Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer acusada de robarle al guitarrista de Pappo en el barrio porteño de Caballito

Daniel “Alambre” González fue engañado por una pareja, que simuló ser inquilina del edificio en el que vive. La Policía de la Ciudad recuperó la mayoría de los bienes sustraídos. Hay un prófugo

La Policía de la Ciudad detuvo a una sospechosa por el robo a Daniel "Alambre" González

La Policía de la Ciudad detuvo en el partido bonaerense de San Martín a una mujer de 35 años y recuperó gran parte de los elementos que habían sido robados en un asalto ocurrido días atrás en el barrio de Caballito al músico Daniel “Alambre” Guillermo González, exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano.

La sospechosa fue arrestada tras un procedimiento realizado este sábado alrededor de las 10, luego de que el personal policial avanzara con tareas investigativas en torno al hecho.

El robo ocurrió el 15 de febrero pasado, cuando el músico fue sorprendido al ingresar a un edificio, ubicado sobre avenida Avellaneda, por una pareja que lo amenazó en el ascensor y lo obligó a entrar a su departamento, donde le robaron instrumentos y otros elementos de valor.

Daniel “Alambre” González
Daniel “Alambre” González

De acuerdo a lo denunciado, los asaltantes se llevaron distintas guitarras eléctricas y 15 pedales de diferentes marcas importadas, además de documentación personal, dinero en efectivo, un teléfono celular y también lo forzaron a realizar una transferencia mediante billetera virtual.

En el marco de la investigación, los efectivos lograron establecer, a través de las cámaras de seguridad, el sistema por el que la víctima hizo la transferencia y los movimientos previos de los delincuentes, la información del perfil de los autores.

A partir de lo cual identificaron la propiedad de ambos y solicitaron al magistrado interviniente la correspondiente orden de allanamiento.

Con la orden otorgada, el personal irrumpió en el domicilio de Pueyrredón al 5700, en Billinghurst, partido bonaerense de San Martín, con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Una mujer detenida por el
Una mujer detenida por el robo a Daniel "Alambre" González en Caballito

Los agentes aseguraron el lugar y realizaron la requisa en presencia de testigos, donde se secuestraron once pedaleras de distintas marcas, transformadores y cables de conexión, un reloj smartwatch de aluminio, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. En esa propiedad, al mismo tiempo, fue detenida la imputada, mientras se mantiene la búsqueda de su cómplice.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro, quien dispuso el traslado de la detenida a una dependencia policial de la policía porteña.

Solidaridad de músicos

La noticia de la pérdida de los instrumentos provocó una reacción inmediata en la comunidad musical, que organizó una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos” con el objetivo de ayudarlo a recuperar sus herramientas de trabajo. A la campaña se sumaron referentes como Ricardo Mollo y decenas de músicos, quienes manifestaron su apoyo a través de redes sociales.

“Nuestro amigo ha perdido absolutamente todo en el robo, incluidas sus guitarras. Solo un músico, un artista, sabe lo que significa esto a nivel anímico, espiritual y también laboral, porque es su fuente de laburo, de ingresos. De vida. Los criminales lo golpearon de una manera horrible, lo maniataron y doparon, tras lo cual le robaron absolutamente todas sus pertenencias”, escribió Oscar Giunta, percusionista y amigo de González.

“Las guitarras en cuestión son modelos y ejemplares únicos, con lo cual es imposible revenderlas o comprarlas sin quedar legal y penalmente expuestos de manera inmediata. Si las ven en Marketplace, tiendas de música, ferias de instrumentos robados o dan con ellas por cualquier vía, den aviso de inmediato", pidió.

González es considerado una figura histórica del blues y el rock argentino. Formó parte de bandas emblemáticas como MAM y Alambre y la Doble Nelson y compartió escenarios con músicos como Pappo, David Lebón y Raúl Porchetto.

