Crimen y Justicia

Los detuvieron por dejar parapléjica a una joven y los acusan de presuntamente hacer videollamadas desde la cárcel

La familia de la joven denunció que los acusados acceden a celulares. Reclamaron por controles y mayor responsabilidad estatal

Guardar
Indignación tras la difusión de
Indignación tras la difusión de imágenes de los agresores de Luna López usando celulares en el Complejo Esperanza (Gentileza: La Voz)

Luna López fue víctima de un ataque en el barrio Yapuyú, provincia de Córdoba. La joven de 22 años fue baleada por tres adolescentes y quedó parapléjica. Mientras avanza con su proceso de rehabilitación, la familia denunció que los acusados estarían con sus celulares mientras se encuentran detenidos.

Por el caso, hay tres adolescentes de entre 16 y 17 años detenidos en el Complejo Esperanza. Según fuentes del caso, no es la primera vez que los menores de edad delinquen, ya que tienen en su registro 33 ingresos a comisarías.

No obstante, este viernes 6 de marzo se dieron a conocer una serie de imágenes donde se muestra a los implicados realizando videollamadas desde la cárcel para menores. La difusión de estas fotos incomodó a la familia de Luna y pusieron en jaque las controversiales condiciones en las que se encuentran los detenidos.

En una de las capturas que circularon en las redes sociales se lee un mensaje para el menor de edad. “En breve mi negro, qué bien que me hace hablar con vos. Hermanito, te amo, y acá te espero siempre, mi vida”, rezaba el texto.

La familia de la víctima
La familia de la víctima denunció que los acusados mantienen contacto con el exterior desde el Complejo Esperanza (Gentileza: La Voz)

Según la información publicada por El Doce.tv, los adolescentes están en el Complejo Esperanza, que depende del sistema provincial, destinado a recibir a menores que están en conflicto con la ley penal.

Frente a esto, la mamá de la víctima, Betiana Bustos, expresó sus molestias y cuestionó la posibilidad de que los adolescentes usen el celular mientras están bajo custodia policial: “Están en una escuela, de vacaciones. ¿Por qué tienen celulares? Que se haga justicia, que la Senaf y el Estado se hagan responsables de lo que no hicieron en un principio”.

Los trágicos hechos que dejaron parapléjica a Luna

El acontecimiento ocurrió durante la madrugada del 31 de enero mientras Luna López atendía el kiosco familiar ubicado dentro de su casa. “Lo atendimos normal, estuvimos trabajando hasta las 3 y media de la madrugada. Después nos quedamos sentados en la puerta, preparando todo para cerrar”, recordó la joven.

Luna López tras recibir el
Luna López tras recibir el alta médica (Fuente:El Doce)

López es mamá de una beba y, después del ataque, quedó parapléjica y no volverá a caminar. “Cuando siento los disparos, automáticamente siento como que me caigo y dejé de sentir las piernas”, relató en diálogo con El Doce.

Por otro lado, la mamá de Luna también amplió: “La bala le pegó en una vértebra y eso le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del pupo para abajo y los médicos me dijeron que eso es irreversible, que no va a volver a caminar”.

La reacción inmediata de su pareja, su hermana y un vecino permitió su traslado de urgencia al hospital. Allí, los médicos informaron primero con reservas y luego con claridad la magnitud de las lesiones. Así, una médica le explicó: “Por la situación en la que llegaste, en un estado en el que no podías sostener las piernas, es muy probable que no puedas volver a caminar”. Los especialistas confirmaron que se trataba de una lesión irreversible en la médula.

Luego de la balacera, la Policía de Córdoba realizó siete allanamientos donde lograron detener a los tres menores de edad. En la investigación que llevaron a cabo, secuestraron un arma de fuego, un teléfono móvil y una motocicleta que tenía pedido de captura por parte de una unidad judicial de Córdoba.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló sobre la delincuencia juvenil: “Un niño que delinque, o que es el instrumento de mayores que delinquen, es el síntoma más lamentable de una sociedad cuyo tejido social está totalmente desgarrado. Y a la vez, un Estado que por acción u omisión ignora esta realidad, está ejerciendo otras formas de violencia y multiplicando el abandono”.

Temas Relacionados

Luna LópezCórdobaparapléjicabaleadaúltimas noticias

Últimas Noticias

Un joven de 20 años secuestró, apuñaló y abusó de su novia embarazada de 16

El agresor fue imputado por violación de domicilio, lesiones y abuso sexual. La víctima logró escapar tras el ataque y recibe atención psicológica

Un joven de 20 años

Detuvieron a tres hombres que estarían vinculados con el caso del motociclista que murió degollado en Quilmes

Las autoridades realizaron la aprehensión luego de identificar a los sospechosos de haber colocado una soga que provocó la muerte de una persona en la vía pública

Detuvieron a tres hombres que

“A mi papá lo mataron entre los médicos”: Jana Maradona habla de la causa por la muerte de Diego a 10 días del nuevo juicio

En una entrevista con Infobae, la hija del Diez se refirió al debate anulado, a las heridas que le dejó y cómo se prepara para el que arranca este 17 de marzo. Su opinión sobre tres de los acusados y qué hubiera dicho su padre del escándalo de Makintach

“A mi papá lo mataron

La confesión de uno de los ladrones que asesinó a un referente del peronismo

Iván Carlos Gómez, un reincidente oriundo de Villa Caraza, fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de Carlos Alberto Fernández, ocurrido en junio de 2024 en Boedo

La confesión de uno de

Liberaron a la mujer acusada de abandonar a su hijo dentro de una bolsa en Merlo

La Justicia decidió que el proceso judicial puede continuar con la acusada en libertad. La mujer fue captada por una cámara al momento de abandonar a su recién nacido

Liberaron a la mujer acusada
DEPORTES
James Milner y los tres

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

Alex Saab y Raúl Gorrín:

Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

Estados Unidos aprobó la venta de emergencia de armamento militar a Israel por USD 151 millones

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Era necesario terminar con el proceso de aislamiento y quitarnos la venda de los ojos”

“Estoy pagando por ser yerno de...”: la familia del fallecido director de Conexión Ganadera se desliga de la megaestafa que conmociona a Uruguay

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve