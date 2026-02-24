Estafaba a comerciantes con comprobantes truchos de transferencias y lo detuvieron

El cartel de advertencia con la foto de un hombre identificado como el estafador en Los Hornos (Foto: Policía bonaerense)

La Policía de la localidad platenense de Los Hornos detuvo a un hombre en una vivienda de la zona, tras la denuncia de varios comerciantes que habían sido estafados. El acusado utilizaba comprobante de transferencia para justificar el pago pero el dinero no ingresaba a los locales.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se realizó este lunes en una vivienda ubicada en calle 142 entre 72 y 73, como resultado de una orden de registro y secuestro emitida por las autoridades judiciales. La investigación comenzó a partir de reiteradas quejas sobre un modus operandi que afectó a kioscos, casas de comidas y heladerías, entre otros comercios.

El hombre quedó alojado en una comisaría de La Plata (Foto: Policía bonaerense)

Una de las víctimas, de 26 años, denunció que el hombre había concurrido a su comercio, tomó la mercadería que quería llevarse y le mostró la imagen del comprobante de transferencia; sin embargo, el dinero no ingresó a su cuenta. La maniobra fue detectada en otros comercios de la jurisdicción, cuyos propietarios detallaron que el mismo sujeto, de barba prominente, utilizaba siempre la misma estrategia: seleccionaba productos, exhibía un comprobante de pago por transferencias bancaria y, una vez entregados los productos, se retiraba del local.

Ante estos hechos, el personal del Grupo Técnico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría 3ra de Los Hornos dio incio a la búsqueda del sospechoso a partir de la recolección de testimonios y del análisis de registros de video y descripciones física. Fue así que las autoridades lograron localizar al presunto autor de 37 años, identificado como N. F. S. C.

Tras reunir los elementos probatorios, el personal policial solicitó la correspondiente orden de registro y secuestro para el domicilio del sospechoso.

Secuestraron un teléfono míovil en el domicilio del sospechoso (Foto: Policía bonaerense)

El procedimiento lo autorizó la UFIyJ N° 11 y fue supervisado por el Juzgado de Garantías N° 3. Durante la requisa, se secuestró un equipo de telefonía celular marca Samsung, considerado un elemento relevante para la causa, y se procedió a la detención. La comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 permitió informar de inmediato al agente fiscal, quien avaló la detención.

La causa fue caratulada como estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal. El detenido permanece alojado a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Detuvieron a dos hombres en Mar del Plata que estafaban y golpeaban a las víctimas

Los sospechosos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en Mar del Plata a principio de mes tras un intento de estafa violento en un gimnasio ubicado en City Hall, calle Moreno 2600, donde agredieron físicamente al dueño durante el engaño. Los sospechosos, de 47 y 37 años, intentaron cobrar $80.000 por 19 bidones de productos de limpieza nunca solicitados, presentándose como empleados de una empresa del rubro.

La investigación judicial logró asociar a los involucrados con hechos similares en otros comercios utilizando la misma modalidad que consistía en ingresar, hacerse pasar por personal de limpieza y exigir el pago inmediato de grandes sumas mediante documentos apócrifos. Esta evidencia surgió tras el análisis de la documentación y remitos incautados en el operativo, que posteriormente se confirmó carecían de datos comerciales válidos.

Según detallaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, los agresores golpearon al propietario, un comerciante de 60 años, provocándole una herida profunda en el labio con lesión muscular, razón por la cual debió recibir atención médica especializada. Luego de la agresión, los acusados huyeron en un Volkswagen Saveiro, pero fueron interceptados tras un operativo cerrojo en las inmediaciones de Bolívar y Diagonal Álvarez, donde la Patrulla Municipal realizó la detención.

El fiscal Fernando Berlingeri, titular de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso la aprehensión de uno de los imputados por lesiones graves, mientras que el fiscal David Bruna, de la UFI N° 10 de Delitos Económicos, ordenó la detención de ambos por estafa, así como el secuestro del vehículo y su traslado a la Unidad Penal N° 44, donde permanecen a disposición de la justicia.