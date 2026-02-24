Crimen y Justicia

Estafaba a comerciantes con comprobantes truchos de transferencias y lo detuvieron

El operativo, realizado en una vivienda de Los Hornos se llevó a cabo después de una investigación iniciada por reiterados engaños

Guardar
El cartel de advertencia con
El cartel de advertencia con la foto de un hombre identificado como el estafador en Los Hornos (Foto: Policía bonaerense)

La Policía de la localidad platenense de Los Hornos detuvo a un hombre en una vivienda de la zona, tras la denuncia de varios comerciantes que habían sido estafados. El acusado utilizaba comprobante de transferencia para justificar el pago pero el dinero no ingresaba a los locales.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se realizó este lunes en una vivienda ubicada en calle 142 entre 72 y 73, como resultado de una orden de registro y secuestro emitida por las autoridades judiciales. La investigación comenzó a partir de reiteradas quejas sobre un modus operandi que afectó a kioscos, casas de comidas y heladerías, entre otros comercios.

El hombre quedó alojado en
El hombre quedó alojado en una comisaría de La Plata (Foto: Policía bonaerense)

Una de las víctimas, de 26 años, denunció que el hombre había concurrido a su comercio, tomó la mercadería que quería llevarse y le mostró la imagen del comprobante de transferencia; sin embargo, el dinero no ingresó a su cuenta. La maniobra fue detectada en otros comercios de la jurisdicción, cuyos propietarios detallaron que el mismo sujeto, de barba prominente, utilizaba siempre la misma estrategia: seleccionaba productos, exhibía un comprobante de pago por transferencias bancaria y, una vez entregados los productos, se retiraba del local.

Ante estos hechos, el personal del Grupo Técnico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría 3ra de Los Hornos dio incio a la búsqueda del sospechoso a partir de la recolección de testimonios y del análisis de registros de video y descripciones física. Fue así que las autoridades lograron localizar al presunto autor de 37 años, identificado como N. F. S. C.

Tras reunir los elementos probatorios, el personal policial solicitó la correspondiente orden de registro y secuestro para el domicilio del sospechoso.

Secuestraron un teléfono míovil en
Secuestraron un teléfono míovil en el domicilio del sospechoso (Foto: Policía bonaerense)

El procedimiento lo autorizó la UFIyJ N° 11 y fue supervisado por el Juzgado de Garantías N° 3. Durante la requisa, se secuestró un equipo de telefonía celular marca Samsung, considerado un elemento relevante para la causa, y se procedió a la detención. La comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 permitió informar de inmediato al agente fiscal, quien avaló la detención.

La causa fue caratulada como estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal. El detenido permanece alojado a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Detuvieron a dos hombres en Mar del Plata que estafaban y golpeaban a las víctimas

Los sospechosos detenidos
Los sospechosos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en Mar del Plata a principio de mes tras un intento de estafa violento en un gimnasio ubicado en City Hall, calle Moreno 2600, donde agredieron físicamente al dueño durante el engaño. Los sospechosos, de 47 y 37 años, intentaron cobrar $80.000 por 19 bidones de productos de limpieza nunca solicitados, presentándose como empleados de una empresa del rubro.

La investigación judicial logró asociar a los involucrados con hechos similares en otros comercios utilizando la misma modalidad que consistía en ingresar, hacerse pasar por personal de limpieza y exigir el pago inmediato de grandes sumas mediante documentos apócrifos. Esta evidencia surgió tras el análisis de la documentación y remitos incautados en el operativo, que posteriormente se confirmó carecían de datos comerciales válidos.

Según detallaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, los agresores golpearon al propietario, un comerciante de 60 años, provocándole una herida profunda en el labio con lesión muscular, razón por la cual debió recibir atención médica especializada. Luego de la agresión, los acusados huyeron en un Volkswagen Saveiro, pero fueron interceptados tras un operativo cerrojo en las inmediaciones de Bolívar y Diagonal Álvarez, donde la Patrulla Municipal realizó la detención.

El fiscal Fernando Berlingeri, titular de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso la aprehensión de uno de los imputados por lesiones graves, mientras que el fiscal David Bruna, de la UFI N° 10 de Delitos Económicos, ordenó la detención de ambos por estafa, así como el secuestro del vehículo y su traslado a la Unidad Penal N° 44, donde permanecen a disposición de la justicia.

Temas Relacionados

estafadoresLos HornosLa Platadetenidosúltimas noticias

Últimas Noticias

Robaron a un matrimonio de jubilados en su departamento en Mar del Plata: ingresaron por la puerta del edificio

Ocurrió el viernes pasado en una unidad del quinto piso. Se llevaron dinero. Las víctimas decidieron no realizar la denuncia y no brindar precisiones respecto a los asaltantes

Robaron a un matrimonio de

Liberaron a los padres de la beba que murió en Ensenada, pero la causa por abuso y abandono de persona sigue abierta

La Justicia considera que no existen las pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva. La principal hipótesis es que murió a causa de un reflejo vasovagal, que podría ser consecuencia de una situación de abuso

Liberaron a los padres de

Un adolescente de 14 años murió cuando intentó robarle a un policía junto a otros tres cómplices en Lanús

El menor formaba parte de la banda que sorprendió al efectivo en una esquina de la localidad bonaerense. El resto de la banda delictiva se dio a la fuga

Un adolescente de 14 años

Bajaron todos los delitos en CABA y es la segunda ciudad con menor tasa de homicidios en América

Se presentó el mapa 2025 con algunos guarismos por debajo de cifras históricas. El Jefe de Gobierno remarcó la problemática con los reincidentes y dijo que “se deberían aplicar todos los agravantes posibles a quien usa un menor”. Las trabas por la Ley de Salud Mental y la política de expulsión para los extranjeros detenidos

Bajaron todos los delitos en

Por un choque en Puerto Madero se descubrió el negocio de lavado de dinero del cuñado de “El Mencho” en el país

Gerardo González Valencia cumple perpetua en EEUU, pero antes vivió en Argentina y Uruguay. En la justicia federal hay una causa con dos imputados en juicio. Un prefecto fue la clave

Por un choque en Puerto
DEPORTES
Tenía problemas de salud, bajó

Tenía problemas de salud, bajó 80 kilos y se convirtió en el “abuelo fisicoculturista”: “Comía sin control, mi vida estaba en riesgo”

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

Los emotivos mensajes de los hijos de Marcelo Gallardo tras el anuncio de su salida de River Plate: “El más grande, lejos”

Se completó la clasificación y comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II

Una estrella de la NBA encendió el debate: con qué leyenda del básquet comparó a Lionel Messi

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania conmemora cuatro años desde

Ucrania conmemora cuatro años desde el inicio de la invasión rusa

Yurii Klymenko, embajador de Ucrania: “Rusia no logró quebrantar nuestro espíritu, solo fortaleció la determinación de defender la patria”

Fermín Torrano, corresponsal en Ucrania: “Rusia ya ha perdido la guerra, hay que ver si los ucranianos la pueden ganar”

Cuatro años de guerra en Ucrania en fotos: el conflicto que cambió Europa

Cuatro años de guerra en Ucrania: lo que dicen los números de un conflicto que no termina