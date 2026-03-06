Crimen y Justicia

Buscaban al cuarto sospechoso del crimen del penitenciario en José C. Paz y hallaron a un prófugo por otro asesinato

Las autoridades realizaron este viernes nuevos allanamientos por el asesinato de Alberto Ávalos. En medio de ello, encontraron a un joven que era buscado por la Justicia desde el año pasado

El arresto se produjo en medio de allanamientos por el crimen de un penitenciario en José C. Paz

Los investigadores del crimen de Alberto Javier Ávalos, el agente penitenciario asesinado en José C. Paz, identificaron al cuarto sospechoso. Se trata de un joven de 22 años al que fueron a buscar esta madrugada. No lo encontraron, pero durante los allanamientos hubo una sorpresa: detuvieron a un prófugo buscado por otro asesinato.

Julio Fabián González, apodado “Cachi”, fue señalado por los investigadores como el cuarto integrante de la banda que atacó a Ávalos para robarle el pasado 14 de febrero en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197.

Julio Fabián González, el cuarto acusado por el crimen del agente penitenciario en José C. Paz

El joven es primo de Dylan Taboada (22), el único de los cuatro acusados que está detenido. Los dos restantes son Dylan Carrizo (18) y un menor de 15 años que permanecen prófugo al igual que González. Además de estar vinculados al crimen del penitenciario, la Justicia investiga su presunta relación con una banda dedicada al narcotráfico en la zona.

Este viernes, la Policía Bonaerense en coordinación con la Policía Federal Argentina realizó cuatro allanamientos en distintas viviendas de José C. Paz. El objetivo era localizar a González.

En medio de los procedimientos se presentó un joven identificado como Alejo Julio Sebastián Fernández, de 19 años, quien tenía pedido de captura activo desde marzo del año pasado por un homicidio agravado cometido bajo modalidad sicariato.

Alejo Fernández tras ser detenido este viernes: lo acusan por un crimen con sello sicario

Fernández, señalado como integrante de una banda delictiva conocida como “Los Warnes” del barrio Primavera, quedó detenido tras ser reconocido como el autor de un asesinato por encargo de un hombre, Roberto Raymundo, al que le dispararon desde una moto.

En los operativos, además, se secuestró evidencia relacionada con el crimen de Ávalos y drogas: 800 dosis de cocaína y 400 de marihuana, además de recortes de nylon y una licuadora con restos de droga.

Droga y otros elementos secuestrados en los allanamientos de este viernes

El asesinato de Ávalos ocurrió cuando el agente penitenciario y su hijastra fueron interceptados en un semáforo por cuatro motochorros. Los agresores intentaron robarles y dispararon contra la víctima fatal, que intentó defenderse con su arma.

Ávalos recibió cuatro disparos y murió poco después en el hospital. Su hijastra resultó ilesa. Los homicidas, por su parte, escaparon con una mochila con pertenencias personales de ambas víctimas y un celular.

Uno de los videos que forman parte de la investigación del crimen de Ávalos

Los sospechosos fueron identificados tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Un dato clave fue el testimonio de una persona que escuchó a uno de los menores implicados decir: “Vengo a comprar un champagne para festejar la muerte de un policía”, poco después del crimen.

En total, la Policía realizó 12 allanamientos en la primera etapa de la investigación y otros cuatro en las últimas horas. Si bien los acusados no fueron encontrados, en esos operativos se aprehendieron a 12 personas por delitos vinculados con estupefacientes, tenencia ilegal de arma y encubrimiento.

Imágenes clave para identificar a los sospechosos

Además de los elementos secuestrados, los detectives advirtieron que los acusados tendrían vínculos con otras bandas delictivas y que se amplió la investigación a funcionarios públicos de la zona.

La causa la lleva adelante el fiscal Daniel Moccia de la UFI N°23 de Malvinas Argentinas, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín y el respaldo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Ávalos tenía el rango de ayudante primero. Había nacido en Barranqueras, provincia del Chaco, el 3 de marzo de 1979 y actualmente vivía en la zona de Cuartel V.

