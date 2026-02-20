Crimen y Justicia

“Vamos a cobrar sí o sí”, la extorsión tras una inversión cripto que salió mal y terminó con tres detenidos

Se pactó la entrega controlada del dinero exigido por los delincuentes y fue así que los atraparon. Dos de ellos se movían en un auto robado y un chileno era el cabecilla

El momento del arresto en
El momento del arresto en la estación de servicio de Mar del Plata

Una inversión en criptomonedas que salió mal terminó con dos enviados del presunto inversionista en la oficina de Mar del Plata de un hombre de 28 años. No fueron a saludarlo, sino a extorsionarlo para que le devuelva el capital con intereses a un tal Matías Irusta, que en realidad no se llama así y es de nacionalidad chilena. La víctima no lo dudó y fue y denunció ante la Policía Bonaerense la maniobra: todos los sospechosos fueron detenidos en una entrega controlada en una estación de servicio.

Le dijeron que iban a cobrar la plata ‘sí o sí’ o, si no, que se abstenga a las consecuencias”, contaron las fuentes del caso a Infobae la maniobra extorsiva por medio de la cual le pedían 5 mil dólares y que terminó con los tres estafadores en la cárcel este jueves, en un caso denominado por las autoridades “la banda de los cobradores”.

La causa por extorsión la investiga la UFI N°12 del departamento judicial de Mar del Plata, a cargo de Luis Alberto Ferreyra, y tiene como aprehendidos a Alex A.B.S., chileno de 53 años, a Donato M., de 44, y a Franco A., de 32.

A los sospechosos les secuestraron una Renault Sandero con pedido de secuestro activo y un Chevrolet Aveo con las patentes cambiadas. También les incautaron tres celulares, detallaron las fuentes del caso.

Los autos secuestrados
Los autos secuestrados

Este jueves, tras la denuncia radicada 24 horas ante la DDI Mar del Plata por la extorsión y las amenazas para que pague USD 5.000 en concepto de resarcimiento por una inversión fallida en criptomonedas, se pactó encuentro con los sospechosos bajo la modalidad de pago controlado.

El pago

Los agentes de la DDI fueron a las 11 junto a la víctima hasta la estación de servicio ubicada en la avenida Independencia y General Roca de Mar del Plata, al encuentro de los extorsionadores, completaron cómo fue el procedimiento.

Los tres sospechosos llegaron en dos autos (Renault Sandero y Chevrolet Aveo) y, tras descender de los vehículos, comenzaron a observar a la víctima y a separarse, en una clara maniobra de “cubrir todos los ángulos de escape”; detallaron a este medio lo sucedido en la estación de servicio.

Uno de los sospechosos se acercó a la víctima y comenzó a amedrentarlo. En ese contexto, le hizo entrega de un sobre con dinero. Y entonces actuaron los policías.

Todo lo incautado por la DDI
Todo lo incautado por la DDI

Tras poner a resguardo a la víctima, los policías detuvieron en simultáneo a los tres sospechosos y les secuestraron sus teléfonos, que quedaron a resguardo de la Justicia para ser peritados.

En relación a los vehículos, se estableció que la Renault Sandero había sido robada el pasado 3 de septiembre en La Matanza, en una causa que lleva la UFI N°3 de ese distrito. Por lo que el fiscal del caso dispuso el secuestro de los dos coches.

Los detenidos esperan la indagatoria ante el fiscal del caso en la causa por “extorsión”. Aunque el funcionario judicial, además, dispuso que Donato M. y Franco A. también sean imputados del delito de encubrimiento por haber llegado en el Chevrolet que había sido robado en La Matanza.

Mientras tanto, los tres quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

