Crimen y Justicia

Denunció que le robaron más de $20 millones de sus empleadores: lo delató una familiar al devolver la plata

Se trata de un camionero que quedó detenido por falsa denuncia y defraudación

Guardar
El conductor del camión denunció
El conductor del camión denunció un robo (Fotos: Policía de Santiago del Estero)

Un caso reciente en Santiago del Estero expuso una vulgar estafa en el sector del transporte de carga. Un camionero simuló haber sido asaltado por piratas del asfalto mientras transportaba una suma de dinero perteneciente a la empresa para la que trabajaba. El conductor terminó detenido por “falsa denuncia y defraudación”, luego de que la policía recuperara la totalidad del dinero robado que, previamente, había sido entregado a una mujer.

El hombre arribó al hospital de la ciudad de Quimilí “con golpes y cortes visibles, en aparente estado de shock”, informaron fuentes de la Policía de Santiago del Estero a Infobae.

Eso motivó la inmediata intervención policial y del fiscal de turno, quien dispuso que se lleve a cabo la investigación y trabajos periciales a través de la división Criminalística. Además, ordenó el secuestro preventivo del camión y la realización del examen médico al conductor.

Sin embargo, desde el inicio, los agentes detectaron inconsistencias en el testimonio del camionero: la ausencia de vidrios rotos y rastros de otros vehículos resultaron incompatibles con la escena de un robo violento en ruta.

De acuerdo a las pruebas reunidas, el transportista habría sustraído el dinero en complicidad con un allegado domiciliado en la provincia de Tucumán, a quien le habría entregado el efectivo y con el propósito de repartirse el botín.

El parabrisas del camión con
El parabrisas del camión con múltiples impactos

Sin embargo, fuentes del caso le confirmaron a este medio que una mujer de 33 años, residente de la localidad tucumana de Sevil Pozo, se presentó esta madrugada en la Comisaría Comunitaria N°29 de la ciudad de Quimilí y entregó voluntariamente una caja con una suma de $21.140.000.

La mujer declaró que el dinero le había sido entregado hacía poco “por un familiar del camionero que simuló el robo”. Además, las fuentes del caso resaltaron que el monto justamente corresponde a lo denunciado.

Los elementos críticos en la investigación, centralizados en la recuperación integral del botín y la reconstrucción precisa de la logística del supuesto asalto, permitieron a las autoridades no solo refutar la denuncia, sino también evitar un perjuicio millonario para la empresa de transporte damnificada.

El camionero terminó detenido
El camionero terminó detenido

Los oficiales, tras verificar la ausencia de violencia y hallar el dinero, procedieron a la detención del conductor mientras la fiscalía analiza determinar el grado de participación del familiar del acusado.

El Ministerio Público se enfocó en establecer si el familiar actuó como cómplice o simplemente fue utilizado como facilitador del ocultamiento del dinero.

Temas Relacionados

EstafasSantiago del EsteroÚltimas NoticiasInseguridad

Últimas Noticias

Trasladaron a 19 miembros de “La Banda del Millón” a una cárcel con máxima seguridad

Se trata de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense y a pedido del fiscal del caso. Se da luego del escandaloso uso de celulares para ordenar y dirigir robos desde sus celdas

Trasladaron a 19 miembros de

“Dame la moto o te quemo”: un policía de Mar del Plata se defendió a los tiros de motochorros y evitó que lo robaran

El intento de asalto ocurrió en la esquina de Polonia e Irala. El oficial estaba vestido de civil. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video

“Dame la moto o te

“Tu libertad está en juego”: procesaron a la banda que extorsionó al soldado que se mató en la Quinta de Olivos

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó prisión preventiva y un embargo millonario para los siete involucrados

“Tu libertad está en juego”:

Un adolescente de 14 años provocó un trágico choque en Chivilcoy: un muerto y varios menores heridos

El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 30. Hay varios heridos hospitalizados

Un adolescente de 14 años

Quién era el docente universitario que apareció maniatado y asesinado en su departamento de Caballito

David Aguirre tenía 55 años y era director de una carrera universitaria en CABA. Por su muerte, sospechan de un “viudo negro”

Quién era el docente universitario
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El cambio de formato para la largada del Gran Premio de Australia que decidió la Fórmula 1

Fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono tras su expulsión

El cambio de reglamentación para clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana: el comunicado de la Liga Profesional

“Que vuelva a Argentina”: las duras críticas que recibió Balerdi en Francia tras errar un penal y quedar eliminado de la Copa

TELESHOW
Sol Pérez confesó cuál es

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

Manu Fanego, el artista integral que reflexiona sobre la inclusividad y las identidades: “No hay solo dos géneros”

Susana Giménez sorprendió con su look en traje de baño para grabar una publicidad

INFOBAE AMÉRICA

Tras permanecer tres décadas en

Tras permanecer tres décadas en un museo, se subastará de un Triceratops de 66 millones de años

Misión Artemisa III: ¿cuáles son las razones de la NASA para no enviar humanos a la Luna?

Más de 36 millones de kilos de arroz son retirados de supermercados por posible contaminación con vidrio

El nuevo álbum de Harry Styles reconfigura los arquetipos masculinos del pop contemporáneo

El precio del petróleo vuelve a tocar máximos desde el inicio del ataque a Irán: sube 7% en EEUU y arrastra a las bolsas