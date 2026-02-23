Crimen y Justicia

Detuvieron a tres personas por traficar casi 4 kilos de cocaína adosada al cuerpo y oculta dentro de su calzado

Fue en un operativo de la Gendarmería Nacional en la localidad de Libertador General San Martín


Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron cargamentos de cocaína ocultos en el cuerpo y en plantillas de calzado durante un operativo de control en la provincia de Jujuy, resultando en detenidos (Gendarmería Nacional)

Un control de rutina en una de las principales rutas de Jujuy derivó en la detención de tres personas y el decomiso de una cantidad significativa de estupefacientes. En el marco de los operativos habituales de la Gendarmería Nacional Argentina, los agentes interceptaron un colectivo de larga distancia en la localidad de Libertador General San Martín. Durante la inspección, surgieron indicios que derivaron en un hallazgo inesperado: casi cuatro kilos de cocaína ocultos en el cuerpo y calzado de tres pasajeros.

El procedimiento se llevó a cabo en la Sección “Libertador General San Martín”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”. Este tipo de controles forma parte de la estrategia de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en corredores clave del norte argentino, una región identificada como punto de paso en el traslado de sustancias ilícitas hacia distintos destinos del país.

Según informó el portal Todo Jujuy, la operación comenzó cuando los uniformados advirtieron anomalías en la vestimenta de dos mujeres que viajaban entre los pasajeros. El personal de la Gendarmería procedió a realizar una inspección más minuciosa, detectando paquetes adheridos al cuerpo de ambas, sujetos debajo de la ropa.

Durante la pesquisa, los gendarmes también identificaron a un hombre que ocultaba envoltorios en las plantillas de su calzado.

De acuerdo con el reporte oficial, la droga secuestrada alcanzó un peso total de 3 kilos 989 gramos, resultado que se confirmó tras las pruebas de campo realizadas en el lugar.

El hallazgo de los estupefacientes motivó la intervención inmediata de la Justicia Federal, que dispuso la detención de los tres implicados y el secuestro de la sustancia como elemento de prueba.

La causa quedó caratulada como violación a la Ley de Estupefacientes, bajo la órbita del juzgado federal con competencia en la jurisdicción. El cargamento incautado fue enviado a los laboratorios oficiales para su análisis y resguardo como prueba judicial.


La droga secuestrada alcanzó un peso total de 3 kilos 989 (gramos@gendarmeria)

Transportaban más de 20 toneladas de un químico usado para elaborar cocaína

Un mes atrás, un operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba detectó la presencia de más de 20 toneladas de carbonato de sodio en un camión que se dirigía hacia el norte del país.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto, donde los efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” detuvieron la marcha del vehículo con acoplado, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 708.

Las autoridades inspeccionaron el rodado, que circulaba con un itinerario desde Río Negro hacia Catamarca. Al acercarse, detectaron que había bolsas de grandes dimensiones con la mencionada sustancia, utilizada como precursor químico clave en la elaboración de pasta base y cocaína. En total determinaron que había 27.500 kilos del producto, de acuerdo con la información publicada por la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

Al solicitar la documentación correspondiente, los gendarmes se encontraron con que el conductor no disponía de la misma. Le indicaron que, al carecer de los papeles legales obligatorios para este tipo de traslado, estaba cometiendo una infracción a la normativa vigente.

Ante la irregularidad, y bajo la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto con el inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, se dispuso el secuestro de la totalidad del cargamento.

El carbonato de sodio incautado, por su volumen y características, fue considerado un hallazgo de relevancia para la prevención del desvío de sustancias utilizadas en la producción de estupefacientes, en el marco de lo establecido por el Artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes.















