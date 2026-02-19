Crimen y Justicia

Viajó desde Rosario para entregar una cocina en Lanús y lo mataron en un robo: dos detenidos

La víctima fue hasta Villa Diamante con un amigo con el producto encargado online. Los investigadores creen que fue una trampa y arrestaron a la clienta y a un joven

Viajaron desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, hasta el partido bonaerense de Lanús para hacer entrega de una cocina, cuya compra se había pactado online con una mujer vecina de Villa Diamante. Lo que no sabían era que era una trampa: Alexis Cusumano (48) y su amigo fueron interceptados por ladrones, que lo balearon para robarle.

Por el crimen de Cusumano, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a la presunta clienta y a otro sospechoso, explicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa por el crimen de Cusumano, que se definía como mecánico, cañista y que había trabajado en la empresa Celulosa Rosario, la investigó la DDI Avellaneda-Lanús a instancias de la UFI N°5 de ese departamento judicial, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, en un expediente por homicidio en ocasión de robo.

Los sospechosos fueron identificados como Daniela R.P., de 27 años, y Armando C., de 24, este jueves en el marco de siete allanamientos junto en el barrio “Villa Jardín”, de Villa Diamante (Lanús), aunque no dieron con el tercer implicado, quien continúa prófugo.

Según las fuentes consultadas por este medio, todo sucedió el pasado 7 de febrero, cuando Cusumano y su amigo llegaron a la localidad de Villa Diamante para entregar la cocina que les había comprado una clienta que, a la luz de la investigación, los engañó.

La cita fue en la esquina de Talcahuano y Darragueira, donde los dos rosarinos fueron abordados por dos delincuentes armados.

En el marco del robo, uno de los ladrones disparó y el balazo hirió a Cusumano. Agentes de la Comisaría 5ª de Lanús llegaron al lugar tras el llamado al 911, por el que se convocó al SAME provincia.

El mecánico fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente por una herida de arma de fuego debajo de la tetilla derecha, con orificio de entrada y salida, ampliaron las fuentes del caso.

Este miércoles, el estado de salud de Cusumano se complicó y falleció, por lo que el fiscal decidió que se realice la autopsia en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y la causa pase a ser investigada como un homicidio en ocasión de robo.

Identificados

Para ese entonces, personal de la DDI ya había empezado el análisis de las comunicaciones y así se pudo identificar a la mujer que adquirió la cocina y pactó el punto de encuentro con Cusumano y su amigo: fue en el mismo lugar en donde balearon al mecánico, detallaron los investigadores.

De la misma manera, los policías les pusieron nombre y apellido a los dos sospechosos del crimen mediante análisis de secuencias fílmicas, por lo que así se obtuvieron las órdenes de registro para los domicilios de los involucrados y la correspondiente detención.

Así, este jueves se realizaron los siete allanamientos, donde se arrestó a la presunta compradora y a uno de los sospechosos del robo, aunque no pudieron dar con el tercer implicado, que es intensamente buscado.

Los dos detenidos e imputados por el crimen quedaron a disposición de la Justicia y en las próximas horas el fiscal Rodríguez los indagará a ambos.

