Crimen y Justicia

Un adolescente de 14 años provocó un trágico choque en Chivilcoy: un muerto y varios menores heridos

El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 30. Hay varios heridos hospitalizados

Uno de los vehículos dañados
Uno de los vehículos dañados por el brutal choque. Quedó destruido sobre el pastizal

Una tragedia conmueve al pueblo de Rawson, en el interior de la provincia de Buenos Aires: un adolescente de 14 años, que conducía un auto acompañado por otros chicos, provocó un choque frontal en la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476 en el municipio de Chivilcoy. Por el impacto, murió un hombre de 52 años y dejó varios heridos, entre ellos dos menores.

El accidente se produjo alrededor de las 11.20. El Volkswagen Gol Trend, conducido por el chico, perdió el control, cruzó de carril y chocó de frente con el auto de Rodolfo Marcelo López. El hombre era de Rawson. Tras esa maniobra, el vehículo embistió luego contra otra Volkswagen Amarok. El conductor de la camioneta tuvo la suerte de salir ileso del siniestro.

López perdió la vida en el acto. Su acompañante, Eliana Orellano (38 años), permanece hospitalizada con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y una lesión en la rodilla. El parte médico señala que está lúcida y bajo observación.

Todas las miradas están puestas en el conductor adolescente y su familia. El joven está con lesiones graves, y fue internado en cuidados intensivos a causa de politraumatismos, traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en un brazo. En el auto iban otros adolescentes, un acompañante de 16 años que permanece estable en terapia intensiva. El tercer menor, de 14 años, presenta politraumatismos leves y escoriaciones múltiples. Permanece estable en el área de Pediatría, según publicó La Razón de Chivilcoy.

El tránsito estuvo cerrado durante varias horas, mientras que la Policía Científica realizó peritajes para determinar la dinámica del siniestro.

Un vecino que asistió a las víctimas relató al medio local los últimos momentos de López: “Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció unos minutos antes del arribo de las ambulancias y bomberos. Fue un momento muy feo que me tocó vivir”.

Vista trasera de la camioneta
Vista trasera de la camioneta Volkswagen Amarok severamente dañada tras el fatal choque en Chivilcoy, con equipos de emergencia trabajando en la zona del incidente.

Los primeros indicios apuntan a que el coche en el que viajaban los menores pertenecía a su familia, y lo habría utilizado por sus propios medios, sin autorización de las personas adultas responsables.

El operativo fue realizado por efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y ambulancias del SAME, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes.

“Por el momento, la Fiscalía minoril que interviene en la causa no tomó declaración al menor que conducía uno de los vehículos involucrados, debido a que se encuentra internado en el Hospital Municipal” expresó el Comisario Mayor, Miguel Ángel Costa.

López fue una persona muy conocida y apreciada en Rawson. Padre de Sara, su fallecimiento movilizó a familiares, amistades y vecinos, que acompañaron de cerca a su entorno más íntimo. Sus restos fueron velados ayer en la sala de la Empresa Quevedo. Hacia la tarde, se realizó el cortejo fúnebre hacia el cementerio de esa localidad, en una despedida cargada de emoción.

El caso de imprudencia del adolescente se produce en circunstancias atípicas. La Ley 22.278 establece que un adolescente de 14 años es considerado no punible y no puede ser juzgado ni condenado penalmente. Sin embargo, la reciente aprobación del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad aún no tiene aplicación efectiva.

Actualmente, la responsabilidad recae sobre los padres y el titular registral del vehículo. El Art. 242 del Código Civil y Comercial establece que el patrimonio del deudor es garantía común de los acreedores. Si los padres carecen de recursos líquidos, la ejecución podría afectar autos o inmuebles, incluso mediante embargos o inhibiciones generales de bienes.

