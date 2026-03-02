Crimen y Justicia

A 15 días del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, se hace la audiencia preparatoria en la causa contra la enfermera

Gisella Dahiana Madrid eligió enfrentar a un jurado popular, por eso será juzgada por separado. Este lunes, desde las 10, se definirá la prueba que se va a producir

Guardar
Diego Maradona murió el 25
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 (AP Foto/Marcos Brindicci)

A 15 días de que inicie el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona a los siete profesionales de la salud imputados por el “homicidio simple con dolo eventual”, el caso contra la enfermera acusada que eligió ser juzgada por un jurado popular enfrenta la audiencia preparatoria. Será este lunes, desde las 10, ante la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, María Coello.

La pretensión de la acusación, encarnada por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, siempre fue que el juicio a la enfermera Gisella Dahiana Madrid sea después de que finalice el debate central contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, que comenzará el 17 de marzo.

“En un juicio por jurados, uno puede ‘preparar’ al testigo. Es perfectamente legal. Por supuesto, no hacerlo mentir. Sino prepararlo de manera que deba convencer al jurado. Pero en el juicio técnico uno no puede hacer lo mismo. Y estamos hablando de los mismos testigos. Por lo tanto, hay ahí un problema grave si el juicio por jurados se hace antes”, explicaron siempre las fuentes consultadas por el punto basal que genera el desdoblamiento de la causa.

Para entender esto, hay que retroceder un poco en el tiempo y destacar que la nulidad planteada luego del affaire de la ex jueza Julieta Makintach, que derivó en un nuevo juicio contra el neurocirujano, la psicóloga y compañía, no trastocó la separación de los debates dictaminada originalmente.

Dahiana Gisela Madrid (REUTERS/Matias Baglietto)
Dahiana Gisela Madrid (REUTERS/Matias Baglietto)

En abril del 2023, el juez de garantías Orlando Díaz decidió elevar a juicio la causa Maradona con ocho acusados. Los imputados son aquellos que tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa del partido de Tigre, donde finalmente murió Diego.

Una vez elevada a juicio la causa, se sorteó el tribunal oral encargado del juicio. De esa manera, quien tomó el expediente fue el TOC N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Makintach, quien ocupó la vacante que existía.

Ya con el tribunal conformado, como suele suceder en este tipo de expediente, llegaron todo tipo de apelaciones por parte de las defensas. Entre ellas, la de Rodolfo Baqué, defensor de Madrid, quien pidió que su defendida sea juzgada por juicio por jurados. El problema es que el resto quiso ir a un debate tradicional.

Los nuevos jueces del nuevo
Los nuevos jueces del nuevo juicio a Luque, Cosachov y compañía

La Cámara de Casación Bonaerense decidió darle la razón a Baque y ordenó que se hagan dos juicios: uno para la enfermera por jurados y otro técnico para el resto de los acusados. En ese contexto, se sorteó al TOC N°7 de San Isidro para que se haga cargo de juzgar a la enfermera.

Por el affaire Makintach, se dictaminó nulo el primer juicio técnico a los siete imputados y la jueza Coelho decidió que la continuación del debate contra Madrid quedaba sujeta a la definición sobre los alcances de la nulidad del juicio central.

Los nuevos jueces del nuevo juicio central que tomaron el caso -Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón- definieron que la medida solo aplica para el proceso donde se juzga a los otros 7 imputados, lo que destrabó el caso de Madrid.

Luque y Cosachov
Luque y Cosachov

Así se lleva a esta audiencia previa, en la que se definirá la prueba a producir. Baqué quiere también que ya se conozca la fecha.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaJuicio por juradosGisella Dahiana MadridSan Isidro

Últimas Noticias

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran forenses y vecinos

El proceso al streamer e imitador de Michael Jackson continuará este lunes con más testimonios. Qué reveló la audiencia inicial

Continúa el juicio a Felipe

Tiene 15 años y lo entregó su madre por haber matado a un vecino que había cobrado una indemnización

La víctima fue engañada por el sospechoso y sus dos cómplices, que están prófugos, con la supuesta venta de una moto. El menor inimputable tiene una medida de seguridad y le endilgan ser el autor material del crimen

Tiene 15 años y lo

Detuvieron en Rosario a un prófugo de la Justicia vinculado a la banda Los Menores

R. A. R. fue apresado durante un operativo realizado en la calle Echesortu

Detuvieron en Rosario a un

El traicionero ataque por la espalda en Munro para robar una botella y auriculares: los antecedentes del detenido

José David Torres, de 31 años y con cuatro condenas en su haber, fue indagado, pero no habló ante el fiscal que lo dejó preso

El traicionero ataque por la

El video de cómo un ladrón golpeó a una mujer en Vicente López para robarle: fue detenido

El sospechoso tenía antecedentes penales que datan de 2024 y 2025

El video de cómo un
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Todo sobre la presencia argentina

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar

La belleza de la semana: Berni y el regreso a las aulas

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes