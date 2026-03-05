Denunció que le robaron más de $20 millones de sus empleadores: lo delató una familiar al devolver la plata

El conductor del camión denunció un robo (Fotos: Policía de Santiago del Estero)

Un caso reciente en Santiago del Estero expuso una vulgar estafa en el sector del transporte de carga. Un camionero simuló haber sido asaltado por piratas del asfalto mientras transportaba una suma de dinero perteneciente a la empresa para la que trabajaba. El conductor terminó detenido por “falsa denuncia y defraudación”, luego de que la policía recuperara la totalidad del dinero robado que, previamente, había sido entregado a una mujer.

El hombre arribó al hospital de la ciudad de Quimilí “con golpes y cortes visibles, en aparente estado de shock”, informaron fuentes de la Policía de Santiago del Estero a Infobae.

Eso motivó la inmediata intervención policial y del fiscal de turno, quien dispuso que se lleve a cabo la investigación y trabajos periciales a través de la división Criminalística. Además, ordenó el secuestro preventivo del camión y la realización del examen médico al conductor.

Sin embargo, desde el inicio, los agentes detectaron inconsistencias en el testimonio del camionero: la ausencia de vidrios rotos y rastros de otros vehículos resultaron incompatibles con la escena de un robo violento en ruta.

De acuerdo a las pruebas reunidas, el transportista habría sustraído el dinero en complicidad con un allegado domiciliado en la provincia de Tucumán, a quien le habría entregado el efectivo y con el propósito de repartirse el botín.

El parabrisas del camión con múltiples impactos

Sin embargo, fuentes del caso le confirmaron a este medio que una mujer de 33 años, residente de la localidad tucumana de Sevil Pozo, se presentó esta madrugada en la Comisaría Comunitaria N°29 de la ciudad de Quimilí y entregó voluntariamente una caja con una suma de $21.140.000.

La mujer declaró que el dinero le había sido entregado hacía poco “por un familiar del camionero que simuló el robo”. Además, las fuentes del caso resaltaron que el monto justamente corresponde a lo denunciado.

Los elementos críticos en la investigación, centralizados en la recuperación integral del botín y la reconstrucción precisa de la logística del supuesto asalto, permitieron a las autoridades no solo refutar la denuncia, sino también evitar un perjuicio millonario para la empresa de transporte damnificada.

El camionero terminó detenido

Los oficiales, tras verificar la ausencia de violencia y hallar el dinero, procedieron a la detención del conductor mientras la fiscalía analiza determinar el grado de participación del familiar del acusado.

El Ministerio Público se enfocó en establecer si el familiar actuó como cómplice o simplemente fue utilizado como facilitador del ocultamiento del dinero.