Crimen y Justicia

Un hombre estuvo 17 años preso, quedó en libertad y volvió a caer a los cinco meses por una serie de robos

El hombre cuenta con un amplio historial de antecedentes penales

Un detenido por robos en
Un detenido por robos en La Plata, había salido de la cárcel hace cinco meses tras cumplir una pena de 17 años (0221)

Un operativo policial desarrollado en la ciudad de La Plata permitió la detención de un hombre de 38 años acusado de cometer varios asaltos armados en una misma jornada. El hombre estuvo 17 años preso, pero había sido liberado hace cinco meses.

El acusado, con un historial que abarca más de 17 años de detenciones y condenas, fue apresado en el Barrio Hipódromo luego de una minuciosa labor policial. Autoridades locales destacaron la colaboración entre fuerzas de seguridad y el aporte de registros fílmicos para lograr la captura.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Plata, que deberá definir los próximos pasos judiciales en relación a los cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego, atribuidos en tres hechos distintos. El acusado se encontraba en libertad condicional desde hace menos de seis meses al momento de los hechos investigados.

La serie de robos que motivó el despliegue policial se inició en un comercio ubicado en 2 y 63, donde el sospechoso irrumpió armado y sustrajo dinero en efectivo. Luego se trasladó a otro local en 2 entre 48 y 49, donde repitió el modus operandi. Finalmente, ingresó a una vivienda en 55 entre 2 y 3, cometiendo otro asalto con intimidación.

Las cámaras de seguridad fueron esenciales para reconstruir el desplazamiento del sospechoso entre los distintos escenarios. El seguimiento visual permitió establecer coincidencias en la vestimenta, la fisonomía y la modalidad de actuación.

Las imágenes recolectadas fueron analizadas por personal de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales, quienes cruzaron datos con registros previos para confirmar la identidad del presunto autor. Esta labor fue determinante para solicitar la orden de allanamiento ante la fiscalía.

El lunes por la tarde, efectivos policiales concretaron el allanamiento en una vivienda de 116 entre 34 y 35, Barrio Hipódromo, donde hallaron al acusado.

Allí, se incautaron las prendas utilizadas en los robos y se recuperaron 3.800 dólares en efectivo que habían sido denunciados como robados.

La Policía de la Provincia
La Policía de la Provincia de Buenos Aires lo detuvo tras cometer tres ilícitos en el centro platense

El procedimiento incluyó la identificación de otros elementos vinculados a los hechos, como mochilas y accesorios reconocidos por las víctimas a partir de los registros fílmicos. Los investigadores valoraron la rapidez de la reacción policial, que permitió detener al sospechoso antes de que pudiera abandonar la ciudad o desprenderse de las pruebas.

Una vez formalizada la detención, el hombre quedó inmediatamente a disposición de la UFI N°3 de La Plata, que lo imputó por los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego en tres hechos”.

La causa avanzará en las próximas horas con nuevas declaraciones y peritajes sobre los objetos recuperados.

Pese a que la identidad del detenido no fue difundida oficialmente, el hombre cuenta con un extenso prontuario.

Según se reconstruyó a partir de fuentes judiciales, fue arrestado ese año por robo calificado y permaneció preso hasta 2015. Posteriormente, fue condenado nuevamente por robo con arma de fuego, cumpliendo otra pena hasta 2019. Tras un nuevo arresto por desobediencia, entre 2021 y 2025 volvió a la cárcel, en la Unidad Penal N°12 de Gorina, hasta recuperar la libertad en septiembre del año pasado.

A partir de ahora, la investigación continuará para determinar si existen otros hechos recientes que puedan vincularse al acusado. La fiscalía analizará los antecedentes y evaluará medidas de seguridad adicionales en función del desarrollo procesal.

