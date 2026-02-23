Delincuentes robaron dos escuelas de La Plata a días del inicio de clases

La fachada de la escuela en La Plata, escenario de un reciente robo que conmociona a la comunidad educativa. (Google Maps)

Durante la madrugada de ayer, las instalaciones de la Secundaria N° 52 y la Primaria N° 62, de La Plata, resultaron blanco de un hecho delictivo que aún deja interrogantes en la comunidad. Delincuentes ingresaron al edificio, forzaron accesos y sustrajeron elementos de valor, sin que hasta el momento existan sospechosos identificados. Todo sucedió a días del comienzo de clases.

La secuencia de los hechos comenzó a trascender cuando la directora del nivel secundario recibió una comunicación urgente por parte de la máxima autoridad de la Primaria N° 62.

Según informaron fuentes institucionales, la llamada advirtió sobre la presencia de desconocidos en el edificio ubicado en calle 131 entre 77 y 78, en pleno centro de Altos de San Lorenzo. Ambas mujeres acudieron rápidamente al lugar para constatar el estado de las instalaciones.

Según informó el portal 0221, al arribar, las funcionarias notaron que la reja interna que da acceso al sector de secundaria estaba levantada y que la puerta de la dirección se encontraba abierta. Estos elementos demostraron que los intrusos lograron vulnerar la seguridad perimetral del establecimiento. Mientras realizaban la inspección, la alarma del colegio permanecía activa y se disparó en el momento en que el personal institucional ingresó a las oficinas.

El hecho generó preocupación en la comunidad educativa, ya que los responsables de las escuelas confirmaron el faltante de varios elementos de valor fundamentales para el funcionamiento diario, aunque no se difundió oficialmente el detalle de lo sustraído.

Según testimonios de fuentes cercanas a la causa, entre los objetos robados se encontrarían equipos informáticos y material didáctico utilizado por alumnos y docentes.

La ausencia de cámaras de seguridad en la zona complica la investigación. Hasta el momento, no existen pistas claras sobre los autores del hecho y tampoco se registraron testigos presenciales que hayan observado movimientos inusuales en el área durante la noche.

La Policía busca a los responsable (Noticias XFN)

Personal policial trabajó en el lugar durante la mañana de ayer, realizando pericias y levantando posibles huellas que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso el relevamiento de cámaras privadas y la toma de declaraciones a vecinos y empleados de la institución. Según fuentes judiciales, la investigación se orienta a determinar si los autores contaban con información previa acerca de los horarios y el funcionamiento de las alarmas de la escuela.

Una madre se quedó con el dinero de la fiesta de egresados del curso de su hijo

A finales de diciembre, un grupo de padres de la localidad chubutense de Esquel denunció a la madre de un alumno por el presunto robo del dinero que iba a ser destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Nº 735.

Se trata de una suma millonaria para el evento de fin de curso, según expuso públicamente Fabiana, la mamá de otro alumno egresado.

La acusación involucró a C. A., quien era la responsable de centralizar y administrar el dinero recaudado en los últimos meses por las familias y los estudiantes.

El caso se destapó horas antes de la celebración, cuando varios padres comenzaron a advertir ciertas irregularidades en los pagos a proveedores. Según informó el portal ADN Sur, la preocupación aumentó cuando trascendió la cifra que habría sido gestionada por la madre denunciada: alrededor de 15 millones de pesos.

La falta de documentación y la ausencia de información clara sobre el destino de los fondos generaron malestar entre los padres y los alumnos. La situación provocó que parte de los gastos de la fiesta quedaran sin cubrir.

Otro elemento que generó sospechas fue la actitud de la mujer en los grupos de padres: “Nos bloqueó a todos, pero llamativamente no sale del grupo de padres de WhatsApp”, señalaron desde el entorno de las familias afectadas.

A pesar de la crisis, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que la acusada liberara parte de los fondos y radicaran la denuncia Los gastos que faltaban cubrir se solventaron con recursos generados por la venta de entradas y por una cantina organizada durante el propio evento.