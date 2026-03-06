Cayeron los “hermanos González”, una banda narco que vendía droga en San Martín y José C. Paz

Los detenidos luego del operativo

El Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló la banda narco de “Los hermanos González”, una organización dedicada a la venta de droga al menudeo en las localidad de San Martín y José C. Paz.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó tras una serie de tres allanamientos en ambas localidades.

La investigación, a cargo de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ)Nº16, se originó en enero, cuando agentes de la Policía recibieron información sobre la existencia de tres viviendas utilizadas como búnker para la venta de droga, relacionadas la organización narco de los "Los hermanos González".

A partir de tareas de vigilancia y análisis de inteligencia, se determinó la modalidad -narcomenudeo- utilizada por la banda, así como la identidad y el rol de los principales implicados y de los vendedores que operaban en la zona.

Fue así que en la madrugada de este jueves, las fuerzas policiales llevaron adelante el allanamiento, avalado por el Juzgado de Garantías Nº5, en los domicilios de San Martín y José C. Paz.

El despliegue permitió la detención de cinco personas consideradas con un rol importante dentro de la organización.

Según las fuentes consultadas por este medio, se trata de Germán González (37), Facundo Scardanza (27), Kevin Cesar Ramón (24), Loana Valdez (23) y Tiago González Cao (19).

Además, se procedió al arresto de tres presuntos vendedores: Soraya Zapata (24), Andrea González (33) y Matías Sánchez (28), quienes fueron sorprendidos en el interior de las viviendas allanadas.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron 420 dosis de cocaína (213 gramos), listas para su venta, junto con$3.580.000 en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes.

Se halló también un arsenal compuesto por un revólver Smith & Wesson calibre 38, una escopeta Scort Magnun, una carabina Brenta calibre .22, una escopeta sin marca ni numeración visible y una ametralladora con silenciador, además dedos Kit Roni marca Lycan para modificar armas cortas.

El secuestro incluyó 22 teléfonos celulares, una balanza de precisión,59 municiones calibre 9 mm, 24 municiones calibre 38 mm, 46 cartuchos 12/70, una muslera plástica tipo táctica y un cinto de transporte de cartuchería completo para escopeta.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo y contaba con una estructura jerárquica en la que los líderes coordinaban la distribución, los puntos de venta y la logística de armas y dinero.

Las armas incautadas a la banda

Los domicilios intervenidos funcionaban como centros de acopio y comercialización, además de resguardar el armamento con el que la banda se protegía y aseguraba el control territorial, precisaron las fuentes. Todo el material incautado quedó bajo custodia judicial y fue incorporado como prueba en la causa.

Antecedente

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.