Los detuvieron por dejar parapléjica a una joven y los acusan de presuntamente hacer videollamadas desde la cárcel

Indignación tras la difusión de imágenes de los agresores de Luna López usando celulares en el Complejo Esperanza (Gentileza: La Voz)

Luna López fue víctima de un ataque en el barrio Yapuyú, provincia de Córdoba. La joven de 22 años fue baleada por tres adolescentes y quedó parapléjica. Mientras avanza con su proceso de rehabilitación, la familia denunció que los acusados estarían con sus celulares mientras se encuentran detenidos.

Por el caso, hay tres adolescentes de entre 16 y 17 años detenidos en el Complejo Esperanza. Según fuentes del caso, no es la primera vez que los menores de edad delinquen, ya que tienen en su registro 33 ingresos a comisarías.

No obstante, este viernes 6 de marzo se dieron a conocer una serie de imágenes donde se muestra a los implicados realizando videollamadas desde la cárcel para menores. La difusión de estas fotos incomodó a la familia de Luna y pusieron en jaque las controversiales condiciones en las que se encuentran los detenidos.

En una de las capturas que circularon en las redes sociales se lee un mensaje para el menor de edad. “En breve mi negro, qué bien que me hace hablar con vos. Hermanito, te amo, y acá te espero siempre, mi vida”, rezaba el texto.

La familia de la víctima denunció que los acusados mantienen contacto con el exterior desde el Complejo Esperanza (Gentileza: La Voz)

Según la información publicada por El Doce.tv, los adolescentes están en el Complejo Esperanza, que depende del sistema provincial, destinado a recibir a menores que están en conflicto con la ley penal.

Frente a esto, la mamá de la víctima, Betiana Bustos, expresó sus molestias y cuestionó la posibilidad de que los adolescentes usen el celular mientras están bajo custodia policial: “Están en una escuela, de vacaciones. ¿Por qué tienen celulares? Que se haga justicia, que la Senaf y el Estado se hagan responsables de lo que no hicieron en un principio”.

Los trágicos hechos que dejaron parapléjica a Luna

El acontecimiento ocurrió durante la madrugada del 31 de enero mientras Luna López atendía el kiosco familiar ubicado dentro de su casa. “Lo atendimos normal, estuvimos trabajando hasta las 3 y media de la madrugada. Después nos quedamos sentados en la puerta, preparando todo para cerrar”, recordó la joven.

Luna López tras recibir el alta médica (Fuente:El Doce)

López es mamá de una beba y, después del ataque, quedó parapléjica y no volverá a caminar. “Cuando siento los disparos, automáticamente siento como que me caigo y dejé de sentir las piernas”, relató en diálogo con El Doce.

Por otro lado, la mamá de Luna también amplió: “La bala le pegó en una vértebra y eso le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del pupo para abajo y los médicos me dijeron que eso es irreversible, que no va a volver a caminar”.

La reacción inmediata de su pareja, su hermana y un vecino permitió su traslado de urgencia al hospital. Allí, los médicos informaron primero con reservas y luego con claridad la magnitud de las lesiones. Así, una médica le explicó: “Por la situación en la que llegaste, en un estado en el que no podías sostener las piernas, es muy probable que no puedas volver a caminar”. Los especialistas confirmaron que se trataba de una lesión irreversible en la médula.

Luego de la balacera, la Policía de Córdoba realizó siete allanamientos donde lograron detener a los tres menores de edad. En la investigación que llevaron a cabo, secuestraron un arma de fuego, un teléfono móvil y una motocicleta que tenía pedido de captura por parte de una unidad judicial de Córdoba.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló sobre la delincuencia juvenil: “Un niño que delinque, o que es el instrumento de mayores que delinquen, es el síntoma más lamentable de una sociedad cuyo tejido social está totalmente desgarrado. Y a la vez, un Estado que por acción u omisión ignora esta realidad, está ejerciendo otras formas de violencia y multiplicando el abandono”.