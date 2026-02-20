Crimen y Justicia

La Policía Federal decomisó más de 25 kilos de cocaína en operativos llevados a cabo en Santiago del Estero y Salta

El primero se realizó en la Ruta Nacional N° 34 en la localidad de Pozo Hondo, Departamento Jiménez con cuatro detenidos. El otro, en la terminal de Orán

La Policía Federal Argentina realiza
La Policía Federal Argentina realiza un operativo en Santiago del Estero, donde incautó cocaína de un ómnibus de larga distancia y detuvo a varias personas implicadas. (Policía Federal)

La Policía Federl decomisó más de 25 kilos de cocaína en dos operativos llevados a cabo en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

Según pudo saber Infobae, en una operación realizada en la provincia de Santiago del Estero, personal de las fuerzas de seguridad federales detuvo a un ómnibus de larga distancia que transitaba por la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Pozo Hondo, a unos 60 kilómetros de la capital provincial.

La jornada comenzó con la implementación de un control vehicular, dispuesto por la Jefatura de la dependencia interviniente, tras recibir información que señalaba el movimiento sospechoso de un vehículo de pasajeros en la zona. El despliegue incluyó el uso de un can detector de narcóticos y la presencia de personal especializado, en el marco de un procedimiento preventivo orientado a interceptar posibles cargas ilegales.

Alrededor de las primeras horas del día, el control detuvo la marcha de un ómnibus Mercedes Benz, modelo O-500 RSD, identificado con la inscripción “OJEDA TOURS MIX” y dominio JRN916, en el que viajaban quince personas, incluidos dos choferes y una coordinadora. El conductor indicó que el recorrido había partido de la ciudad de Orán, Salta, con destino a la capital de la provincia de Córdoba.

Durante la inspección inicial, el binomio cinotécnico compuesto por el can “D123” Yana marcó la posible presencia de drogas en una de las bodegas, ubicada debajo de un escalón cubierto por una tapa metálica, en la zona donde se hallan las baterías del vehículo. Personal de las fuerzas, en presencia de testigos, procedió a la apertura del compartimiento y extrajo dos cajas de cartón selladas con cinta engomada.

En el interior de las cajas se hallaron doce “ladrillos” compactos. El procedimiento incluyó la realización de pruebas orientativas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína. La droga fue inmediatamente incautada, conforme dispuso el magistrado de turno, quien también ordenó la detención del conductor, los choferes y la coordinadora, así como el secuestro preventivo del ómnibus completo y su traslado para una revisión exhaustiva en sede policial. Finalmente, el pesaje total arrojó que se trataba de una carga de 14 kilos.

La Policía Federal Argentina incautó
La Policía Federal Argentina incautó un importante cargamento de cocaína en un ómnibus en Santiago del Estero, junto con teléfonos celulares y documentos, como parte de un operativo antidrogas. (Policía Federal)

De acuerdo con la información recabada, la inspección posterior del vehículo y de las pertenencias de los pasajeros no arrojó resultados positivos adicionales. El resto de los ocupantes del ómnibus no fue objeto de medidas restrictivas, por decisión del magistrado.

Operativo en la terminal de Orán por los Carnavales

La vigilancia sobre el transporte interprovincial se intensificó durante el feriado de Carnaval en San Ramón de la Nueva Orán, donde las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en la terminal local.

El operativo obedeció a directivas emitidas por la Superioridad y contó con el apoyo del personal del Plan Güemes, con el objetivo de detectar movimientos irregulares en colectivos de larga distancia que circulaban en la región.

Un hombre es detenido por
Un hombre es detenido por agentes de la PFA durante un operativo en la terminal de Orán, relacionado con el tráfico de cocaína. (Policía Federal)

El ambiente de la terminal reflejaba el flujo constante de pasajeros propios de un fin de semana largo. Sin embargo, la atención de los agentes se centró en una unidad de la empresa “BALUT”, cuando uno de los pasajeros comenzó a mostrar señales de nerviosismo frente a las preguntas del personal. La actitud titubeante del individuo llevó a los agentes a solicitar autorización judicial, tras lo cual se convocó a dos testigos para proceder a la requisa de sus pertenencias.

Durante la inspección, en presencia de los testigos, se hallaron en el bolso de mano del pasajero varios paquetes con relieve de un delfín, un sello que, según fuentes de la investigación, podría vincularse al denominado “Clan del Delfín Castedo”, una organización señalada previamente en causas relacionadas con el tráfico de drogas en el norte argentino.

De acuerdo con información oficial a la que pud acceder Infobae, el itinerario declarado por el sospechoso incluía los tramos Aguas Blancas - Orán y Orán - Barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), trayectos identificados como corredores habituales para el traslado de estupefacientes.

Consultada la Fiscalía actuante, se dispuso la detención del individuo y el secuestro de los elementos hallados en su poder.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero, aunque confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad, residente en el norte del país. La decisión judicial incluyó la apertura de una investigación para determinar el contenido exacto de los paquetes y su posible conexión con la organización criminal mencionada.

Autoridades incautan un importante cargamento
Autoridades incautan un importante cargamento de cocaína con el sello de un delfín durante un operativo llevado a cabo en la terminal de Orán. (Policía Federal)

El contenido de los paquetes será sometido a peritajes para determinar la sustancia, pero se intuye que se trata de más de 10 kilos de cocaína.

La investigación permanece abierta y las autoridades trabajan en la reconstrucción del trayecto realizado por el acusado, así como en la identificación de posibles contactos en los destinos mencionados.

Y hasta el momento, el resto de los pasajeros del colectivo inspeccionado no fue objeto de medidas judiciales, según precisaron fuentes oficiales.

