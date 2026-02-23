Crimen y Justicia

Delincuentes robaron dos escuelas de La Plata a días del inicio de clases

El hecho ocurrió en un edificio donde funcionan una secundaria y una primaria. Hasta el momento, no hay sospechosos. La falta de cámaras de seguridad en la zona complica el trabajo de las autoridades

Guardar
La fachada de la escuela
La fachada de la escuela en La Plata, escenario de un reciente robo que conmociona a la comunidad educativa. (Google Maps)

Durante la madrugada de ayer, las instalaciones de la Secundaria N° 52 y la Primaria N° 62, de La Plata, resultaron blanco de un hecho delictivo que aún deja interrogantes en la comunidad. Delincuentes ingresaron al edificio, forzaron accesos y sustrajeron elementos de valor, sin que hasta el momento existan sospechosos identificados. Todo sucedió a días del comienzo de clases.

La secuencia de los hechos comenzó a trascender cuando la directora del nivel secundario recibió una comunicación urgente por parte de la máxima autoridad de la Primaria N° 62.

Según informaron fuentes institucionales, la llamada advirtió sobre la presencia de desconocidos en el edificio ubicado en calle 131 entre 77 y 78, en pleno centro de Altos de San Lorenzo. Ambas mujeres acudieron rápidamente al lugar para constatar el estado de las instalaciones.

Según informó el portal 0221, al arribar, las funcionarias notaron que la reja interna que da acceso al sector de secundaria estaba levantada y que la puerta de la dirección se encontraba abierta. Estos elementos demostraron que los intrusos lograron vulnerar la seguridad perimetral del establecimiento. Mientras realizaban la inspección, la alarma del colegio permanecía activa y se disparó en el momento en que el personal institucional ingresó a las oficinas.

El hecho generó preocupación en la comunidad educativa, ya que los responsables de las escuelas confirmaron el faltante de varios elementos de valor fundamentales para el funcionamiento diario, aunque no se difundió oficialmente el detalle de lo sustraído.

Según testimonios de fuentes cercanas a la causa, entre los objetos robados se encontrarían equipos informáticos y material didáctico utilizado por alumnos y docentes.

La ausencia de cámaras de seguridad en la zona complica la investigación. Hasta el momento, no existen pistas claras sobre los autores del hecho y tampoco se registraron testigos presenciales que hayan observado movimientos inusuales en el área durante la noche.

La Policía busca a los
La Policía busca a los responsable (Noticias XFN)

Personal policial trabajó en el lugar durante la mañana de ayer, realizando pericias y levantando posibles huellas que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso el relevamiento de cámaras privadas y la toma de declaraciones a vecinos y empleados de la institución. Según fuentes judiciales, la investigación se orienta a determinar si los autores contaban con información previa acerca de los horarios y el funcionamiento de las alarmas de la escuela.

Una madre se quedó con el dinero de la fiesta de egresados del curso de su hijo

A finales de diciembre, un grupo de padres de la localidad chubutense de Esquel denunció a la madre de un alumno por el presunto robo del dinero que iba a ser destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Nº 735.

Se trata de una suma millonaria para el evento de fin de curso, según expuso públicamente Fabiana, la mamá de otro alumno egresado.

La acusación involucró a C. A., quien era la responsable de centralizar y administrar el dinero recaudado en los últimos meses por las familias y los estudiantes.

El caso se destapó horas antes de la celebración, cuando varios padres comenzaron a advertir ciertas irregularidades en los pagos a proveedores. Según informó el portal ADN Sur, la preocupación aumentó cuando trascendió la cifra que habría sido gestionada por la madre denunciada: alrededor de 15 millones de pesos.

La falta de documentación y la ausencia de información clara sobre el destino de los fondos generaron malestar entre los padres y los alumnos. La situación provocó que parte de los gastos de la fiesta quedaran sin cubrir.

Otro elemento que generó sospechas fue la actitud de la mujer en los grupos de padres: “Nos bloqueó a todos, pero llamativamente no sale del grupo de padres de WhatsApp”, señalaron desde el entorno de las familias afectadas.

A pesar de la crisis, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que la acusada liberara parte de los fondos y radicaran la denuncia Los gastos que faltaban cubrir se solventaron con recursos generados por la venta de entradas y por una cantina organizada durante el propio evento.

Temas Relacionados

roboescuelasclasesLa Plata

Últimas Noticias

Secuestraron varios tipos de drogas en un operativo realizado en una fiesta electrónica en Córdoba

Las autoridades utilizaron canes especializados para poder identificar los estupefacientes, que incluían dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana

Secuestraron varios tipos de drogas

Balearon a un hombre en la entrada de supermercado de Rosario y encontraron una nota mafiosa

El ataque se produjo en el ingreso de la cochera del comercio, ubicado en la calle Ocampo y Chacabuco del barrio República La Sexta

Balearon a un hombre en

Desarticularon un búnker narco en Merlo: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína lista para vender

La investigación se inció a partir de la denuncia de vecinos de la zona por constantes peleas en la zona. Secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares en el domicilio señalado

Desarticularon un búnker narco en

Hallaron el cuerpo de una mujer en un baldío de Punta Mogotes y por el crimen detuvieron a su pareja

El hombre relató a las autoridades que la mujer había salido de su casa por la tarde. Lo detuvieron al conocer los resultados de la autopsia: el motivo de la muerte fue asfixia mecánica

Hallaron el cuerpo de una

Juzgan a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo durante un incendio en su departamento de Belgrano

Melchor Rodrigo terminó con el 90% del cuerpo quemado mientras dormía en un sillón. El acusado, en cambio, dejó su casa ileso. La pena en expectativa es de 20 años de cárcel

Juzgan a Felipe Pettinato por
DEPORTES
Franco Colapinto se prepara para

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

La selección argentina cayó 4-0 ante Brasil en el Sudamericano femenino Sub 20

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

China eleva la tensión con

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón