la banda de Los Menores.

En el año 2018, recibió una condena de 4 años y 6 meses por los delitos de amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

Tras el arresto, Mendoza fue trasladado a la sede de la PDI, quedando a disposición judicial del MPA por delitos vinculados al manejo de armas y su rol en la organización delictiva Los Menores.

