A 15 días del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, se hace la audiencia preparatoria en la causa contra la enfermera

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 (AP Foto/Marcos Brindicci)

A 15 días de que inicie el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona a los siete profesionales de la salud imputados por el “homicidio simple con dolo eventual”, el caso contra la enfermera acusada que eligió ser juzgada por un jurado popular enfrenta la audiencia preparatoria. Será este lunes, desde las 10, ante la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, María Coello.

La pretensión de la acusación, encarnada por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, siempre fue que el juicio a la enfermera Gisella Dahiana Madrid sea después de que finalice el debate central contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, que comenzará el 17 de marzo.

“En un juicio por jurados, uno puede ‘preparar’ al testigo. Es perfectamente legal. Por supuesto, no hacerlo mentir. Sino prepararlo de manera que deba convencer al jurado. Pero en el juicio técnico uno no puede hacer lo mismo. Y estamos hablando de los mismos testigos. Por lo tanto, hay ahí un problema grave si el juicio por jurados se hace antes”, explicaron siempre las fuentes consultadas por el punto basal que genera el desdoblamiento de la causa.

Para entender esto, hay que retroceder un poco en el tiempo y destacar que la nulidad planteada luego del affaire de la ex jueza Julieta Makintach, que derivó en un nuevo juicio contra el neurocirujano, la psicóloga y compañía, no trastocó la separación de los debates dictaminada originalmente.

Dahiana Gisela Madrid (REUTERS/Matias Baglietto)

En abril del 2023, el juez de garantías Orlando Díaz decidió elevar a juicio la causa Maradona con ocho acusados. Los imputados son aquellos que tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa del partido de Tigre, donde finalmente murió Diego.

Una vez elevada a juicio la causa, se sorteó el tribunal oral encargado del juicio. De esa manera, quien tomó el expediente fue el TOC N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Makintach, quien ocupó la vacante que existía.

Ya con el tribunal conformado, como suele suceder en este tipo de expediente, llegaron todo tipo de apelaciones por parte de las defensas. Entre ellas, la de Rodolfo Baqué, defensor de Madrid, quien pidió que su defendida sea juzgada por juicio por jurados. El problema es que el resto quiso ir a un debate tradicional.

Los nuevos jueces del nuevo juicio a Luque, Cosachov y compañía

La Cámara de Casación Bonaerense decidió darle la razón a Baque y ordenó que se hagan dos juicios: uno para la enfermera por jurados y otro técnico para el resto de los acusados. En ese contexto, se sorteó al TOC N°7 de San Isidro para que se haga cargo de juzgar a la enfermera.

Por el affaire Makintach, se dictaminó nulo el primer juicio técnico a los siete imputados y la jueza Coelho decidió que la continuación del debate contra Madrid quedaba sujeta a la definición sobre los alcances de la nulidad del juicio central.

Los nuevos jueces del nuevo juicio central que tomaron el caso -Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón- definieron que la medida solo aplica para el proceso donde se juzga a los otros 7 imputados, lo que destrabó el caso de Madrid.

Luque y Cosachov

Así se lleva a esta audiencia previa, en la que se definirá la prueba a producir. Baqué quiere también que ya se conozca la fecha.