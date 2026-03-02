Crimen y Justicia

Murió una niña de 5 años que se ahogó comiendo girasol en una colonia menonita de La Pampa

Fue trasladada de urgencia al hospital por un taxista que reside en la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en Guatraché, pero no sobrevivió

Los menonitas arribaron a la provincia de La Pampa a fines de 1986, provenientes de México

Una niña de 5 años se ahogó mientras comía semillas de girasol. La menor fue trasladada desde la colonia menonita, ubicada en una zona rural de La Pampa, y, pese a los intentos de los médicos por reanimarla, no sobrevivió.

La Fiscalía de la III Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, con asiento en General Acha, informó que se inició una investigación a raíz del fallecimiento de una niña de 5 años de la colonia menonita.

La fiscal Virginia Antón confirmó a Infobae que la niña ingresó a las 23.15 de este domingo al Hospital de Alpachiri con signos vitales, donde el personal médico le realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos efectuados, falleció.

La nena fue asistida en primera instancia por su familia en el campo de la colonia y trasladada de urgencia al hospital por un taxista que reside en la Colonia Menonita Nueva Esperanza, ubicada en Guatraché.

Al llegar al Hospital de Alpachiri —luego de recorrer unos 35 kilómetros— la niña se encontraba inconsciente y en estado crítico: sin poder respirar, con poco pulso y pálida. El personal de guardia inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero pese a los esfuerzos realizados durante unos 40 minutos no logró revertir el cuadro.

La médica confirmó el deceso, pero no las causas. Por eso se realizó la autopsia en la mañana de este lunes. Estuvo a cargo de una médica forense de la Agencia de Investigación Científica (AIC), cuyo resultado determinó que la causa del deceso fue una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño.

La Fiscalía dispuso las actuaciones de rigor a fin de establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Otra tragedia

Hace tres meses murieron tres menonitas pampeanos en el río Negro. Los tres integrantes de la colonia menonita de Nueva Esperanza, de Guatraché, fueron arrastrados por la corriente.

El hecho ocurrió en noviembre de 2025, en la zona de Negro Muerto, en la provincia de Río Negro, donde desaparecieron tras ingresar al río durante la tarde de un domingo de intenso calor.

La denuncia por la desaparición fue radicada esa misma tarde e indicó que las tres personas se encontraban en el campo La Asunción, ubicado sobre la ruta 55, camino a Guardia Mitre, lugar al que habían llegado en busca de instalar nuevos emprendimientos.

La primera en ingresar al río para refrescarse fue Ana Neufeld, de 16 años. Minutos después fue arrastrada por la corriente. El intento de rescate resultó trágico: su padre, Jacobo Neufeld, y su hermano, David Neufeld (20), se lanzaron al agua para auxiliarla, pero ambos también fueron arrastrados. Al día siguiente aparecieron los tres cuerpos sin vida.

En La Pampa

Los menonitas arribaron a la provincia de La Pampa a fines de 1986, provenientes de México. Se establecieron en un campo de 10.000 hectáreas que formó parte de las estancias Remecó, a unos 40 kilómetros de Guatraché, donde fundaron una colonia agrícola que mantiene sus tradiciones culturales y religiosas.

*/Cristian Javier Acuña es director del portal InfoHuella

